Lucas Burgos: “ha habido un sinfín de errores por parte de estas autoridades” [Video]

En relación a la repercusión que tuvo el expediente presentado por parte de los bloques Frente Renovador, Cambiemos y la concejal Patricia Mangino del PJ-Cumplir, por el cual solicitan que se trate en el Concejo Deliberante la revocación de la designación de las actuales autoridades; el concejal oficialista, Lucas Burgos manifestó en diálogo con la prensa que “ha habido un sinfín de errores por parte de estas autoridades”.

En el mismo sentido opinó que “la gota que rebalso el vaso ha sido cuando se trató el revalúo en donde la concejal Lourdes Zaccardi se mostró en desacuerdo con la autoridad diciéndole que no se puede firmar un acuerdo, como el que habían firmado los bloques en presencia del intendente, y después cambiar la palabra en el recinto; y también se lo hizo saber su par de Cumplir, Patricia Mangino que desde la banca dijo que la palabra y lo que se firmaba no se podía borrar con el codo”.

Asimismo agregó que “eso fue la clave determinante para decirle basta a estas autoridades del Concejo Deliberante y que vengan nuevas autoridades”, y luego reveló: “nosotros hicimos, como dice la ley, el pedido de sesiones, pero desde el Oficialismo, después de pasar todos los expedientes por comisión se levantaron y se quisieron ir de la Presidencia, le dijimos que se quedaran que teníamos que darle tratamiento a la nota que habíamos hecho, nos dijeron que faltaban firmas y acá está el primer error, desconociendo una vez más la ley, porque el pedido se puede hacer con un tercio (6 concejales)”.

En relación apuntó que “incurren en un error grave que incluso se puede pedir hasta la suspensión de las autoridades porque hay un abuso de autoritarismo de parte de la presidencia, y nosotros no lo vamos a dejar pasar”, y más tarde aclaró que “sí se necesitan nueve más uno cuando uno va a la sesión, pero no para hacer el pedido que es lo que hicimos nosotros”.

Ante esta situación expresó que “no tuvimos más argumentación que esta, la que nos dijeron que tenían una diferente apreciación de la ley, y nada más”, y con respecto al tratamiento de dicho expediente informó que “nosotros pedimos, y le corresponde al cuerpo hacerlo porque así lo dice el artículo N°74, para el jueves y todavía no hemos tenido una respuesta favorable, así que no sabemos si vamos a sesionar, dijo que iba a contestar por nota pero nos han cambiado la palabra tantas veces que no lo puedo asegurar”.

Aun así, destacó que en caso de que no se apruebe la solicitud de una sesión extraordinaria para este jueves, el expediente podrá ser tratado durante la sesión ordinaria del jueves 24 de mayo, luego de la jura del concejal Gabriel Fagliano, en reemplazo del concejal José Ferro debido a su licencia.

“Ahí se hace este pedido durante la sesión y no lo van a poder evitar porque es una decisión del cuerpo y está legitimado por la ley. Desoír la ley es una falta grave y nosotros, como queremos a la institución y queremos que las cosas se hagan como se tienen que hacer, no lo vamos a permitir”, declaró Burgos.

Por último, enfatizó que “no se trata de ningún golpe, se trata de una seguidilla de errores como puede pasar en cualquier institución, en cualquier momento en donde las cosas no andan y se pide que se cambien autoridades”, y luego concluyó asegurando que “nosotros creemos que esto es conveniente porque la institución no puede seguir de la manera que estamos”.