Maldonado y la verdad, por Andrés Pinotti

Esta mañana, justo a mitad del colectivo, sosteniéndose de los caños amarillos de la línea 60, dos jóvenes hablaban sobre todo lo que rodea al caso Maldonado. Uno de ellos, el más bajo, le explicaba a su amigo por qué el presidente debía hacerse cargo y hablaba de la mentira informativa de Clarín; el otro, anteojos de marco grueso, nudillos peludos, panzón, decía que si Julio López esto, que Nisman aquello, que “ustedes no dicen la verdad”. Después siguieron el viaje mirando ambos a través de la ventanilla, en silencio. Bajaron a metros de avenida Córdoba. Yo seguí unas paradas más y mientras procuraba no perder el equilibrio pensé en lo atractivo de esta tensión histórica, esta búsqueda de sentido donde se juega lo humano.

El roce de dos presuntas verdades absolutas –cuando la única verdad absoluta es la llegada de la muerte- que no hace más que desnudar la precariedad del mundo y de la condición humana. Como si todos, sin importar las diferencias que tengamos unos con otros, fuésemos ineludiblemente víctimas de una desgracia sostenida. La verdad funcional, la verdad en el liderazgo, la afectación por la verdad, la verdad relativa, el ideal de verdad, la imposibilidad de la verdad. Todos estos juegos del lenguaje, a los que accedemos mediante una construcción de lo real, nos empujan a decidir si uno escupe mierda u otro vomita colores.

Y mientras se busca conocer quién es el villano, quién merece el poder, quién puede cambiar el rumbo de las cosas, mientras encubren, mientras se repiten métodos de la dictadura, mientras especulan, mientras el pobre es más pobre y el rico engorda sus bolsillos, hay un pibe que creyó en una causa (justa, injusta, romántica, qué importa) y hoy está desaparecido. Desaparecido como un fantasma. Igual que la verdad y su condición fantasmagórica, que está, pero a medias, que es relativa y absoluta, imperfecta en una realidad aún más imperfecta.

Hace unos días me enteré de que el 25 de mayo de 1810, mientras muchos celebraban el camino hacia la independencia, a metros de Plaza de Mayo un esclavo negro, de nombre Juan Quiñones, robó pan para alimentar a sus siete hijos. Lo colgaron, le dieron 39 latigazos y murió. Después, lo que conocemos: el gobierno patrio, la muchedumbre, los paraguas, etc. La historia no contó nada sobre Juan. La historia siguió su curso. Ojalá que la especulación, la miseria y la sed de poder de los bandos “nosotros” y “ellos” no hagan lo mismo con Santiago Maldonado. Ojalá que la historia lo cuente. Vivo.