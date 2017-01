[Nicanor Feo (JP)] Internas Peronistas: “Nosotros estamos abocados a trabajar en la calle”

Desde la Juventud Peronista, Nicanor Feo anticipa la labor de campaña para las legislativas del 2017 “a cuatro meses aproximadamente del cierre de listas, nosotros estamos abocados a trabajar en la calle y ver la gestión de hoy en Chivilcoy, algo que nos preocupa enormemente” disparó el referente de la JP, “el Peronismo se irá acomodando internamente para brindarle una buena propuesta a la gente” agregó respecto a las internas del PJ, “la Juventud comienza a perfilarse como alternativa de gobierno de la mano de varios concejales y compañeros”.

En primer término, Nicanor Feo destacó la labor solidaria y comunitaria que vienen desempeñando desde hace varios años la JP, “ya es algo tradicional lo de Papá Noel y los Reyes” destacó en diálogo con DECHIVILCOY, “comenzamos en el 2009 recorriendo los distintos barrios de Chivilcoy repartiendo caramelos, una de las tantas actividades que hacemos desde la Juventud” agregó en el marco de la labor del año 2016, “de muchísimo trabajo donde el acompañamiento del vecino lo seguimos palpando”.

Por otra parte, en el marco al año electoral indicó “el Peronismo tendrá que hacer varias definiciones para ir perfilando claramente lo que será un empezar a abrir puertas para las presidenciales del 2019”.

Además, al ser consultado por el nuevo contexto electoral, en el que estarán realizando campaña después de varios años, centrados en la vereda de la oposición, el referente de la JP señaló “desde nuestra parte ya hemos hecho las críticas internas convenientes públicamente e internamente, hemos hablado con la gran mayoría de los compañeros, entendiendo que la Juventud comienza a perfilarse como alternativa de gobierno de la mano de varios concejales y compañeros que hoy día están en los barrios charlando con los vecinos, predispuestos a trabajar claramente”.

“Se milita en política para transformar la realidad de la gente” enfatiza, “teniendo ese concepto vamos a salir a trabajar para ser la alternativa de gobierno, y vemos que el 2017 es una oportunidad”. En este sentido auguró que “el Peronismo se irá acomodando para darle una buena propuesta a la gente de Chivilcoy para que deposite su voto de confianza”.

Con respecto al rol de la JP dentro del Partido Justicialista y el reconocimiento del espacio de jóvenes por parte de referentes, respondió “creemos que el motor de la militancia y el trabajo que se hizo durante el 2016 ha servido para que el Peronismo no pierda la calle, nosotros venimos trabajando arduamente, porque claramente no aparecemos en épocas de elecciones, serán meses seguramente con discusiones a puertas cerradas internamente, para empezar a definir y presentar una propuesta. A cuatro meses aproximadamente del cierre de listas, nosotros estamos abocados a trabajar en la calle y ver la gestión de hoy en Chivilcoy, algo que nos preocupa enormemente”.

En este sentido, Nicanor apuntó a la gestión del Intendente Britos en el área de Obra Pública “los chivilcoyanos estábamos acostumbrados a que era un derecho adquirido y hoy claramente no se ve” y agregó “hay obras paradas que no se han continuado, como el proyecto aprobado técnicamente de cloacas en el barrio sur por ejemplo”.

“Nos encontramos con un Intendente que el año pasado decía que no había recursos y en diciembre en sesión del Concejo Deliberante nos enteramos que hay más de 134 millones de pesos ahorrados, lo que claramente lo ha utilizado como estrategia electoral, por lo que hay que decirle al vecino que el jefe comunal no ha hecho obra pública, como así también queremos saber acerca de los expedientes presentados en Nación, quedando los chivilcoyanos presos de una disputa producto de no querer sentarse a dialogar con un viceministro para beneficio de la comunidad.

Seguridad

“Vemos que las autoridades hacen mediática la policía” sentenció a propósito de la flamante Policía Local de Chivilcoy, “nos llama la atención y nos preocupa que no seamos rehenes a futuro de una disputa entre la Policía Bonaerense y la Local, porqué parecería que los agentes de la provincia fueran los malos de la película” y puntualizó “cuando se mediatiza tanto la seguridad, nos preguntamos hasta qué punto se toma como una política de Estado”.

Con respecto a esto último destacó la implementación de los chalecos antibalas promovidos especialmente por el Ministro Cristian Ritondo, “y los efectivos que fueron al Operativo Sol fueron sin ellos. Además el mismo Intendente criticaba a la ex gestión del peronismo por el envío de efectivos a dicho operativo diciendo que no iba a permitirlo y hoy 64 efectivos han sido destinados, faltando en la prometida presencia en los barrios”.

Empleados Municipales

En consonancia con el reclamo del interbloque del FpV/PJ sobre violencia institucional para con empleados municipales, al ser consultado expresó que “es un tema muy delicado” y detalló respecto a seis bajas dadas a fin de año que “el sindicato municipal lo catalogó como normal la no renovación de contratos al finalizarse, y esto es discutible, pero lo cierto es que la persecución ideológica existe, los concejales del bloque han planteado un pedido de informes al Director de Personal, el Sr. Hernán Besso, quién planteó mediáticamente que las puertas de su área están abiertas a cualquier dirigente político o concejal, por lo que seguramente lo estaremos llamando para sentarnos a hablar, no dudamos que actúe de buena fe, sabemos que es un funcionario que está representando a una gestión en la que entendemos que sí persigue a algunos compañeros del peronismo empleados municipales, algunos casos que no están justificados. Pero no podemos traer a un militante peronista a hablar acerca de esto porque sabemos que el próximo 31 de diciembre del 2017 no se le renovará el contrato. Y con el trabajo de la gente no se juega, no se hace política partidaria”.