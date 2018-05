La Sociedad Argentina de Escritores Chivilcoy participará de la 44ª Feria Internacional del Libro

La Sociedad Argentina de Escritores filial Chivilcoy presentará libros de autores locales en la 44ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la cual se encuentra en funcionamiento en el Predio La Rural, desde el 26 de abril hasta el 14 de mayo. Cabe destacar que la delegación de nuestra ciudad será apoyada, como en años anteriores, por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad para su presentación en la mega muestra.

Así lo dieron a conocer, por medio de una conferencia de prensa realizada ayer a la mañana, el intendente, Guillermo Britos, junto a la presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Chivilcoy, Geve Cleci; y varios escritores locales que integran la asociación. Es importante destacar que uno de los libros que presentarán será “CreAndo”, donde participaron 34 socios de SADE Chivilcoy.

En este marco, el jefe comunal felicitó a los integrantes de la SADE, que a partir de hoy estarán participando parte una vez más de la Feria Internacional del Libro; y luego manifestó que desde la Municipalidad “hemos colaborado a través de la Secretaria de Cultura solamente con el viaje, el resto, como todos los años, ellos lo manejan”.

Asimismo, hizo hincapié en la presentación del libro “CreAndo”, “que se ha vuelto a editar. Así que agradezco que siempre estén en todos nuestros actos, colaborando con el municipio, y por supuesto es una gran alegría poder colaborar para que puedan estar participando un año más de la Feria Del Libro”.

Por su parte, Geve Cleci expresó que “son muchos los años que llevamos con esta actividad, para nosotros es una gran satisfacción que nuestros escritores de la ciudad de Chivilcoy y miembros de la SADE puedan participar de una actividad tan maravillosa como lo es un gran acontecimiento a nivel internacional”.

Más tarde agregó que “entrar a ese predio ferial para nosotros es una gran alegría porque ahí es donde van a estar expuestos nuestros trabajos. Y por supuesto le agradecemos al municipio de nuestra ciudad por haber apoyado esta iniciativa que hemos tenido el año pasado, para realizar en forma conjunta con la Secretaria de Cultura y la SADE, este libro que tenemos aquí con más de 34 escritores de nuestra ciudad”.

Con respectó a “CreAndo” explicó: “el contenido de esta antología es muy variada, es un contenido con diversos géneros y trabajos de nuestros escritores que realmente han obtenido muchísimos premios por muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Así que muy contentos y mañana a las 9:00 horas estaremos saliendo desde la sala Alfonsina Storni rumbo a la Feria Internacional del Libro”.

Aun así, Korina Mustoni, una de las escritoras que participará junto a la SADE reveló: “hace un año que estoy en Chivilcoy y agradezco infinitamente al intendente, al único intendente de Chivilcoy que tuve el gusto de conocer, por toda su generosidad y su predisposición a todo lo que es el arte y la cultura de Chivilcoy”.

Por último, destacó que “los que me conocen saben que soy nómade, que voy por todas partes, y créanme que no he encontrado en ningún lugar de la provincia de Buenos Aires y en el resto del país una comuna que se ocupe tanto del arte y la cultura en general”.