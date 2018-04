Leandro Crespi: El concejal del oficialismo calificó de “deleznable” la actitud del bloque de Unidad Ciudadana [Video]

En el marco del Proyecto de Comunicación presentado esta mañana por el bloque de concejales de Unidad Ciudadana, en la cual denunciaron una posible situación de irregularidad e incompatibilidad de funciones del concejal de 1País, Leandro Andrés Crespi, y por lo tanto solicitaron explicaciones del mismo; el concejal del oficialismo no se tardó en salir a responder las acusaciones y críticas, calificando de “deleznable” la actitud del bloque opositor.

En este sentido, en diálogo con la prensa, Crespi manifestó: “la realidad la voy a explicar claramente, en diciembre de 2015 yo me desempeñaba como empleado de la Cámara de Diputados de la Nación, desde el año 2005 soy planta permanente, por lo tanto lo que hice fue pedir licencia por mayor cargo y asumir como Secretario de Gobierno; pero cuando llegamos a diciembre de 2017, ante una serie de pedidos de licencia de los concejales que me antecedían en la lista, termino renunciando de Secretario de Gobierno y asumiendo como concejal suplente el 7 de diciembre de 2017”.

Ante esa situación agregó que “el 10 de diciembre presenté una nota renunciando al cobro de la dieta como concejal municipal, me reincorporo a la Cámara de Diputados de la Nación, y yo mismo en la nota de reincorporación, hago mención de que estoy cumpliendo la función de concejal sin cobrar la dieta”, y luego expresó que “si bien, esto fue girado a la Asesoría Jurídica de la Cámara, no ha habido resolución al respecto. La semana pasada estuve con la directora de Recursos Humanos y me dijo que esto está a resolverse, y el miércoles que viene tengo que ir a ver al Secretario General de la Presidencia”.

Además, enfatizó que “esta es la situación, la realidad es que por ahí es muy finito el tema de si existe o no existe incompatibilidad, pero de acuerdo a mi conocimiento, creo que habiendo renunciando a la dieta no se produce incompatibilidad monetaria, y a su vez, como los plenarios y las sesiones del Concejo Deliberante son nocturnas, no altera la posibilidad de que yo trabaje en la Cámara de Diputados que es donde estoy cobrando por trabajar”.

Más tarde hizo mención a la presentación del Proyecto de Comunicación y sentenció: “me parece que la actitud del concejal de Unidad Ciudadana realmente es deleznable porque en algunas oportunidades lo hemos charlado con el grupo de pares dentro del Concejo Deliberante, entonces nadie desconoce que yo en el año ´84 entre a trabajar en la Cámara de Diputados de la Nación, hace ya 33 años, nadie desconoce que fui Secretario de Gobierno y que soy la misma persona, porque aparte la página web de la Cámara de Diputados de la Nación tiene publicitados cada uno de los empleados, o sea que mi nombre está”.

Aun así mencionó que la semana pasada estuvo reunido con Margarita Stolbizer, referente del GEN, y reveló que durante el diálogo, ante sus planteos de renunciar si era necesario, ella le respondió que no, que “esto se tiene que solucionar donde a vos te permitan cumplir la función de concejal y no corresponde algún tipo de incompatibilidad”, y en concordancia opinó: “no quiero decir con esto que ese vaya a ser el resultado, pero si evaluamos o tenemos en consideración que una personalidad como Margarita, que aparte de ser abogada ha sido tenida en cuenta para un posible ingreso a la Corte Suprema de Justicia, refuerza el actuar que yo he tenido y que ha sido de absoluta buena fe”.

Por último, expresó: “he militado toda la vida, siento pasión por la política y si tuviera que dejar de ser concejal voy a seguir presentando proyectos, cosa que no hace el concejal Poggio para el beneficio de la ciudad de Chivilcoy”, y seguidamente concluyó: “me parece que la nota bomba que quiso hacer el concejal habla más de él que de mí”.