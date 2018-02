Mujeres de Chivilcoy se reunieron en asamblea para unificar las consignas que llevarán al paro del 8M

Cerca de las 20:30 horas del día de ayer, Mujeres Entramadas Chivilcoy, un nuevo espacio de organización, discusión y construcción, realizó una asamblea de mujeres en la Plaza de la Diversidad, ubicada en 9 de Julio e Hipólito Irigoyen, donde se debatieron y se programaron las diferentes actividades a realizar en el marco del Paro Internacional de Mujeres 8M.

De la reunión estuvieron presentes muchas vecinas autoconvocadas y algunas pertenecientes a diversas organizaciones entre ellas el Frente por los Derechos Humanos Chivilcoy, Unidad Ciudadana, la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA Chivilcoy), PJ-Cumplir, Frente de Mujeres Evita, Frente Renovador, Murga Colgados de la Rama, La Resistencia CFK Chivilcoy, Mala Junta Chivilcoy, Cicop Mujeres, Maltrato Cero, Suteba CTA, entre otras.

Como resultado de la asamblea, se determinaron una serie de actividades que llevarán a cabo durante un mes: el lunes 19 de febrero, a las 18 horas, se pondrá en condiciones la pared del Club Gimnasia para luego pintar un mural con las temáticas en torno al 8M, el viernes 23 a las 18 horas. También se realizará una serigrafía en remeras, el viernes 2 de marzo a las 20 horas en la Plaza Seca y se culminaran las jornadas el jueves 8 de marzo con un acto y una marcha en la Plaza Principal a partir de las 19 horas.

“Las consignas del mural son para pedir por el aborto legal, seguro y gratuito, sostener la lucha histórica de mujeres, sobre la vulneración de derechos que estamos viviendo las mujeres, sobre el Cupo Laboral Trans que no se está cumpliendo en la ciudad de Chivilcoy, sobre la situación de las mujeres con discapacidad y también repensar todos los derechos que las mujeres tenemos desmedrados, van a ser todos plasmados en el mural”, así lo dio a conocer, en diálogo con DECHIVILCOY, Sandra Priore, de Mala Junta-Patria Grande Chivilcoy.

Por su parte, en relación el nuevo espacio, la concejal del Bloque Unidad Ciudadana, Constanza Alonso, explicó que “Mujeres entramadas surge hace 15 días cuando reunidas con algunas compañeras dijimos ya estamos a casi un mes del 8M y todavía no se había organizado ninguna movida. Hace muchos años que en Chivilcoy un grupo de mujeres se organizan y organizan marchas, actividades para esta fecha, y por eso decidimos armar un grupo, para juntarnos y convocar a todas las organizaciones y las compañeras que tienen una referencia política, de militancia social”.

Asimismo, Claudia Marengo, integrante del Frente por los Derechos Humanos, manifestó que “la idea fue hacer una asamblea de mujeres, la que venimos publicitando una invitación toda la semana para que este espacio se haga cada vez más grande y cada vez seamos más las que participemos de esta movida. Nosotras tenemos más o menos programada un mes de actividades que surgió del primer encuentro, por lo tanto, en el día de hoy estuvimos charlando con todas las mujeres que vinieron a participar de la actividad que se va a hacer el próximo viernes”.

Y luego finalizó enfatizando que “logramos un entramado de muchísimas mujeres y agrupaciones, inédito en Chivilcoy, y es muy importante poder enlazarnos en semejante diversidad de opiniones. Estamos muy armonizadas en ciertas tenciones, lo que nos hace funcionar rumbo al 8M, y el objetivo primordial es caminar todas juntas y que esta plaza se llene de mujeres”.

Por qué marchamos

Organizadas, hermanadas, acompañadas, así marcharan este 8 de marzo las mujeres de Chivilcoy para gritar una vez más Ni una menos, visibilizar y frenar la violencia machista. En cada testimonio nos encontramos con un motivo que mueve a cada mujer a salir a la calle, pero también, a pesar de las diferencias políticas, encontramos los deseos más profundos y la lucha organizada, debatida y resignificada.

“Me interesó esto de venir autoconvocada, creo que como sociedad tenemos que aportar todas las mujeres, tenemos que sumar, organizarnos. Me parece importantísimo y me encanta la idea de que las asambleas sean abiertas, que sean en la plaza, que se den las discusiones y que se retome también la lucha. Además, porque es un tema urgente que nos atraviesa a todos como sociedad y que si las mujeres no nos autoconvocamos, si no nos hacemos escuchar, el patriarcado no se va a mover”, expresó Rosina Ballvé, una vecina autoconvocada perteneciente al Grupo Teatral Trac.

Por su parte, Victoria Ocampo, en representación de ATTTA Chivilcoy, afirmó: “marchamos por el cumplimiento del Cupo Laboral Trans, en primera medida exigimos que se cumpla en Chivilcoy con el Cupo aprobado hace ya casi dos años por unanimidad y solo dos compañeras entraron el año pasado, por lo tanto, podemos decir que no se está cumpliendo. Y también marchamos porque desde ATTTA, y como mujeres Trans, queremos ocupar los espacios que históricamente se nos fueron negados”.

En el mismo sentido, Claudia Marengo opinó que “marchamos porque cada vez son más las mujeres que caen en la pobreza, porque las mujeres son las más vulneradas en situación de pobreza, y esto se llama feminización de la pobreza. Marchamos para que el aborto sea legal, para que se respete la diversidad corporal que abarca a todos los cuerpos que no entran en la heteronorma”.

Nora Salbitano, integrante de la Agrupación La Resistencia CFK Chivilcoy, reveló que “marchamos el 8 de marzo porque es emblemático para lo que históricamente significa y, como vemos a través de los años, las mujeres seguimos siendo invisibilizadas, postergadas, con nuestros derechos vulnerados y en desigualdad de condiciones de forma permanente”.

Más tarde agregó que “nos interesa convocar a todas las mujeres a un mayor compromiso social-político, que entiendan de los derechos de igualdad para poder asegurar que el estado sea quien garantice todos nuestros derechos. Como mujeres militantes no vamos a descuidar de llevar a la concientización lo que está pasando en el país en este momento, que es gravísimo en relación a todo el atropello de derechos que hay, por eso queremos que en nuestra consigna vaya esta lucha”.

Cristina Bracco, quien conduce un programa de radio llamado Resistiré – La Hora de las personas con discapacidad- manifestó, en representación de las mujeres con discapacidad, que “marchamos para visibilizar a todas aquellas mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, y que muchas son realmente muy vulneradas porque su discapacidad propia no les permite expresarse. El hecho de ser mujer y con discapacidad es como un doble esfuerzo”.

“Las mujeres marchamos porque movemos al mundo, y el patriarcado y los varones no lo entienden. Tenemos múltiples funciones al irnos a laburar fuera de nuestra casa, volvemos y laburamos en nuestra casa, cuidamos chicos, hacemos la comida, etc., y todos estos trabajos son invisibilizados. Entonces creo que la marcha es por las mujeres que somos invisibilizadas. También marchamos por las mujeres muertas, desaparecidas y en contra de la violencia de género. Cuando una mujer avanza ningún hombre retrocede”, finalizó Sandra Priore.

Suyay Galiotti

Galería de Imágenes