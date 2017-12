Multitudinaria movilización en rechazo a la Reforma Previsional y a lo sucedido en el Congreso Nacional [Video]

En el marco de la masiva movilización realizada ayer afuera del Congreso Nacional, en rchazo a la nueva Ley de Reforma Previsional, Chivilcoy también fue protagonista e impulsor de una gran marcha llevada a cabo a las 20 horas en la Plaza Principal, donde asistieron vecinos y varias organizaciones sociales entre ellas: Unidad Ciudadana, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Felipe Vallese, CTA, Suteba, Patria Grande, etc.

También estuvieron presentes los concejales Fernando Poggio y Constanza Alonso del Bloque Unidad Ciudadana, y Patricia Mangino -junto a Fernando Laurito- del espacio Frente para la Victoria/Cumplir. Cabe destacar que Suteba Chivilcoy concurrió a Congreso y al volver asistió a la convocatoria en nuestra ciudad.

Las calles del centro se vieron colmadas de manifestantes, cubriendo el espacio físico de tres cuadras durante la marcha que iniciaron alrededor de la plaza a las 20:30 horas aproximadamente, entonando cánticos en contra de las políticas del Gobierno Nacional.

Luego hablaron varios dirigentes de diversos espacios que expresaron claramente su repudio hacia las políticas de ajuste y exclusión del gobierno nacional, y pidieron la unidad del campo nacional y popular.

Como apertura, el concejal Fernando Poggio se dirigió a los presentes que a su vez habían asistido a Congreso expresando: “hay muchos compañeros que están acá que fueron reprimidos hoy en la Plaza Congreso y le queremos dar un aplauso porque estuvieron bancando a los jubilados, a la patria en el día de hoy”. Asimismo afirmó que “esta manifestación tiene como objetivo decirle que no a la Reforma Previsional, no al ajuste salvaje que está haciendo este gobierno sobre los trabajadores y especialmente sobre los más vulnerable que son los jubilados”.

Por su parte la referente de la Corriente Clasista y Combativa, Miriam Carvallo, se refirió a la movilización como “la respuesta que tenemos que dar para este gobierno retrogrado que avanza contra los que menos tienen. Tiene que ser así, aunque tengamos diferencias políticas, el enemigo es uno solo y es Macri, no nosotros”.

Sebastián García, perteneciente a la Juventud Peronista informó que la convocatoria se había organizado por la mañana y enfatizó: “la verdad que salió bien, acá Chivilcoy también se hace eco de lo que está pasando en la Capital Federal, lo que está pasando en todo el país”.

“La política, después de dos años de gobierno, nos vuelve a dar esperanza, hoy ver a toda la oposición junta pensando una estrategia en común para decirle que no a Macri, eso es significativamente que nos está dando una esperanza la política”, remarcó Mariano Conlon, integrante del Movimiento Evita Chivilcoy a cargo de la cuarta sección electoral.

Luego cuestionó duramente el accionar del municipio y del Frente Renovador de Chivilcoy al no hacerse presente. También dio a conocer la lucha de dicha organización por la Ley de Emergencia Social y expresó: “Nosotros peleamos mucho por la ley de Emergencia Social ¿y saben que compañeros?, la política en ese momento no nos daba esperanza, dos diputados nada más agarraron nuestro proyecto, juntamos 300 mil compañeros a la Plaza de los dos Congresos y esa ley salió por unanimidad”.

En el mismo sentido, Carolina Zunino, en representación del Frente por los Derechos Humanos, criticó al espacio Cambiemos y remarcó: “Quienes van a votar las leyes en la provincia de Buenos Aires tienen nombre y apellido, nosotros tenemos acá en Chivilcoy a Leandro Blanco que fue elegido y va a votar las leyes de Cambiemos, lo tenemos que tener en cuenta”. Asimismo, informó que “la Reforma Previsional va a afectar a 17 millones de personas, jubilados y personas que cobran pensiones no contributivas, por discapacidad, y es por eso que hay que ponerle un freno”.

Por su parte, el concejal Fernando Laurito convocó a un próximo encuentro si resulta necesario y manifestó: “Nosotros somos en realidad los verdaderos custodios de nuestro destino y lo vamos a hacer así, organizándonos, reuniéndonos y juntándonos más. Las diferencias de colores y banderas tal vez se queden cortas compañeros, tal vez sea momento para estar muy atento, seguir lo que va sucediendo en los días de la semana y volvernos a reunir todas las veces que sea necesario”.

Multitudinaria movilización en rechazo a la Reforma Previsiona… Multitudinaria movilización en rechazo a la Reforma Previsional y a lo sucedido en el Congreso Nacional.En el marco de la masiva movilización realizada ayer afuera del Congreso Nacional, en rchazo a la nueva Ley de Reforma Previsional, Chivilcoy también fue protagonista e impulsor de una gran marcha llevada a cabo a las 20 horas en la Plaza Principal, donde asistieron vecinos y varias organizaciones sociales entre ellas: Unidad Ciudadana, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Felipe Vallese, CTA, Suteba, Patria Grande, etc. Posted by De Chivilcoy on viernes, 15 de diciembre de 2017

Jorge Miranda, integrante de la agrupación Felipe Vallese transmitió: “lamentablemente volvimos a vivir estos días mirando por televisión la represión que han hecho, la barbaridad que ha cometido este gobierno. Nosotros estamos acá, tristes pero también con muchas esperanzas”.

Ezequiel Caselles, referente de Vamos expresó que se ha vivido un día histórico para “nuestro pueblo que una vez más ha demostrado que cuando se pone de pie y sale a la calle, se une por reclamos justos, porque estamos defendiendo nuestros derechos, le podemos doblar y torcer el rumbo al neoliberalismo que se esconde detrás de sus policías y gendarmería”, y luego finalizó: “no queremos más a la gendarmería como si fuese una dictadura. A mí la verdad que no me gusta definirlo como una dictadura pero me pregunto si verdaderamente esto que estamos viviendo es una democracia”.

María Laura Razzari transmitió su orgullo por la “enorme cantidad de conciudadanas y conciudadanos esta noche en la plaza sobre todo para todas aquellas organizaciones que hemos estado estos últimos dos años tomando la calle y previendo que este momento iba a llegar”.

Por último, el dirigente de CTA de los Trabajadores de Chivilcoy, Martin Barrionuevo, retomó las críticas hacia el senador de Cambiemos y enfatizó: “el bloque de Cambiemos, aprobó la Ley Nacional de ART, que es una ley que resta derechos a los trabajadores, y dentro de ese bloque está el senador chivilcoyano Leandro Blanco, y yo le quiero preguntar: ¿los chivilcoyanos lo votaron para meterle la mano en el bolsillo a los jubilados?, ¿los chivilcoyanos lo votaron para sacarle derechos a los trabajadores? Responda públicamente ¿va a votar en contra de los miles de docentes que viven en Chivilcoy?”.

Ver video en HD

Galería de fotos