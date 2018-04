Media docena de estaciones de Servicio de la Ruta 5 en peligro de cerrar sus puertas

A pesar de que en 2016, la Administración de Vialidad nacional había fomentado una Resolución para instalar nuevas áreas de servicio en las rutas del país, los dueños de las expendedoras de Chivilcoy, Bragado, Alberti y Suipacha, tienen los días contados por la modificación de la traza de la nueva autovía

Alertados por un grupo de estacioneros que desde hace más de 30 años tienen sus establecimientos a la vera de la Ruta 5 en la Provincia de Buenos Aires, la Federación de Entidades de Combustibles presidida por Juan Carlos Basílico, actuó rápidamente para ponerse a disposición de los colegas.

En el día de ayer, el Asesor de Relaciones Públicas de la FEC, Miguel Angel Cordero, se acercó a cada uno de los empresarios independientes que debido al Plan de Obras del Gobierno Nacional para modernizar la ruta 5, perderán el volumen de ventas, porque quedarían alejados más de 5 kilómetros de la nueva vía de tránsito.

“Nunca nos enteramos de la Resolución del OCCOVI y la única reunión con las autoridades, fue para avisarnos de la decisión de construir la nueva ruta, pero nada nos dijeron de nuestro futuro”, se lamentó el supervisor de una operadora de YPF ubicada en el Km 189 del acceso a la localidad de Alberti, llamado Rodolfo Rivera, en diálogo con surtidores.com.ar.

Agregó que como ciudadanos de Alberti “estamos muy de acuerdo con que se modernice la ruta, ya que era necesario para el progreso de todos, pero esperábamos ser convocados a formar parte integral del proyecto, como empresarios que invertimos en nuestro pueblo desde hace muchos años y le damos empleo a más de 30 familias por Estación de Servicio”.

Advirtió que, si no hay un plan de inclusión de las expendedoras en la nueva traza del camino, en primera instancia, caerán muchos puestos de empleo y en un futuro cercano, simplemente “deberemos cerrar los negocios”, a la vez que dejó abierta la sospecha de que los funcionarios ya tengan cerrado acuerdos con alguna empresa petrolera para que se instale con su propia estación”.

Aseveró que “si no somos parte de la nueva autovía, nos veremos acotados a abastecer de combustibles al mercado interno que no supera los siete mil habitantes, con lo cual, el volumen de ventas no será sustentable para nadie”.

Por su parte, el dueño de otra expendedora en la entrada de Chivilcoy y la Ruta, Marcelo Devida, aclaró que “hay espacio suficiente para construir una nueva ruta sin necesidad de correr la traza a cinco kilómetros de donde estamos establecidos”.

El empresario también exigió que le aseguren a quienes quieran instalar una nueva Estación de Servicio la prioridad sobre otros posibles inversores o por el contrario también, que se corra la cartelería publicitaria de los costados de las banquinas, para que la ruta pueda ensancharse sin necesidad de modificarla.

Finalmente el titular de FEC expresó su deseo de que las autoridades recapaciten sobre esta decisión para que “no sigan cerrando más estaciones ya que afectan el trabajo de cientos de familias que diariamente dejan su vida en esta actividad noble y genuina”.