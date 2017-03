[OPINIÓN] Acerca del voluntariado docente, Por Fernando San Romé

Una cosa es ser voluntario como alternativa a los huelguistas docentes de la Provincia de Buenos Aires y otra cosa es haber sido educador voluntario en la Revolución Cubana donde médicos y maestros como otros trabajadores calificados huyeron de la misma hacia las tierras de los Estados Unidos a partir de 1959.

Digamos que si bien es una comparación un tanto exagerada vale el ejemplo en el sentido de que un conflicto es provocado o autoprovocado por un gobierno que castiga y quiere disciplinar a los trabajadores y otro conflicto es generado por un grupo de revolucionarios que decidieron terminar con la dictadura de Fulgencio Batista para cambiar el régimen socio-económico existente en aquellos años en la isla plagado de injusticias con un alto grado de pobreza y analfabetismo.

Otra vez empleo la comparación entre voluntarios que oficiarán de “buchones o carneros” en el léxico de los huelguistas versus soldados revolucionarios que promovían un cambio educativo transformador con su tarea voluntaria como docentes para proyectar una sociedad con una escuela más equitativa, inclusiva y de alta producción social. Estas características son brindadas por el sistema educativo cubano reconocido universalmente como uno de los mejores del planeta como así también su sistema de salud.

El elevado estándar lo da el hecho de que los conocimientos científicos, técnicos y culturales han dejado de ser privilegio de unos pocos y en cuanto a teoría pedagógica es indiscutible ya que simplemente se basa en otorgarle a la educación un papel primordial en el desarrollo humano.

Para dar cifras en 1959 se crearon 10 000 plazas de maestros con el propósito de formar ciudadanos con un alto contenido de amor a la patria, no centrándose solo en el cultivo del intelecto, sino que atendería también los efectos y sentimientos, el carácter y los hábitos, aspirando a que el individuo viva para un ideal en el que se cultiven de modo armónico los valores físicos, intelectuales, éticos y estéticos, así como los valores vocacionales, con vistas a la superación del ser humano dentro del enfoque socialmente integrado.

En 1960 los 69 cuarteles de la tiranía símbolos de la opresión fueron convertidos en escuelas y pasaron a ser centros se enseñanza. Unidades completas del Ejército Rebelde se volcaron a la construcción de escuelas en zonas rurales. De ellas fue insignia la construcción de la Ciudad Escolar “Camilo Cienfuegos” en plena Sierra Maestra. A su vez el movimiento obrero dona 1500 locales de los sindicatos donde podrían funcionar tres mil nuevas aulas.

En el plazo de un año, el índice de analfabetismo se redujo, y se creó un sistema organizado de educación de adultos, con el fin de ir eliminado el analfabetismo residual, y de crear las condiciones y posibilidades de acceso al saber, la técnica y la cultura a las masas obreras y campesinas.

La creación de un sistema escolar nacional, armónico y coherente en su estructura que favoreció el acceso de los educandos a la escuela y garantizó el tránsito del estudiante por los niveles de la enseñanza. Este sistema estableció una escuela única para todos los ciudadanos del país, pública y democrática, sin distinción de

Condición social, credo político o religioso, color de la piel o sexo.

Hoy Cuba cuenta con 250.000 educadores, lo que significa un maestro por 45 habitantes ocupando hoy el primer lugar entre todos los países del mundo desarrollado.

No es lo mismo un voluntariado en el contexto de una revolución que ser voluntario durante la lucha salarial de trabajadores ignorados por un gobierno democrático para humillarlos y “ningunearlos”. Un reclamo no es una guerra.

¿Quién paga la crisis?

Según la publicación anual de la Agencia Central de Inteligencia de los EE.UU. que recopila datos oficiales de cada país, la tasa de mortalidad infantil –tan importante para medir la infancia y la educación- en Cuba fue en 2013 más baja que la de los Estados Unidos en niños menores de cinco años.

Por eso una cosa es ser voluntario de un gobierno conservador neoliberal y otra cosa el voluntariado en un proceso transformador.

Hasta el año 2015 el presupuesto para Educación en Argentina ascendía a un 7% del PBI y los Servicios de la Deuda un 3,5 por ciento. A poco más de un año del gobierno de Cambiemos invierte los porcentajes. Mientras esto ocurre un informe del Banco Mundial dice que Argentina tiene un Producto Interno Bruto (PIB) de más de 550.000 millones de dólares, siendo una de las economías más grandes de América Latina. El país está en proceso de una transformación económica que “promueve un desarrollo económico sostenible con inclusión social e inserción en la economía global”.

El mismo informe dice que en 2014 el 12,7% de la población vivía en la pobreza, con menos de US$4 al día. El Gobierno actual informó recientemente nuevos indicadores utilizando una metodología diferente -que establece la línea de pobreza en aproximadamente 8 dólares al día- proporcionando una cifra del 32%. Destaca el gasto social a través de diversos programas, entre los que se recalca la creación de la Asignación Universal por Hijo, que alcanza a aproximadamente a 3,7 millones de niños y adolescentes hasta 18 años, el 9,3% de la población del país.

También remarca un crecimiento económico del 2,4% en 2015, en el primer trimestre de 2016 se desaceleró a un 0,5% interanual, y las primeras estimaciones oficiales para el primer semestre de 2016 mostraron una caída interanual del 1,3%.

Es significativo recordar que el actual gobierno neoliberal ha aumentado en poco más de un año la deuda externa en 52 mil millones de dólares lo que lleva la misma a el 50% del PBI, generada sobretodo por la emisión de letras y bonos liberados para arreglar con los fondos buitres que no entraron en el canje de 2004 y 2010.

Por esto y muchos hechos más de la política económica de Cambiemos es como se quiere hacer pagar a los trabajadores este experimento de gobierno que va en contra de los intereses del pueblo trabajador y de la patria.

Sobre la educación

Volviendo al voluntariado provincial el primero que propone dar clases gratuitas es un ex militar del batallón 601con funciones en la inteligencia del Ejército y teniente coronel de esa fuerza durante la dictadura. El citado militar forma parte de la militancia de Cambiemos y afiliado PRO.

En estos días la gobernadora anuncia que convocará a 60 mil voluntarios que se ofrecieron a dar apoyo escolar ante el paro docente siguiendo la envión del teniente coronel.

Para seguir dando cifras, en el mundo a principios de este siglo el 1% más rico de la población poseía el 40 % de los activos globales y el 10% más rico de la población poseía el 85% de la riqueza global. Hoy hay 85 familias ricas que poseen el 50% del dinero de la mitad más pobre del planeta.

La riqueza ayudada por los beneficios del capitalismo en su forma más liberal tiende a concentrarse a pesar de los esfuerzos por cambiar esa relación de los gobiernos más progresistas sobre todo con presencia en nuestra región en los últimos 15 años, que si han contribuido con exitosas medidas con impacto social como pudo ser en nuestro país la AUH entre otras.

En Latinoamérica la cosa parece ser más desigual, la CEPAL informa en 2014 que en la región hay 14.805 multimillonarios. Su riqueza equivale al dinero necesario para eliminar la pobreza monetaria de ocho países de la región: Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú. Ese mismo año el 10% más rico de la región acumulaba el 71% de la riqueza y el 70% de la población más pobre apenas logró acumular el 10% de la riqueza.

En nuestro país, en 2014, había 1185 multimillonarios, es decir personas con patrimonio neto superior a 30 millones de dólares. Esta fortuna representa 0,5 veces la inversión del Estado en educación y equivale el 26% del Producto Interno Bruto. Una persona de un hogar multimillonario en Argentina multiplica 429 veces el ingreso de una persona de un hogar del 20% más pobre de la población.

Tengamos en cuenta también la cuantiosa fortuna que se fuga del país a paraísos fiscales calculada en 380 mil millones de dólares teniendo en cuenta que se blanquearon 100 mil millones el año pasado pagando exiguos impuestos lo que acrecienta desigualdad y pobreza en nuestra nación. Recordemos que el Presidente Macri posee y está investigado por alrededor de 50 cuentas offshore distribuídas en guaridas fiscales en todo el mundo: Panamá, Hong Kong, Bahamas, Londres, Belice, Dubay, Islas Británicas, Cayman y Florida. La familia Macri es una de las más ricas de la Argentina con 730 millones de dólares según la revista Forbes.

Los negocios de los Macri lograron un crecimiento considerable. En 1973 disponían de siete empresas; 10 años después la cantidad había aumentado a 46.

La familia Macri, a través de la SOCMA, es un ejemplo de la Patria Contratista y ha sostenido numerosos negocios con el Estado argentino, permitiéndoles obtener numerosos beneficios económicos ligados a servicios que prestaron a la junta militar.

Fue dueño y posee desde autopistas a Empresas Constructoras de Obras Públicas, pasando por empresas recolectoras de residuos, automotrices (recordar proceso a Mauricio Macri por contrabando de autopartes), Pago Fácil, bancos, aviones, etc.

Uno de los ejemplos más resaltantes es la empresa Correo Argentino reestatizada en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Hoy intentó autoperdonarse 70 millones de dólares que adeuda al estado nacional, maniobra que roza con una verdadera estafa.

Entonces siguiendo el razonamiento de la gobernadora y su red de voluntarios, va a reemplazar el trabajo de los ya empobrecidos docentes de la provincia por trabajo gratuito. Una ofensa a los trabajadores docentes. Porque en realidad lo que se busca es tener un paritario acorde a las necesidades de una familia que debe vivir dignamente. A saber, una maestra de escuela pública tiene un sueldo nominal de 4240 pesos, con 32 años de antigüedad cobra 5300 pesos de salario básico, haciendo un total de 12.000 pesos de bolsillo descontando aportes y obra social. Por lo tanto, la lucha de los maestros es para salir de la línea debajo de de la pobreza que según cifras del INDEC la canasta básica alimentaria (correspondiente a enero en CABA) en un hogar compuesto por un jefe varón de 35 años, esposa de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, alcanza a ingresos por $ 13.323,62 para satisfacer necesidades básicas.

Pero este sistema económico-social requiere de estos ajustes para ser viable y cerrar los números del déficit creado por las políticas económicas del modelo neoliberal.

Por último: ¿el voluntariado va a accionar a favor de algunos de los objetivos reflejados por un modelo ejemplificador como el cubano o tiene como ideales cambiar las ecuaciones socioeconómicas del mundo o nuestro país? ¿Es revolucionario ser un voluntario docente en la Argentina de este momento?

El contexto político moderno y las fuerzas hedonistas y de autoayuda que quiere imponer el gobierno actual van a estrellar a gran velocidad contra una pared un modelo que se vendió con la promesa de “cambio” resaltando las libertades individuales en contrapartida al populismo opresor, bárbaro y degradé (o pesada herencia).

Todo cambio de época tiene sus costos. Hoy ante ese vértigo a punto de chocar el costo lo pagan nuevamente los trabajadores. El punto es que no se debe tirar más de la cuerda porque de tanto tironear de la historia reciente el gobierno de Cambiemos va a acercar el 2001 a nuestros días.