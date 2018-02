Marcha21F: Masiva movilización contra las políticas de ajuste en Chivilcoy [Videos]

En consonancia con la movilización convocada por el líder camionero Hugo Moyano, cientos de manifestantes de diversas organizaciones sociales, políticas, gremiales, miembros del Concejo Deliberante y vecinos autoconvocados, se concentraron ayer a las 20 horas en el centro de la ciudad y realizaron una contundente marcha alrededor de la Plaza 25 de Mayo con mensajes contra el ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional.

Cabe destacar que, en la masiva movilización llevada a cabo en Capital federal, cerca de 400 mil personas colmaron la avenida 9 de Julio tras las banderas de Moyano, junto a la CTEP, las dos CTA, ATE y demás partidos opositores al oficialismo. En la misma, se lanzaron fuertes críticas al ajuste y la política económica del macrismo, y cuestionaron duramente la intención de congelar los aumentos salariales, la rebaja de las jubilaciones y el proyecto de reforma laboral.

En Chivilcoy, las distintas organizaciones, gremios, concejales y vecinos comenzaron su versión local de la denominada #Marcha21F con carteles, cánticos, bombos y banderas, y varios oradores, que luego de marchar, transmitieron su malestar y la importancia de la unidad para hacerle frente al Gobierno Nacional.

En diálogo con la prensa, el concejal del Bloque PJ-Cumplir, Leandro Févola, expresó que “estamos acompañando y adhiriendo a esta movilización convocada por los principales sindicatos y, por supuesto, con un claro mensaje de estar en contra de las políticas implementadas por el gobierno nacional desde el principio, como lo hemos dicho siempre y como lo hemos manifestado en el recinto”.

Más tarde agregó que “Chivilcoy no es una isla, ya hace tiempo que está sufriendo las consecuencias de las políticas totalmente impopulares tomadas por el Gobierno Nacional, todos vemos con tristeza como empezaron los despidos, el cierre de los comercios”, y luego finalizó: “tenemos que entender que esto es en contra de todos los argentinos y tenemos que estar unidos para poder hacer frente a este régimen neoliberal que se ha instalado desde el año 2015”.

Por su parte, el integrante de la Mesa de Unidad Sindical y de ATE, Julio Álvarez, opinó que la movilización “era algo que iba a suceder tarde o temprano, porque el descontento de la gente no empieza desde ayer sino desde el minuto uno que comenzó este gobierno. Nosotros lo veníamos alertando previo a las elecciones, sabíamos en lo que iba a desencadenar”.

En el mismo sentido explicó que “la gente siempre tuvo conciencia, el problema fue la clase política, los dirigentes políticos que no pudieron interpretar que, en unidad, este tipo de gobierno no son nunca más gobierno. Hoy lo dijo Hugo Moyano, nosotros no tenemos que dejar nunca más que un gobierno de derecha, conservador, y como decimos los peronistas, un gobierno gorila, sea gobierno de esta Argentina”.

Por último, remarcó que “la política de Cambiemos es sacar a la gente todos sus derechos y conquistas que tiene el movimiento obrero desde hace más de 60/70 años, de que el peronismo fue gobierno en la argentina”, y culminó afirmando que “fueron por eso y acá está la respuesta: 400 mil trabajadores en la calle, los sindicatos que no traicionaron están de pie y juntos para pelearle a este gobierno”.

El dirigente de la CTA de Chivilcoy, Martín Barrionuevo, enfatizó que “la gente sabe, porque conoce su realidad cotidiana, qué es lo que está pasando: el jubilado sabe que con la actualización jubilatoria que tenía le correspondía cobrar un 16% de aumento y cobro un 5,7% de aumento, el trabajador sabe que cada vez se le está cerrando más la posibilidad de la discusión paritaria”, y en consonancia agregó que “la realidad no se puede dibujar, se vio hoy en Capital Federal, se ve ahora en Chivilcoy, y en la medida que el Gobierno Nacional y Provincial no hagan un cambio de rumbo, esto se va a ir profundizando cada vez más”.

En este marco, la referente de la CCC, Miriam Carvallo, finalizó expresando que “hoy es el inicio del camino de la unidad, y desde el lado de los movimientos sociales que representamos a los que menos tienen, está bueno acompañar porque con todas estas políticas los más perjudicados son los compañeros nuestros que pertenecen a la economía popular”.

