Pensiones por Discapacidad: “Estamos abordando el tema con todo el equipo legal”

En la recientemente inaugurada oficina local de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires -ubicada en Maipú 34- a cargo del Dr. Facundo Benegas, se han recibido hasta el momento más de cuarenta casos para su reclamo legal correspondiente en el marco de la quita de pensiones por discapacidad dispuestas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

En diálogo con DECHIVILCOY, el Dr. Benegas, puntualizaba “la situación es gravísima, estamos abordando el tema con todo el equipo legal nuestro y trabajando en todos los frentes”

“Es una verdadera injusticia, totalmente ilegal e inconstitucional” enfatizó, “de una insensibilidad absoluta, y de incapacidad de gestión por parte del Gobierno Nacional, porque el Estado puede auditar todo lo que quiera, en este caso en materia tan sensible como lo son las pensiones por discapacidad, pero estas no son las formas, no es el procedimiento. Es totalmente inhumano, avisarle a la gente por el cajero automático no es procedente”.

Asimismo, el funcionario informó que los casos relevados hasta el momento en Chivilcoy, (unos 40 expedientes aproximadamente) fueron agregados al expediente central en la ciudad de La Plata, “sabemos que el Municipio también ha realizado a través de la Secretaria de Desarrollo Social un relevamiento y ha tomado cartas en el asunto” aclaró.

“De cada caso que recibimos, hacemos la denuncia correspondiente como queja” agregó, “no ha dado explicación ninguno de los organismos competentes, ni el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la Ministra Stanley, ni ANSES, ni las UDAI, mientras que en nuestra oficina recibimos casos absolutamente desgarradores, en los que a principio de mes las personas se ven privadas de su pensión, no pudiendo planificar su vida, estamos hablando de $4.300 por mes, con la importancia que esto implica”.

“Las autoridades nacionales dicen que van a rever la medida” puntualiza, “¿qué van a estar depositadas las pensiones?” se pregunta, “y que van a rever la forma de hacer la auditoría? Eso es lo que interpretamos, que salgan a decirlo, porque no está claro, no está clara la información emitida por los organismos nacionales, es por eso que seguimos trabajando por la vía legal correspondiente al continuar recibiendo casos, en lo que claramente es violatorio de los derechos de cada persona” finalizó.

“El pasado martes, el Defensor Provincial hizo un pedido de informes al ANSES y al Ministerio, para que explique en que se basa la normativa, cuantas son las pensiones que fueron dadas de oficio, con la insensibilidad que esto lleva, como así también que explique si hay una nueva regulación al respecto” concluyó.