Pompeo Boggio: Entregaron los premios del “Salón de Octubre” y se realizó un reconocimiento a la artista plástica Martha Rocha

Con un gran número de espectadores, el pasado sábado, en el Museo de Artes Plásticas Pompeo Boggio se llevó a cabo un reconocimiento a la trayectoria de la artista plástica, Martha Plaul Rocha; también se les entregó el premio a los artistas de las obras ganadoras del premio Salón de Octubre 2017: Luca Cabral, Tomas Paz e Inés Mandalunis; y, luego de las presentaciones, el público pudo disfrutar de las obras ambientadas con la música de Fran Alesi.

En este marco, en diálogo con la presa, Martha Rocha se manifestó “muy feliz por esta convocatoria, realmente no me imagine un reconocimiento de este tipo”, y luego agregó que “para la selección tuve un problema porque fueron muchas las series con las cuales yo trabaje, algunas tienen mucho tiempo, entonces tome algunas de las series últimas salvo alguna excepción”.

Con respecto a la pintura reveló que “previo a mi llegada a Chivilcoy yo ya estaba en el arte, y cuando llegue seguí con mi goce, porque pintar para mí es un goce. Empecé con distintas etapas, las primeras eran de una figuración casi hiperrealista, después fui transformando hasta llegar a algunas que, sin ser abstracción total, es abstracción porque sugieren otras cosas”.

Por último, haciendo referencia a la escritura y pintura como arte, hizo hincapié en que “todo se complementa, yo descubrí la literatura en un camino transversal, porque en una de las muestras, creo que, en San Andrés de Giles, las mismas estaban acompañadas con poemas referenciales y un sacerdote de una escuela privada de allá leyó los poemas y me dijo ´señora también tienen valor, usted tiene que seguir con esto´, y eso me dio un impulso y seguí por ese camino”.

Por su parte, Luca Cabral, ganador del primer premio del Salón Anual Municipal de Artes Plásticas, expresó que al enterarse del concurso decidió participar con el cuadro que se encontraba trabajando en ese momento, y con respectó al mismo enfatizó que “fue la misma inspiración, las imágenes contienen un millón de palabras, si te dijera lo que significaría lo estaría limitando, así que lo dejo a criterio de cada uno”.

En el mismo sentido, Tomas Paz, ganador del segundo premio, dijo que la obra la hizo especialmente para el concurso “porque me pareció importante mostrar el mensaje y como no había una selección previa sabía que se iba exponer”. Luego reveló que “la obra tiene que ver con mi forma de nacer. Nací en Jujuy, en la clínica de Rolo Freyre que es una persona muy importante que trabaja con el parto respetado y humanizado, en las vacaciones me crucé con él, pude charlar y me vino esa imagen. Tuve la necesidad de plasmarla en algún lado”.

Asimismo, Inés Mandalunis, ganadora del tercer premio, explicó: “me entere del concurso y como generalmente participo en muestras decidí presentarme, y esta es una de mis últimas obras así que es la primera vez que la muestro”. Con respecto a la obra, Mandalunis la definió como “conceptual, el resultado de un proceso, no solamente personal sino artístico porque uno en la vida se va construyendo y el camino del arte también se va construyendo, y esto es el resultado de esa parte del camino porque no termina”.

Por último, el intendente, Guillermo Britos, se mostró muy contento por la muestra-homenaje a Martha Rocha y el premio a los jóvenes artistas, y afirmó que, “como siempre, el Museo Pompeo Boggio se ve con mucho público, distintos artistas”, y en este aspecto remarcó: “venimos como en toda la gestión demostrando que en materia cultural se ha notado un cambio importantísimo en estos últimos años y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de la gestión”.

Finalmente destacó que “acá no se le ha cerrado la puerta a nadie, por el contrario, cada día se abren más puertas en este Museo y en todos los espacios que son de cultura”, y luego concluyó asegurando que “vamos a seguir trabajando siempre, abriendo todas las puertas sin importar quién es el que expone, lo importante es que todo el público de Chivilcoy pueda venir a estos lugares y disfrutar como están disfrutando los presentes”.

