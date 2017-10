Las motos en la ciudad y los accidentes de transito, por Nelba Calonge

¿Qué estoy pensando me dice Facebook?

Estoy muy triste por el accidente de moto de ayer, el joven fallecido y la persona que se suicidó.

(En general no escribo en Facebook, pero estas situaciones me han afectado mucho).

Sr. Intendente Municipal.

Sres. miembros del Concejo Deliberante.

Su gestión Sr. Intendente, la considero exitosa en variados ámbitos, pero necesitamos los chivilcoyanos que solucione un PROBLEMA URGENTE.

LAS MOTOS EN LA CIUDAD, Y LOS ACCIDENTES DE TRANSITO.

Yo le propongo que saque a la calle todos los agentes, policías, guardias urbanas, y todo lo que usted organizó, y lo ponga al servicio de los chivilcoyanos en relación al TRANSITO DE LAS MOTOS.

No puede ser algo lógico, la cantidad de gente que está muriendo en accidentes de tránsito: o porque conduce una moto, o porque choca con una moto (como el señor que se suicidó en el día de la fecha). [Nota del 29-09]

Esta es una ciudad que tiene vías para bicicleta, que casi nadie usa. Los chicos salen de la escuela y no se van en bici ni caminando. Todo el mundo se va APILADO en motos, SIN CASCO, sin protección, utilizando las motos tipo colectivo casero. (¿y el agente de tránsito que está en la puerta de la escuela, no lo ve?). Las mamás no andan con sus bebes en cochecitos, los llevan en la moto………con el riesgo que eso significa (¿una piedra en la calle, un obstáculo, una mala maniobra y él bebe adónde va?)

Y todo el traslado por la ciudad se da del mismo modo. Si uno sale en bicicleta (como lo hice el domingo), me pasaban las motos a una velocidad infernal, sin casco, sin protección, y con más personas arriba que lo permitido. El que tenía casco (alguna excepción), observé que esa persona que cumplía con lo pactado para la seguridad de su vida, ese……. Iba a velocidad lógica.

Cuando más me alejaba del centro de la ciudad, además, las motos ya pasaban a una velocidad que en casos duplicaba a los autos.

Ir en auto ya es una tortura en la ciudad, porque pasan motos, por la derecha, por la izquierda, por la esquina, cruzando cuando no le corresponden, sin casco, y muchas a velocidades excesivas. Llevan bebes y niños apilados, van 4 personas en una moto de modo común. Y encima se enojan con el automovilista, si no les deja el lugar que ellos quieren ………..en esas condiciones.

Si yo manejo el auto, fuera de velocidad: los agentes de tránsito pueden multarme.

Si yo llevo demasiadas personas en el auto: el agente de tránsito me pararía y me indica, que es un auto y no un colectivo. Y estoy en falta.

Si yo paso un semáforo en rojo, con el auto, estoy muy mal visto, y puedo tener una multa.

Todo eso que para un automovilista está prohibido, para una MOTO ESTA PERMITIDO.

Y NADIE LO MIRA…………………

¿Dónde están los agentes de seguridad?, ¿los policías, Los agentes de tránsito?, la guardia urbana?

¿Que no es su función?

Hay que pararse un momento en una esquina, para observar que los autos circulan más despacio que las motos, en la mayoría de los casos.

POR FAVOR LE PIDO, que organice de modo URGENTE, un CODIGO DE TRANSITO DE MOTOS. Con todo su personal afectado al cumplimiento, con agentes EN LA CALLE CONTROLANDO, con multas y secuestro de motos. (en diferentes lugares, calles, esquinas, porque tal vez sus agentes, están en una plaza ……. a las 10 de la mañana donde no hay problemas ……. y alrededor de la plaza, pasan las motos de modo irregular y nadie les dice nada).

¿Que se llena el Corralón de Motos? Peor es que se llene el cementerio de personas fallecidas, por falta de orden en el tránsito de la ciudad con respecto a las motos.

¿Que los automovilistas no manejan bien? Que los multen.

¿Que las personas que andan en bicicleta no proceden bien? Que las multen

¿Que las motos, que han tomado la ciudad de modo irregular, generan caos, y muertes por doquier? Que se ordene esta situación de modo URGENTE, de algún modo.

No podemos seguir teniendo pérdidas, que destruye una familia, por imprevisión en una moto, mala conducción, o no cumplir con normas de velocidad , casco, etc. etc.

Pero además destruimos familias, de personas que de por vida tienen que cargar con una muerte de alguien a quien no quiso matar, solo por conducir su auto.

CONCEJO DELIBERANTE: Considero que el tránsito de motos en la ciudad, y la cantidad de accidentes diarios, algunos con resultados fatales, exige el tratamiento del tema de MODO URGENTE, de todos nuestros representantes

Es mi opinión, y espero que los medios la difundan.

Nelba Calonge