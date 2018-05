Pinotti: “Entre lo que es la cúpula de este gobierno municipal y mi filosofía de vida hay una distancia importantísima” [VIDEO]

En el marco de la reciente renuncia efectuada por el doctor Guillermo Pinotti a su cargo como concejal municipal, el cual desempeñaba desde el año 2015, en diálogo con la prensa el edil reveló que una serie de hechos y circunstancias que no coincidían con sus valores e ideología fueron uno de los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de carácter indeclinable y definitiva.

Cabe destacar que su renuncia la presentó formalmente con una carta dirigida a la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Claudio Bogliolo; y en la misma señaló que “motivan tal decisión una serie de hechos y circunstancias que se han venido suscitando en el seno del gobierno municipal, que en lo personal y en lo político no condicen con mi forma de actuar ni pensar”.

En este sentido, durante el diálogo establecido esta tarde con Guillermo Pinotti, explicó que “aunque parezca abrupto para algunas personas, es una decisión que vengo madurando hace bastante tiempo porque hay varios periodos en los cuales se fueron tomando decisiones y ciertas características de la gestión con la cual no estoy de acuerdo, y están muy lejos de mi pensamiento político, están muy lejos de mi como persona de acuerdo a la moral y ética que fui educado, más las idea que he incorporado en mi vida”.

Asimismo, haciendo hincapié al espacio donde él se desarrollaba, expresó que “a veces se puede levantar la mano en el Concejo Deliberante y a veces no se puede porque tienen sus ideales, y no concuerdo con esto de que en forma imperativa y verticalista haya que obedecer, es lo que llame en una nota ´obediencia debida´, una palabra triste que se usó para otras épocas pero que en este caso cabe justito”.

Al respecto destacó la necesidad de “ser libres, tiene que haber igualdad, tenemos que tener responsabilidad y manejarnos con fraternidad entre todos los compañeros, y no solamente me refiero a los del bloque sino entre los distintos bloques”.

“He tenido el gusto en el Concejo Deliberante de conocer muchas personas, con las cuales algunas casi hemos iniciado una amistad y con otras he aprendido mucho en cuanto a factores técnicos, en temas como el urbanismo, la economía y otras partes que competen a una gestión”, agregó el edil y luego afirmó que “no solamente he renunciado a mi banca como concejal sino también a todo tipo de función dentro de este partido”.

Más tarde enfatizó que desde el primer momento en que pasó a integrar un área del gobierno de Guillermo Britos, ha propuesto diversas ideas o proyectos, “las cuales no entiendo porque todavía nunca fueron tenidas en cuenta y tampoco he sido escuchado”, y al respecto sentenció que “eso forma parte del ninguneo, que es directamente anular a una persona. Cuando te ningunean no te atienden, o te atienden y te dicen después vemos y ese después vemos se llama nunca más; literalmente te están exterminando como persona”.

“Entre lo que es la cúpula de este gobierno municipal y mi filosofía de vida hay una distancia importantísima”, señalo Pinotti y seguidamente, dirigiéndose a las autoridades del municipio, remarcó que “conducir no es mandar, no es tomar una conducta imperativa en forma permanente y nada más que dar órdenes, sino que, al contrario, es dialogar y dialogar para buscar un consenso, pero no he tenido el gusto de que así sea”.

Luego sostuvo que “tampoco he tenido la suerte de formar equipos de trabajo como me hubiese gustado. Nunca hubo equipos de trabajo, hubo una improvisación importante que demasiado bien les salió, pero nunca hubo equipos con un criterio proyectado a obtener un fin o una meta, y creo que todos los errores que cometió este gobierno municipal es por eso”.

Además, en cuanto a las relaciones que se establecen entre los funcionarios y autoridades del gobierno municipal, opinó que no se da lugar al diálogo cuando se disiente en el pensamiento político. “No era lo mismo cuando se me vino a buscar hace unos años y lo que fue cuando se ganó el municipio, hay que respetar las diferencias, si no hay respeto no hay manera de buscar consenso ni acercamiento”, apuntó Pinotti.

Pero la gota que rebalsó el vaso fue “la falta de información en cuanto a lo suscitado con mi reemplazo posible con el señor Juan López, quién estaba en Desarrollo Social, y de la cual se me había dado una información que después no se cumplió”, reveló el edil y sin embargo explicó que ese no fue el motivo de su renuncia, sino todo lo dicho anteriormente.

Retomando las relaciones que se establecen dentro del municipio, Pinotti manifestó que “hay que revalorizar y comprender que la parte humana es muy importante, y el destrato a las personas es algo que uno a veces por respeto se calla la boca, no dice nada, pero todo tiene un límite. No es cierto que en este gobierno se pueda pensar de cualquier manera, no es cierto que haya cabida para cualquier ideología”.

Y teniendo en cuenta lo dicho aclaró que “no se tome esto como algo peyorativo hacia nadie, solo estoy poniendo un límite, y al poner un límite pienso y creo que debe haber un antes y un después para que esto cambie, tanto desde la cúpula de este gobierno como la parte de la gente que acompaña”.

Por último, haciendo referencia al desarrollo de los diferentes bloques del Concejo Deliberante, sentenció que durante las últimas tres sesiones expresó sus diferencias en cuanto “a las internas que había entre los diferentes bloques y dentro de ciertos bloques, que ahora son de público conocimiento”.

“Creo que de todo eso hay que aprender, hay que tener en cuenta que primero está la patria, después está el movimiento y por último están los hombres, pero en estos casos se ubican primero los hombres, después el movimiento y la patria no tiene nada que hacer y nada se puede hacer por la patria. Estamos invirtiendo las cosas”, enfatizó el edil.

Finalmente opinó que “lo importante es que haya voluntad, porque si no hay voluntad y no se escucha al pueblo se torna todo muy engorroso, muy dilatado como las sesiones del Concejo Deliberante”, y en este sentido concluyó señalando que “a veces nos desdibujamos bastante hablando del FMI, etc., y no nos damos cuenta que tendríamos que estar ocupando ese tiempo en temas que son propios de la ciudad de Chivilcoy”.

Texto de la renuncia:

Pedido de reincorporación al Hospital