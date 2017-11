Micaela Cartier es la nueva presidenta de Encuentro por las Artes

En una asamblea celebrada el viernes 13 de octubre, en la sede de Pueyrredón 78, quedó conformada la nueva Comisión Directiva que marcará el rumbo de la Institución los próximos dos años.

La comisión, casi en su totalidad, sigue siendo la misma a excepción de Micaela Cartier- quien será la nueva presidenta-; y por el ingreso de tres nuevos miembros: Fabián Flores -vicepresidente-; Jorgelina Echaide -vocal titular- y María José Burgos -vocal suplente-. La comisión, tal como está conformada actualmente, durará dos años en su mandato, tras lo cual se convocará a una nueva asamblea.

Consultada sobre la continuidad de los talleres que se dictan actualmente, Cartier manifestaba “todos los talleres van a continuar, más algunos que ya estamos programando para el año que viene como nueva oferta a la comunidad”.

Dado que la actividad, en lo que a exposiciones se refiere, ya está cerrada para el corriente año Micaela expresaba que “la nueva comisión va a ir entrando de manera paulatina y lenta; vamos a ir terminado las actividades que teníamos pensadas y, a partir de marzo del año que viene, se podrá ver la impronta de la nueva comisión”.

“Yo tengo propuestas para ofrecerle a la comunidad y a los socios, de todas maneras, como esta es una comisión de doce miembros, las decisiones se tomarán en conjunto” ampliaba.

La nueva presidenta de mostraba muy conforme con la convocatoria que le realizara este año Daniel Muchiut -Curador de la Fotogalería 22 del Museo Pompeo Boggio- para colaborar, especialmente, en las entrevistas a los diferentes autores que van transitando por la misma; no descartando algún nuevo proyecto para la temporada venidera.

Retomando la actividad en Encuentro por las Artes, Micaela Cartier enfatizaba “este año tenemos pensado incorporar nuevas expresiones artísticas, apostando a nuevas formas de mirar el arte y de hacer arte”.

“Me siento muy cómoda en la gestión, me preparé para eso, si bien he tenido una formación artística-práctica paralela a la gestión y a la Historia del Arte, me siento más cómoda con la gestión y con la curaduría. Mis años de formación, en la parte práctica dentro del arte, hace que uno pueda empatizar mejor con los artistas, eso también me sirve para mi labor como gestora cultural”, concluía.

Comisión directiva de Encuentro por las Artes