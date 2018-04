La diputada bonaerense del Movimiento Evita, Patricia Cubría, presentó el Proyecto de Ley de Infraestructura Social en el HCD de Chivilcoy [Video]

En el marco de una recorrida provincial, el pasado viernes 20 de abril, la Diputada bonaerense por Convicción Peronista y una de las referentes de la organización político-social Movimiento Evita, Patricia ´Colo´ Cubría, estuvo presente en la presidencia del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad con el propósito de presentar y debatir con los concejales de los diferentes bloques el Proyecto de Ley de Régimen de Promoción del Trabajo y Desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria.

Cabe destacar que de dicho encuentro formaron parte militantes del Movimiento Evita, la referente local de la organización, Micaela Román, quien también estuvo presentando el Proyecto junto a la diputada en diversos distritos; el responsable de la cuarta sección electoral, Mariano Conlon; y como responsables del poder legislativo participaron la presidenta del HCD, Claudia Bogliolo; la secretaria, Carolina Di Nápoli; los concejales del Bloque PJ-Cumplir: Carla Tomasini, Adrián Zapata y Patricia Mangino; los concejales de Unidad Ciudadana, Fernando Poggio y Constanza Alonso; y la concejal por el Frente Renovador, Claudia Montes.

Dando comienzo al encuentro, Claudia Bogliolo recibió a la diputada bonaerense y manifestó que “está recorriendo la provincia con un proyecto especial de cooperativa muy interesante para el trabajo que es lo que precisamente hace falta en estos momentos. El proyecto está en tratamiento en la legislatura bonaerense y está dándolo a conocer en los Concejos Deliberantes de la provincia, en este caso de la cuarta sección electoral, y hoy tenemos la suerte de tenerla acá con nosotros”

Cabe aclarar que dicho proyecto, reconocido como Proyecto de Ley de Infraestructura Social, surgió de los trabajadores de la economía popular organizados sobre las bases de las organizaciones sociales: CTEP, CCC y Barrios de Pie. El mismo establece una reserva presupuestaria del 25% de la inversión en obras públicas provinciales para que sean adjudicadas a las Cooperativas y organizaciones sociales, y de esta forma promover la creación de puestos de trabajo genuino, demostrando que se pueden realizar construcciones de buena calidad y con precios más bajos que las empresas contratadas por el estado.

En este marco, Patricia ´Colo´ Cubría expresó que “habla bien de la política que despierte interés un proyecto como este que lo hemos bautizado de Infraestructura Social y tiene como espíritu uno de los planteos del Papa Francisco en su encíclica “Laudato si’, que habla de dignificar y generar puestos de trabajos como una salida a esta situación de pobreza estructural agudizada en estos últimos tiempos por este modelo económico”.

Asimismo, explicó que el destino del 25% del presupuesto para que sea trabajado mediante cooperativas organizadas por los sectores más populares “es una de las maneras en que se puede distribuir trabajo, generar las obras que dignifican la vida cotidiana de los vecinos y a su vez generar un circuito económico virtuoso en ese barrio, en ese lugar humilde que está viviendo la peor cara de esta crisis económica y esta emergencia laboral”.

Luego manifestó que el objetivo de la recorrida que realizó por los diferentes distritos de la cuarta sección electoral, entre ellos Alberti y Bragado, presentando dicho proyecto de ley es para que “cuando llegue el momento de la implementación, si lo logramos, se pueda trabajar con los municipios y con cada sector en función de sus necesidades. Se trata de construir las herramientas de abajo hacia arriba, desde las necesidades reales y no a la inversa”.

Más tarde hizo hincapié en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular-CTEP y alarmó que “la situación es cada vez de mayor pobreza e indigencia, estamos en niveles donde hacía mucho tiempo no llegábamos, que es familias que no pueden comer directamente, y nuestros compañeros son de alguna manera los que abrazan esa situación todos los días y buscamos no perder el espíritu ni la fe de cambiar las cosas, trabajando todos los días para dar una respuesta o solución concreta”.

En relación manifestó que los propios trabajadores de la economía popular “tuvieron la propuesta a partir de una derrota, que fue en diciembre del año pasado con la Ley de Reforma Previsional, que les saco 100 mil millones de pesos a los jubilados, a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y a los veteranos de Malvinas. Esos fondos van a tener una entrada extraordinaria en la gobernación de Vidal, entonces nosotros queremos discutir que aunque sea vuelva parte de esos fondos a partir de obras en los lugares donde hace años vienen esperando soluciones”.

Por último, remarcó que para salir de esta situación de desigualdad y crisis es necesario cambiar de rumbo con otro proyecto de país, y concluyó apuntando que “nosotros no estamos esperando a ganar las elecciones para terminar con la pobreza, lo que hacemos es trabajar hoy para que este proyecto de Ley haga que vivan más dignamente. En ese nuevo proyecto de país que pueda oponerse a Macri, como militante del Movimiento Evita, creemos que tiene que ser un proyecto mirando al siglo XXI, sin repetir los errores que cometimos en el pasado, tomando la agenda nueva de la sociedad. Hay que sanar muchas heridas y volver a construir un proyecto de país, pero para eso hace falta humildad y generosidad”.

Por su parte, la referente local del Movimiento Evita, Micaela Román hizo referencia a la recorrida previa al encuentro en Chivilcoy y detalló: “en la ciudad de Bragado, la ´Colo´ pudo juntarse con los concejales del Partido Justicialista para poder presentar el proyecto. Luego fuimos a la ciudad de Alberti, estuvimos con el intendente German Lago, con la responsable del bloque del Partido Justicialista y con el presidente del PJ, con quienes tuvimos una charla muy interesante sobre la coyuntura política, sobre cómo se avanza sobre la unidad de los diferentes sectores para construir un proyecto que nos vuelva a abrazar a todos los argentinos y argentinas”.

Asimismo, remarcó que en la ciudad de Alberti “el intendente dio su aporte y comento cual es la situación crítica que está viviendo la municipalidad, los recortes que está sufriendo, el poco presupuesto que hay para poder ejecutar la infraestructura, las viviendas que están paradas desde hace mucho tiempo y que con el gran problema de habitad que hay, esta Ley vendría a tratar de trabajar sobre eso”.

Seguidamente opinó que la visibilización de la Ley “es una buena herramienta para que se pueda discutir y charlar con todos los actores, llegar a un consenso y establecer fuerza para que se apruebe. En el caso de que no se apruebe, debemos seguir trabajando como venimos haciendo con los compañeros de la economía popular, en la calle y arrebatándole al estado las herramientas para poder seguir defendiendo nuestros derechos”.

Finalmente afirmó que los recursos económicos del gobierno están, y en este aspecto concluyó: “hay una decisión política en donde el recurso se transfiere a los sectores económicos más pudientes, y la Ley viene a marcar el rumbo de donde es necesario que empiecen a ir los recursos del estado. Lo que se está pidiendo es por trabajo, nada más y nada menos que un derecho constitucional que tenemos todos: poder trabajar y vivir dignamente”.