“Más libros por favor”: la feria con una impronta literaria, poética y musical [Videos]

El pasado sábado se llevó a cabo la 5ta feria del Libro a cargo de la librería virtual “Más Libros Por Favor” de la profesora de Lengua y Literatura, Candela Romano. El proyecto fue lanzado en junio y realizado en julio por primera vez, y en esta oportunidad se pudo disfrutar de la presentación de la tercera publicación de Samantha San Romé: la novela “Todo lo que nos pasa”.

El evento consistió en una jornada cálida e íntima debido a que fue desarrollada en la casa de la dueña y socia de “Más libros por favor”. Asimismo, San Romé leyó fragmentos de su novela. Dicha lectura estuvo ambientada y musicalizada por Uriel Romano y Sofía Schwatz, con la intención de que ambas artes interactúen ya que manejan el mismo lenguaje poético, y también nos forman, nos interpelan y nos atraviesan durante toda la vida.

Cabe destacar que la feria encabezada por Candela Romano, apuesta a las editoriales independientes y da a conocer producciones de escritores argentinos que hoy se encuentran elaborando material literario de muy buena calidad. Además, aprovechando la fecha de las fiestas de fin de año, se promovió el nombre de la editorial, para que las personas se regalen libros.

Dicho encuentro posiblemente se repetirá en el mes de febrero, pero, aun así, se puede acceder a los libros de interés encargándoselos a Candela Romano, quien se los entregará los fines de semana que se encuentre en la ciudad.

“Todo lo que nos pasa” nos enseña a amar

Todo lo que nos pasa es la tercera publicación de la escritora y Licenciada en Comunicación Social, Samantha San Romé, pero la primera novela, donde se percibe la sensible capacidad de observación de la autora, que ve más allá de los pequeños detalles y trasciende el lenguaje armonizando el relato con su atrapante poesía.

Su primera publicación fue “Permanente” por Árbol Gordo Editores, un libro de relatos que aborda diversos temas como la inocencia, el desamor y lo femenino. Su segundo escrito fue “Ojalá el tiempo no fuera una prisión”, en donde por medio de la poesía, revive y transmite situaciones cotidianas desde una perspectiva intima.

El título “Todo lo que nos pasa”, lo responde el prólogo hecho por su colega chaqueño, Juan Solá. “Él termina el prólogo diciendo que después de todo, es todo lo que nos pasa lo que nos enseña a amar. Yo siempre digo que el amor, en todos sus sentidos es uno solo y siempre tenemos algo de todas las personas que amamos y que vamos llevando con nosotros a medida que dejamos de amar también. Entonces a amar se va aprendiendo y se aprende de todo lo que nos va pasando”, explicó Samantha a DECHIVILCOY.

Dicha novela fue editada por la editorial Hojas del Sur, publicada a principio de mes y presentada en Plaza Güemes. La misma muestra a una protagonista en tres vínculos distintos: con la dueña del departamento que alquila y que ha perdido a su marido, con quien dialoga diariamente sobre temas transcendentales y cotidianos; el vínculo con una madre depresiva y el vínculo con su ex novio al que solo tiene contacto por chat de whatsapp.

En este sentido reveló: “Resulta que yo alquilo un departamento en Almagro y la dueña de mi departamento tiene muchas características de este personaje. Es una mujer que es de tauro y el mismo día que nos conocimos ya tuvimos una discusión política-social, y ella me dice: ´ ¿de qué signo sos´, ´de escorpio´ le respondo, ´huy la atracción fatal´. Y ahí empezó a tener un diálogo conmigo, y yo decía ´es un personaje para una novela o para un relato porque parecía que ella le hablaba a su marido a través mío´”.

Luego agregó: “Así empezó todo lo que nos pasa, escribiendo sobre Nelly, que es la verdadera, en el personaje de la ficción se llama Bety que no es esa mujer tal cual. Nelly no es Bety, pero tiene muchísimo de Bety, tiene la musicalidad de sus palabras, tiene el tango que aparece en la novela, pero sobre todo su carácter y esa historia con el marido”.

A lo largo de esta historia, Samantha busca mostrar la mediación de las tecnologías con las relaciones personales, y en este vínculo entre personas, la influencia y la importancia que tiene la música. Tal es así, que la música aparece en los chats de la novela y en el tango, con el personaje de Bety. Debido a esto, en la presentación realizada en Chivilcoy, la autora leyó con música, y días después filmó, junto a Fran Penas del dúo Dos de Nosotros, para que ambas artes interactúen con un mismo lenguaje: la poesía.

Para Samantha, Bety significa el personaje que la “hizo madurar en la escritura, porque hasta cierto momento, si bien la escritura siempre fue un trabajo sobre el lenguaje, Bety fue la primera vez que yo tuve que construir un personaje que no era totalmente de la realidad, si bien tenía mucho de lo real. Entonces para mí eso significo todo un crecimiento, darle una personalidad, imaginarlo en mi cabeza, darle un carácter, conocerlo. Significa experiencia, maduración”.

Comenzó su carrera literaria leyendo Alejandra Pizarnik, pero a medida que se fue perfeccionando resulto inevitable volar por el mundo de la escritura y conocer nuevas experiencias. En este sentido remarcó: “voy cambiando, entonces lo que a mí me gusta va cambiando, que tiene que ver con esto de que el amor lo vas aprendiendo y que uno también va madurando”.

Por último, transmitió que todos los días escribe ya que es su única manera de vivir, y luego, con respecto a su última publicación, finalizó: “disfrute muchísimo la novela, la escritura para mí fue divina, yo siempre cuento que he escrito esta novela escuchando tango, escuchando violín, he escrito emocionada y he llegado a lugares en donde no sabía que iba a llegar”.

“Más libros por favor”: el lugar para las editoriales independientes

“En primer lugar era impulsarlo desde una plataforma virtual y por otro lado generar esto espacios con la gente más allá de las redes sociales, que me parecía que, si bien era el formato que a mí me encuadraba comercialmente, quería tener un contacto más allá de los mensajes”, expresó Candela Romano a DECHIVILCOY, a la hora de hablar de su librería virtual “Mas libros por favor”, un proyecto en pleno funcionamiento que apuesta y busca apertura a las editoriales independientes y escritores jóvenes latinoamericanos.

Luego agregó que el espacio surgió por una necesidad propia y reveló: “siempre había querido vender libros, pero pensar en un negocio en la calle era una apuesta muy grande que no podía llevar adelante. Asique utilice la herramienta de Instagram, de Facebook. Además, me gusta escribir sobre lo que leo, entonces era por un lado una manera de meter los libros que me gustan que se corren un poco del circuito de las librerías más tradicionales”.

Asimismo, manifestó que la impulsó la convicción por las editoriales independientes, los autores jóvenes argentinos, latinoamericanos y esa voluntad por apostar a las editoriales independientes, a la literatura joven y desde ese lugar, ser una vinculadora entre los libros y la gente, para que puedan acceder a ellos desde otro lugar menos profesional que una librería.

Las jornadas de feria no solo se realizan en la ciudad de Chivilcoy, sino que también tuvo la oportunidad, mas allá de la limitación del espacio, de llevarla a cabo en Capital donde ella reside y donde todos los martes, sus conocidos pueden pasar a mirar y a charlar sobre los libros.

De toda la amplia galería de libros para elegir, por el momento seleccionó 3 para recomendar: en primer lugar, siendo su última lectura, “Todo lo que nos pasa” de su amiga Samantha San Romé. “Ya escribí sobre esto, pero lo que me pasa con Sami es que la quiero y la conozco, pero si no la conocería y no la quisiera, probablemente, por ´Todo lo que nos pasa´ hubiese buscado acercarme a ella porque es de lo mejor que he leído en el último tiempo”, reveló Candela y luego agregó: “Ella hace mucho que pensaba en una novela a la que no le sobara ni una palabra, y en ´Todo lo que nos pasa´ eso sucede. Es una novela súper contundente, súper poética”.

En segundo lugar, se encuentra el libro de cuentos ´11 tipos de soledad´. “Es de un escritor estadounidense, editado por Fiordo, una editorial independiente, creo que es una de las mejores historias que conocí y leí”, expresó Romano.

Finalmente, en tercer lugar, seleccionó “Media hora antes de la primavera”, un libro de poesías de un escritor de 9 de Julio que “se corre por completo de la poesía que venía leyendo, me parece muy lindo”, finalizó la impulsora de la librería virtual, y así recomienda que no debemos perdernos dentro de la novela, el cuento y la poesía.