Massa: “Le pedimos a la gobernación de la Provincia que ejecute el presupuesto del fondo hídrico”

Así lo afirmó el candidato a senador Sergio Massa en una recorrida por la cuarta sección electoral en las localidades de Ameghino, Lincoln y General Pinto. El diputado en ejercicio visitó las zonas afectadas por la inundación, el centro de jubilados “Club de Amigos”, la parrilla “Lo de Cho-Chi” que es un emprendimiento familiar que funciona hace más de 6 años y el barrio FONAVI, entre otros lugares.

El líder de 1País, en diálogo con los medios, se refirió a la necesidad de atender y trabajar sobre la delicada situación hídrica que atraviesa la zona: “Le pedimos con mucho respeto a la Gobernación provincial que haga lo necesario para recuperar los caminos rurales y que se ejecute el presupuesto del fondo hídrico”.

“Hay 50 municipios que tienen esta situación en parte de sus tierras productivas ¿Cuánto se ejecutó del fondo de obras hídricas del 2016 y 2017? En nuestro país no se pueden perder 3 mil millones de dólares por falta de ejecución presupuestaria, porque no nos sobra nada. Tenemos que tener en claro que el interior bonaerense es uno de los corazones productivos del país y no se está haciendo todo lo que se necesita para hacer las obras necesarias”, continuó.

Massa enfatizó en la necesidad de que el presupuesto del fondo hídrico que no se ejecutó en el 2016 se utilice ahora de manera urgente para la recuperación de caminos rurales por excepción y emergencia, con transferencia directa a los municipios afectados; al tiempo que sostuvo: “En la pelea de unos contra otros usando la violencia del Estado o la violencia política no se arreglan los caminos rurales ni se solucionan las inundaciones de la Provincia”.

Estuvieron junto al Diputado, el intendente de General Pinto, Alexis Guerrera y los candidatos de cada una de las localidades recorridas.