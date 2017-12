Los funcionarios aclararon lo acontecido con la Feria Camicoy [Video]

Funcionarios del gabinete municipal brindaron una conferencia de prensa con el objetivo de clarificar diferentes cuestiones respecto de lo acontecido en la jornada de ayer con los feriantes y organizadores de Camicoy.

Cabe mencionar que la idea de los mismos era instalar la feria en la jornada de ayer en la Plaza España.

En este orden, el secretario de Gobierno, Leandro Crespi, el secretario de Seguridad, Carlos Perillo, el secretario de Cultura, Adrián Vila y el director de Inspección General, Arturo Pertosa, manifestaron su punto de vista respecto de la situación.

En primer lugar, Crespi relató: “La primera que tomó contacto con la organizadora de la Feria fue la directora de Producción, Cristina Dell Immagine diez días antes del evento para decirles que no estaban autorizados. Al ver avance en los medios, la directora de Habilitaciones, Nadia Rositto tomó contacto con la organizadora para reiterarles que no estaban autorizados”.

Continuando con el relato de lo acontecido el domingo, Pertosa narró: “El domingo a la mañana tomamos conocimiento de que estaban montando la feria sin autorización del municipio, por eso con inspectores y personal policial nos presentamos en la feria donde la organizadora, de manera inapropiada, me respondió que ella sabía lo que tenía que hacer. Le expliqué que el uso del espacio público lo ejerce el municipio. Dialogamos con los feriantes para hacerles saber que habían sido convocados a una feria que no tenía permiso del municipio, la mayoría accedieron a retirarse de manera voluntaria ya que desconocían la situación”.

Por su parte, el secretario de Cultura consideró importante aclarar lo ocurrido con la contratación del sonido para dicho evento: “Recibimos una solicitud de sonido hace un tiempo y como el viernes no tuvimos autorización, no dimos lugar a la orden. Nosotros no autorizamos ningún tipo de sonido, de ninguna manera la Secretaría de Cultura va a pagar un sonido de una actividad que no está autorizada porque nuestra área se circunscribe a la política del municipio”.

Los funcionarios aclararon lo acontecido con la Feria Camicoy Los funcionarios aclararon lo acontecido con la Feria CamicoyFuncionarios del gabinete municipal brindaron una conferencia de prensa con el objetivo de clarificar diferentes cuestiones respecto de lo acontecido en la jornada de ayer con los feriantes y organizadores de Camicoy. NOTA COMPLETA: ——-> Posted by De Chivilcoy on lunes, 4 de diciembre de 2017

El secretario de Seguridad, Carlos Perillo, opinó: “Pareciera que Camicoy está confundido creyendo que tienen la legalidad para hacer lo que se les antoje y no es así, porque hay normas que respetar. Es cierto que ha sido declarado de interés municipal y bienvenido que así sea, pero eso no lo autoriza a ocupar el espacio público ilegalmente con todo lo que conlleva, porque acá están en juego la salud, la seguridad y no podemos permitir estas circunstancias. Queremos informar a la población que no fue necesario ni utilizar la fuerza ni secuestrar mercadería”.

PROYECTO DE ORDENANZA

Finalmente, Perillo informó sobre el proyecto de ordenanza presentado ante el Concejo Deliberante sobre la realización de las ferias y explicó: “Entendemos la inquietud de los feriantes que se encuentran ante la posibilidad de vender su mercadería. Queremos informarles que hay un proyecto ambicioso de ordenanza que fue presentado ante el Concejo Deliberante, totalmente progresista que tiende a fortalecer a los microemprendedores dándoles el espacio que deben tener para desarrollar esta labor, aportando cultura con grupos artísticos y todo lo necesario para que esos días, que serían los primeros y terceros fines de semana de cada mes, sean motivo de visita de todos los ciudadanos, sin pagar costo alguno. Eso fue consensuado con la Cámara de Comercio y los microemprendedores con quienes debatimos en buenos términos”.