Nunca más: Multitudinaria marcha en Chivilcoy a 42 años del último golpe militar

Un nuevo aniversario del golpe de estado de 1976, que marcó el inicio de la dictadura cívico-militar considerada como la etapa histórica más oscura de la historia argentina, fue recordado este sábado por diferentes organizaciones sociales, políticas y culturales; organismos de derechos humanos, sindicatos y vecinos autoconvocados de nuestra ciudad, teniendo como escenario central el Parque de la Memoria, espacio donde se llevó a cabo el acto.

El lugar de concentración fue en la Plaza España, donde cerca de las 18 horas fueron acercándose las agrupaciones, cada una con sus banderas, percusión, canticos y pancartas, para luego marchar por la avenida José León Suárez hasta el parque de La Memoria. Cabe destacar que el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, en homenaje a los 30 mil desaparecidos, reunió a los organismos presentes en torno a una misma consigna: la unidad en la acción y en los reclamos.

Dando comienzo al acto central, el Movimiento Evita Chivilcoy colocó una placa en el monumento la Integración Latinoamericana, en homenaje y recuerdo a Maxi Speranza, un joven muy reconocido en la ciudad por su recorrido militante y por sus aportes en la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que falleció en enero de este año dejando un “legado” muy grande.

En este sentido, remarcaron que Maxi fue un “compañero que todos los 24 tejía hilos para poder unir todas las organizaciones, para que haya acto de unidad, para recordar la fecha como corresponde, un compañero que con su corta edad lucho siempre por la memoria, verdad y justicia”.

Por último, honraron su memoria y manifestaron que “por vos compañero juramos vencer, juramos hacer realidad la patria que soñaste, donde quiera que estés, sé que nos estas mirando y que vas a ser el guía para poder dar esta lucha”.

Luego, Agustín Kraniaski se encargó de coordinar la jornada y presentar a los oradores de diferentes organizaciones, que quisieron transmitir sus mensajes a los presentes. En este marco, Ricardo Falótico de la Agrupación Política Brote enfatizó: “tenemos que seguir luchando por una democracia más justa, y se logra peleando contra un sistema que nos oprime, el sistema capitalista. Este gobierno es un reflejo, no es casualidad que esté haciendo lo que esté haciendo”.

Además, agregó que “Mauricio Macri es un ejecutor circunstancial de la historia, por eso decimos que tenemos memoria, llevamos con nosotros la memoria, el pueblo tiene memoria, y es obligación de todos nosotros de que sea una militancia diaria todos los días”.

Por su parte, Fernando San Romé, del gremio CICOP recordó al médico del Hospital Posadas, Alejandro Roitman, quien fuera detenido-desaparecido durante la dictadura, y mencionó la difícil situación que están atravesando los trabajadores de esta institución de salud, como consecuencia de las políticas del gobierno actual.

Y en este sentido remarcó que “hoy más que nunca hay que recurrir a la memoria, y repetir hasta el cansancio ni olvido ni perdón, porque no solo estamos ante el peor gobierno en cuestiones de derechos sociales, políticos y económicos de esta etapa democrática, sino ante el más mentiroso manipulador, antipopular y negacionista gobierno que hemos tenido. Por este motivo, ante un estado que niega ese tramo oscuro de la historia argentina, debemos recordar con más convicción este 24 de marzo, y honrar la memoria de nuestros hermanos asesinados y desaparecidos con más ímpetu”.

La referente de la Corriente, Clasista y Combativa, Myrian Carballo, expresó que “42 años de un golpe cívico-militar, el más horrendo de nuestra historia, en el caso de nuestra organización fue el inicio de la “1° de Mayo” con el gran compañero René Salamanca que fue detenido en La Perla. Ni olvido ni perdón para Rene, quién llevó hoy a lo que es la Corriente Clasista y Combativa”, y seguidamente enfatizó: “este gobierno viene por todos, viene por los dirigentes sociales, viene por los sindicalistas y no lo tenemos que permitir”.

Paola Köhli, de “La Castelli” también tuvo su espacio donde hizo una reseña histórica de la dictadura Cívico-militar, “que calo hondo nuestra cultura a tal punto que hoy el grueso del argentino promedio elije la pasividad ante las injusticias, nunca optan por un grupo, siempre por el individualismo, sino como explicarse que hoy Macri, un empresario que fue parte de la pata cívico del proceso militar, hoy gobierne los destinos de nuestro país”.

El referente de La Cámpora, Gabriel Daiure, aseguró que en esta fecha “asumimos nuestra responsabilidad y seguimos recordando a nuestros compañeros y compañeras desaparecidos, a esos 30.000 que padecieron las más terribles vejaciones por parte de un estado que demolió todos los derechos civiles, culturales, sociales y políticos para dejar en nuestro país un modelo económico que se sustentó en intereses extranjeros, en desmedro de nuestra independencia económica y nuestra soberanía política”.

“Por eso, hoy estamos acá levantando la voz, para sostenernos en la memoria porque reconocemos como generación las marcas indelebles de este genocidio que aún persisten en nuestro entramado social, político, cultural y económico de aquella época del horror. En este contexto, tenemos que seguir la lucha porque sabemos que pare cerrar heridas debemos seguir generando la organización necesaria para encontrar a los nietos, nietas, hijos e hijas de muchos de los 30.000”, concluyó Daiure.

En concordancia, en representación de Nuevo Encuentro, Evangelina Solano manifestó que “sostenemos la bandera de los derechos humanos renovando la lucha por la memoria, la verdad y a justicia, porque este gobierno corrupto, saqueador y sin escrúpulos no hace otra cosa que demostrar su desprecio a las políticas de derechos humanos y porque pretenden borrar nuestra memoria, pero no lo van a lograr”.

Victoria Ocampo referente de la ATTTA – Consultorio Amigable enfatizó que “seguir hablando de 30.000 desaparecidos, cuando hay una bandera de diversidad allí, es una locura, son 30.400 desaparecidos, hay 400 del colectivo LGBT que han desaparecido y que no formamos parte de la historia. Estamos acá para decir que tenemos desaparecidos, y que estamos desaparecidos entre los desaparecidos. Verdad y justicia para todos”.

Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Bogliolo, dijo que “los pueblos que olvidan corren el inevitable riesgo de repetir los errores del pasado. La memoria, la verdad y la justicia como herramientas de reconstrucción son los pilares básicos para sanar las heridas de un pueblo que ha sufrido. Debemos tener en claro lo que paso, no olvidar y exigir que caiga sobre los culpables el castigo que corresponde”. Pero aún así resaltó que “aún quedan deudas sin saldar: por los hijos que nunca aparecerán, por los nietos aún no recuperados y por tantos compañeros y compañeras que dejaron su vida en una lucha desigual por un país mejor y más justo”.

Laura Razzari, del Movimiento Alfonsinista y FORJA hizo hincapié en una “construcción histórica pluralista y contenedora de la memoria, que asuma algunos principios tales como: que la memoria no puede ser cooptada por visiones políticos partidarias de coyuntura”, y finalizó destacando que “los 30.000 esperan que recordemos, que nada ordena mejor la acción que unirnos en un mismo objetivo”.

Más tarde, llegó el turno de Valeria Taramasco, dirigente de ATE Capital e hija de Tato Taramasco, un chivilcoyano, desaparecido durante la dictadura cívico-militar. Desde su espacio expresó que “como militante, mujer trabajadora, peronista, sindicalista y feminista, me puse a pensar que este lugar quizás no sería posible si no fuera hija de militantes. Para mí la militancia es una elección, elijo ser militante como modo de vida y creo que es el mejor homenaje que podemos hacer para los 30.400 como dijo la compañera (Victoria Ocampo)”.

También se dirigió a los presentes, Nora Salbitano, de la Resistencia CFK, quien garantizó que “todas las naciones estatuyeron garantías que jamás pueden suspenderse, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho al proceso, a no sufrir condiciones inhumanas de tensión, negación de la justicia o ejecución sumaria”.

A posteriori, las agrupaciones Patria Grande, La Ronda Centro Cultural, Conypas y la Murga Fantasía de Arrabal leyeron un documento unificado, en el que distinguieron “que cada 24 de marzo seguimos apareciendo, porque desaparecieron a una generación entera, creyendo enterrar los sueños de los y las 30.000, sin saber que enterraban semillas que, más temprano que tarde, brotarían en millones”.

Por último, Fernando Poggio, concejal de Unidad Ciudadana aseguró que “no se podrá cambiar el NUNCA MÁS por él una vez más de una dictadura, si tenemos un pueblo movilizado en la calle para frenar cualquier intento de impunidad. No podemos aceptar y naturalizar la construcción de enemigos internos que avalen luego su persecución”.

Al finalizar las oratorias, dando cierre a la jornada, la Murga Fantasía de Arrabal, protagonizó un baile mientras cantaban tema murguero en recuerdo de las víctimas de la dictadura más sangrienta de la historia Argentina.

Galería de fotos: Acceso a las imágenes: AQUÍ