Opinión: La Gran Simulación

Por Luis María Mariano

De ninguna manera está en nuestro ánimo, el comprometer a correligionarios con la postura que aquí se expresa. Pretendemos solo movilizar a la discusión.

Descontábamos el crecimiento electoral de “Cambiemos” en nuestra ciudad, confiados en el recupero del voto histórico de los simpatizantes al radicalismo y que nuevamente volverían a decir presentes. Sin perder de vista que el éxodo de votantes a la UCR, fue debido al espanto político provocado por el gobierno kirchnerista y su principal sucursal chivilcoyana, que contribuyó decididamente al triunfo del actual gobierno local, junto al esfuerzo de esa fuerza y la del electorado independiente.

Avocándonos, basados en datos provisorios oficiales, con la participación del 78,41% de votantes y con 94,29% de mesas escrutadas, Cambiemos obtuvo en Chivilcoy la siguiente cantidad de sufragios: al cargo de Senadores Nacionales 11.695; a Diputados Nacionales 11.982; a Senadores Provinciales 11.676 y a cargos de Concejales Municipales 9.723. Una merma significativa de casi 2.000 votos, relativizan lograr un importante Bloque de Concejales de Cambiemos en el municipio, siempre que no sea revertida la situación en la verdadera elección de Octubre.

Nuestra pretensión en todo momento fue el consensuar dentro de Cambiemos, una lista integrada en mayor medida por radicales que recibieron el aval del afiliado en las últimas elecciones internas de la UCR de Chivilcoy. No resultó, pero no siempre todo es negativo. Presentes el engaño, el desprecio, la mezquindad entre otros disvalores, no dudamos entre varios dirigentes radicales, en sobreponer un valor que redundara en beneficio de los chivilcoyanos que fue el aceptar que Cambiemos presente una sola lista local y en consonancia con el criterio que la coalición exhibe como “clave política”. Creemos haber acertado con la decisión.

Referenciamos en el título de La Gran Simulación, porque todos los ciudadanos, estamos obligados a votar en las PASO y que sin perjuicio del alto costo para las arcas públicas, en la práctica fueron convertidas en un sinsentido político.

Concebidas con el fin de quebrar las hegemonías partidarias y suplirlas por vida democrática con internas, no resultaron salvo para los que conservan históricamente la vida interna democrática partidaria. Para las demás agrupaciones, que son solo “proyectos personales de poder” y que por la idiosincrasia que le imprimen en su génesis, nunca posibilitarían una vida interna plena con elecciones periódicas que puedan conmover su poder personal como su aspiración final.

Los proyectos de poder personal se encuentran debilitados en su propio origen como se dijo, por sobreponer intereses personales sin ideario por sobre los generales con idearios y por supuesto sin democracia. Eluden las PASO anticipadamente, formando a su solo criterio listas de unidad que presentan ante el electorado y acudiendo necesariamente, los disvalores nombrados.

En las PASO simulamos con nuestro voto que la realidad cambie aunque no es así. No modificamos nada de la conformación del poder pero sí hacemos conocer nuestra opinión política. Lo positivo de esta ley que hay que modificar a la brevedad, es que la gente se puede expresar y nunca debe desistir de ese derecho. La opinión del electorado sobre la mesa y sin los guarismos de las interesadas encuestas de las consultoras, podemos decir que los populistas disfrazados de demócratas, están en franco retroceso en las preferencias de los argentinos. Que nuevamente y en un futuro cercano vuelven a gobernar en plenitud las instituciones republicanas y democráticas.