La isla de la buena memoria

Madre, me voy a la isla

No sé contra quién pelear

Tal vez luche o me resista

O tal vez me muera allá

Creo que hace mucho frío por acá

Hay más miedos como el mío en la ciudad

¿Qué haré con el uniforme

Cuando empiece a pelear

Con el casco y con las botas?

¡Ni siquiera sé marchar!

No hay mal que no venga al hombre

No hay un Dios a quien orar

No hay hermanos ni soldados

Ya no hay jueces ni jurados

Sólo hay una guerra más

Desde que llegué a la isla

No tengo con quien hablar

Somos miles los unidos

Por la misma soledad

Creo que hace mucho frío por acá

Hay más miedos como el mío en la ciudad

Ya se escuchan los disparos

Entre muerte y libertad

Cae mi cuerpo agujereado

Ya no podré cantar más

Hizo demasiado frío por acá

Hay más miedos como el mío en la ciudad

No hay mal que no venga al hombre

No hay un Dios a quien orar

No hay hermanos ni soldados

Ya no hay jueces ni jurados

Sólo hay una guerra más

Y cada vez hay menos paz

Y cada vez hay menos paz

Y cada vez hay menos paz

Y cada vez hay menos paz

Alejandro Lerner