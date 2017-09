Poggio: “El gobierno municipal no ha tenido la capacidad de trabajar sobre las problemáticas” [Video]

“Ocho de cada diez chivilcoyanos le ha dicho que no al gobierno municipal” sentencia Fernando Poggio, candidato a concejal por Unidad Ciudadana en Chivilcoy, “¿por qué?” se pregunta, “porqué no han tenido la capacidad ni la idea preventiva de trabajar sobre las problemáticas de la ciudad” argumenta, señalando además que se ha “sub ejecutado el presupuesto municipal. Está en los números no lo estoy inventando, se ha guardado plata, no sólo de los fondos afectados como dicen algunos funcionarios en los medios, sino que es plata del propio municipio que no pusieron al servicio de los vecinos”.

“Estamos recorriendo a diario los barrios de la ciudad, hablando cara a cara con los vecinos” dice a DECHIVILCOY, “escuchando fundamentalmente la situación que están atravesando los chivilcoyanos, no solamente por lo que está ocurriendo a nivel nacional por las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional de Mauricio Macri, sino también por el impacto que ha tenido en sus vidas la gestión municipal, que ha sido muy pobre durante este año y medio, con un resentimiento notable en los servicios” y agregó “ algo que se lo han hecho saber al intendente Britos en las urnas, ocho de cada diez chivilcoyanos le dijeron que no al gobierno municipal”.

Al ser consultado por el déficit que encuentra en la gestión municipal, el candidato de U.C señaló “lo venimos diciendo desde hace un tiempo largo, el intendente Britos ha replicado el modelo de Mauricio Macri, recortando la prestación de servicios, presupuestando un monto determinado para áreas sensibles como la limpieza de calles, reparación, mantenimiento de luminarias y demás, sub ejecutando los presupuestos, o sea no ha cumplido con la propia meta que como gobierno se ha impuesto”.

Fernando Poggio: “El gobierno municipal no ha tenido la capacidad ni la idea preventiva de trabajar sobre las problemáticas” Posted by De Chivilcoy on miércoles, 13 de septiembre de 2017

En este sentido, recalcó “los números no mienten, se pueden ver” y agregó “la única verdad es la realidad, hay barrios que se han enterado ahora en plena elección que existen, esta es la situación que nos manifiestan los vecinos en cada recorrida, ahora han salido a tirar piedra caliza al tun tun, cómo viene el intendente le alfombran la calle de piedra caliza”.

“Cada gobierno tiene su propio presupuesto, fijando determinados montos a gastar durante un año y estableciendo sus prioridades, en cada área en especial” destaca, “en muchas de esas áreas sensibles el gobierno municipal lo ha sub ejecutado, y está en los números no lo estoy inventando, se ha guardado plata de todos esos servicios, no sólo es de los fondos afectados como dicen algunos funcionarios en los medios, sino que es plata del propio municipio que no pusieron al servicio de los vecinos, de la propia generación del municipio, además de la coparticipación que también es plata del municipio, esto ha sido guardada en un banco, estacionada e improductiva, resistiendo la calidad de servicio de los vecinos, pero de golpe esa plata apareció y la empezaron a volcar, ¿por qué? Porqué la gente se lo hizo saber el 13 de agosto en las elecciones primarias”.

“Esto se trata de una asignación de prioridades” sentenció Poggio, “entendemos que se ha sobre dimensionado el problema de seguridad en Chivilcoy, que existe, con una enorme inversión en cámaras de seguridad y patrulleros, resistiendo claramente la calidad del servicio en salud pública, desatendiendo totalmente los centros de atención primaria, colapsando al hospital municipal, sin la capacidad necesaria de profesionales para la atención”.

“No han tenido la capacidad ni la idea preventiva de trabajar sobre las problemáticas que se fueron generando durante este año y medio” apuntó finalmente.