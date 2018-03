La Comunidad Boliviana celebró el día del Padre

El lunes por la tarde, el Movimiento Evita junto a los vecinos de la Comunidad Boliviana llevaron a cabo en el Barrio de la Comunidad ubicado en Calle N°76 y N°21, espacio donde actualmente funciona el merendero “Evita”, el festejo del día del padre conmemorado históricamente en Bolivia.

En este marco, Micaela Román, la responsable local de la organización político-social, manifestó frente a más de 50 vecinos presentes: “es importante el acompañamiento en este tipo de actividades, ya que hay que conservar e intercambiar las raíces culturales porque estas mantienen la esencia de las personas. Creemos en una Latinoamérica unida, y para ello hay que unir a los pueblos, porque son los que siempre van a estar, y para lograr tal unidad, no podemos dejar de lado fechas así, porque aunque no parezca mucho, detrás de este día hay una tradición, una historia que da identidad, y no acompañar y dejar que quizás esta fecha se pierda para ellos, es una forma de hacer que este pueblo desaparezca”.

Asimismo, durante la jornada se debatió sobre la lucha histórica de las mujeres en cuanto a sus derechos, la igualdad y equidad de género, temática que también se habló en varias jornadas realizadas durante el mes de marzo en los merenderos que milita el Movimiento Evita. También se hizo hincapié acerca de la problemática de la paternidad responsable que se registra en la agenda política del siglo XXI, puntualizando que el patriarcado instaurado por el sistema capitalista rompe todas las fronteras.

Más tarde, se compartió una merienda con los vecinos de diferentes barrios que se encontraban presentes, claramente porque se sienten comprometidos con sus raíces culturales y por tal motivo decidieron acercarse a ese punto de encuentro común para festejar, y, por último, dando cierre al encuentro, la organización realizó el reparto de mercadería mensual a los integrantes de la Comunidad.