La JP reconoció al presidente de Dignidad y referente barrial, Darío Corrao

Este miércoles, integrantes de la Juventud Peronista de nuestra ciudad entregaron al Presidente de Dignidad y referente barrial, Darío Corrao, un reconocimiento por el Día Internacional del Trabajador, en el SUM del barrio ADAS.

El secretario de la Juventud Peronista, Sebastián García, destacó “nosotros como juventud reconocemos el trabajo que diariamente hacen por Chivilcoy. El trabajo que realiza tanto Darío como el equipo para llegar a la igualdad e integración de todos los ciudadanos de nuestra comunidad”.

Se hizo entrega de un humilde reconocimiento que reivindica el trabajo que se hace en la Institución, dicho reconocimiento dice lo siguiente: “Reconocimiento a DARIO GABRIEL CORRAO, por su gran aporte a la comunidad chivilcoyana, por el gran trabajo que realiza día a día para llegar a la inclusión y alcanzar la justicia social aportando a los jóvenes”.

Darío, por su parte, destacó “somos un equipo de trabajo donde todos hacen una gran labor desde su lugar poniendo todo su empeño para brindar lo mejor para que Chivilcoy este mejor. Siempre ayudo a las personas sin ningún interés personal, trabajar con gente honesta como lo son en la comisión hace que todo el trabajo funcione excelente, y eso me da más incentivo para seguir, además de la satisfacción de ver a las personas que se ayuda contentas. Gracias de nuevo, esto me ayuda a pensar en seguir y no bajar los brazos”.

García finalizó expresando “nosotros desde nuestro lugar, cuando surgió la idea de reconocer a alguien por el Día del Trabajador, pensamos en Darío, porque además de ser un gran trabajador como lo es siendo presidente de Dignidad y dentro de la comisión del ADAS, siempre estuvo a disposición de la JP, ayudándonos y brindando desde lo más profundo de su corazón su gran y fiel militancia y su ayuda para que podamos realizar todas nuestras actividades”.