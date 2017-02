Policía Local: “Unificando criterios para que la seguridad siga avanzando en Chivilcoy”

En el marco de las habituales recorridos barriales de la Policía Local de Chivilcoy, vecinos del Barrio Once Tigres y de la Glaxo destacaban la presencia de los nuevos oficiales en las calles, por su parte, su titular, Comisario Inspector Néstor Dabi enfatizó la unificación de criterios para que “la seguridad siga avanzando en Chivilcoy”.

En diálogo con DECHIVILCOY, su titular, el Comisario Inspector Néstor Dabi, destacaba el recibimiento en el barrio en el marco de “la interacción y diálogo con los

vecinos” y agregó “es un trabajo día a día, unificando criterios para que la seguridad siga avanzando en pos de la prevención y del bienestar de los vecinos que es lo más importante”.

Adrián González, vecino del Barrio Glaxo agradeció especialmente a Dabi “el buen trabajo que están haciendo los chicos, la Policía en general, se ha cambiado un poco la cara, la estructura, más allá que Chivilcoy creció mucho, falta trabajar aún, pero se nota, me parece perfecto lo que se está haciendo, como vecino estoy muy agradecido”.

Por su parte, Mario, quién tiene su gomería sobre la Avenida Soárez agradeció el gesto de los oficiales destinados a su cuadra, Nicolás Varni y Micaela Villarroel, quienes, en el día de su cumpleaños, le acercaron una torta, “vinieron con la sorpresa, no me lo esperaba” señaló, “me siento muy conforme que estén acá, me cambió mucho el lugar, pueden venir los vecinos tranquilos, ya no hay junta, a quién le moleste por algo será”.

Alcides es carnicero y es vecino del barrio desde hace treinta años, “nos sentimos seguros, estamos muy agradecidos, está todo bien, los chicos son buenísimos, pasan siempre”.

Por último, los oficiales destacaron, “se está formando lindo vínculo con los vecinos” dijo Varni, “en particular Mario y Alcides fueron los primeros que se acercaron, ya sea para brindarnos un vaso de agua o un mate, estamos muy agradecidos y contentos de poder estar trabajando en este barrio y de estar ayudando a la comunidad que es para lo que estudiamos y nos preparamos”.

“Estamos muy agradecidos” agregó por su parte Villarroel, “trataremos de seguir formando un buen vínculo con el barrio”.