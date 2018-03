Leandro Crespi: “Al igual que Fabio Britos, desde el GEN no queremos volver al pasado”

El concejal Leandro Crespi adhirió a las palabras del diputado Fabio Britos y aseguró que el GEN no participará en acuerdos políticos con el kirchnerismo.

Crespi recordó que su espacio, a nivel local, fue el primero en realizar un acuerdo entre el GEN y el Frente Renovador, que luego se expandió a nivel nacional, y también fueron los únicos en apoyar a Guillermo Britos.

“Siempre fuimos férreos opositores al Frente para la Victoria. Entendemos que quieran ser una alternativa, pero deberán hacer una autocrítica porque no es fácil despegarse de 12 años de kirchnerismo”, explicó.

Sobre la continuidad de su espacio junto al actual intendente, indicó que “tenemos un trato hecho que seguramente será evaluado por el intendente y también por nosotros, pero vemos con buenos ojos la posibilidad de que Guillermo Britos busque la reelección”.

En ese sentido, no descartó alianzas con la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires: “María Eugenia Vidal tiene una muy buena gestión y un gran trato institucional con todos los intendentes, tanto ella como su gabinete, pero hablar de una alianza es muy prematuro, no estamos más o menos cerca de alguien, pero es claro que no vamos a estar con sectores asociados con el kirchnerismo”.

Para finalizar, aclaró que “Chivilcoy no tuvo estos últimos dos años ayuda de funcionarios nacionales, sino que terminaron siendo piedras en el camino” pero aseguró que la situación va a cambiar: “se abre una nueva instancia y vamos a caminar de otra manera”.