Moquehuá celebró su 109º aniversario

La localidad de Moquehuá festejó sus primeros 109 años de vida mediante un acto realizado frente al cuartel de Bomberos Voluntarios, con la presencia del intendente Guillermo Britos y el delegado Daniel Aicardo.

En la ceremonia estuvieron presentes el senador provincial Leandro Blanco, el diputado provincial Fabio Britos, la presidenta del Concejo Deliberante Claudia Bogliolo, funcionarios municipales, autoridades policiales, cuerpo de Bomberos Voluntarios, jugadores de las inferiores del Club Social Moquehuá, consejeros escolares, inspectores de educación y abanderados del Jardín Nº 903 “María Elena Figueroa”, las escuelas primarias Nº 27 “Juan Bautista Alberdi” y Nº 31 “Juan Mantovani” y la Secundaria Nº 1 “Bernardino Rivadavia”.

El delegado Daniel Aicardo dio comienzo al acto felicitando y agradeciendo a quienes colaborar “para que nuestro centro de salud esté en mejores condiciones y se haya podido ampliar, además de darnos la posibilidad de cumplir con una deuda que teníamos: llamar a la ampliación con el nombre de Sara Audicio”.

Por otra parte, recordó una de las principales obras que se realizan en la localidad: “apuntamos a que en pocos días puedan abrirse las calles del nuevo parque industrial, un hecho que debemos agradecer a la generosidad de las hermanas Falabella, por donar las hectáreas para su instalación. Este logro es, en lo personal, el más importante de toda la gestión”.

Inmediatamente después, la escritora local Alicia Marino de Devincenzi leyó un poema en honor a la localidad, mientras que “Rolo” Menescardi hizo lo propio con una milonga.

Luego fue el turno del intendente al entregar una plaqueta un reconocimiento a los familiares de la reconocida docente Virginia Valle de Bongianino, “Chola” para los lugareños, quien tuvo una destacada trayectoria dentro de la educación además de luchar contra el cierre de la Unidad Sanitaria local y fomentar la creación del Hogar de Ancianos y la Sala de Kinesiología.

El cierre de los discursos estuvo a cargo del intendente Guillermo Britos, en un momento que catalogó como “un privilegio que me ha dado la vida, de ser intendente de mi ciudad y estar festejando el aniversario de Moquehuá”.

Para comenzar, tomó las palabras del delegado sobre el Parque Industrial y anunció que “25 empresas podrán radicarse en nuestro parque Domingo Falabella, para dar trabajo a vecinos de Moquehuá y la zona. No hubiera sido posible sin Kika y Peti, no hay gestos de semejante magnitud en estos tiempos. Es la obra más importante que voy a tener en mi gestión”. Y utilizó el momento para hacer entrega de una plaqueta en agradecimiento a “Kika” Falabella.

Otros de los temas fue la ampliación del Hospital, una obra que no fue prometida por el intendente pero que pudo concretarse: “No sólo permite a médicos, enfermeros y empleados trabajar mejor, sino que estamos dando mejor calidad de vida a los vecinos de Moquehuá y de otras localidades, porque todos son bienvenidos y no cerramos la puerta a nadie que necesite de nuestro sistema de salud”. Y agregó que la localidad cuenta con una ambulancia mucho más moderna a la actual, movimiento que pudo hacerse luego del convenio con SAME y la adquisición de cuatro nuevas ambulancias.

Tampoco perdió la oportunidad de resaltar que la adquisición de nuevas maquinarias posibilitó que el camión compactador de residuos no viaje hasta Moquehuá, sino que quede definitivamente en el lugar.

Respecto al cierre de escuelas determinado por el gobierno provincial, indicó que han logrado que los edificios queden a cargo del municipio, para desarrollar centros culturales o cualquier actividad que la comunidad necesite y “así será con la escuela de Indacochea y el jardín de Ayarza”.

En la misma sintonía se refirió al Centro Educativo Complementario Nº 802 de Moquehuá, que se encuentra finalizado desde mayo de 2016 y aún no tiene docentes designados por la Provincia: “Vamos a pelear todos los días para que sea designada la plantilla, hablamos todas las semanas por este tema. Tenemos un fondo educativo que nos permite dar respuestas a muchas problemáticas, pero no podemos volver a invertir un millón de pesos -como en el caso del CEC- para que no se ponga en funcionamiento”.

Sobre el cierre de su discurso, destacó la creación de la salida de la localidad y pidió por la unidad de todos los espacios políticos para resolver los problemas de los vecinos, mejorar su calidad de vida y darle crecimiento al partido: “Vamos a colaborar con todos. Tenemos una gran oportunidad en un año que no es electoral, para dejar de lado las chicanas políticas y trabajar en serio; con ese propósito me encontrarán a mí y a todo mi gabinete”.

“Para despejar dudas de algunos malintencionados, voy a ser intendente hasta el 10 de diciembre de 2019 y luego ustedes, los vecinos, decidirán quién continúa”, concluyó.

La jornada prosiguió con el Pericón Nacional a cargo del Instituto de Danzas Folklóricas de Moquehuá, el desfile de centros tradicionalistas, almuerzo en el Club Social y espectáculos musicales que se desarrollaron durante la tarde-noche.