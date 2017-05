Por inundaciones, vecino reclama el arreglo de la calle Rossetti entre 92 y 102 [VIDEO]

Jorge Carballo vive en el barrio de calle Rossetti entre 92 y 102, y reclama la recomposición de la calle, debido a que en circunstancias de lluvias intensas su casa se inunda recurrentemente.

En diálogo con DECHIVILCOY, se lamentaba “con estas lluvias se vuelve a inundar todo, viene toda el agua desde los semáforos de la Avenida Ortíz y Güemes” y se quejaba de haber estado en el área de Obras Públicas hace “unos veinte o veinticinco días, conversando con el Arq. Alonso (titular del área) quién me dijo que tenía que mandar una nota (por el reclamo) porque tenían todos los proyectos de obras ya hechos”.

En este sentido, Carballo señaló que “yo no sé escribir, lo único que puedo es ir a hablar con vos le dije, a hablar frente a frente” y agregó que “al decirle que vivía en la Rossetti al fondo, me dijo “vos estás último” a lo que yo le contesté que soy uno de los primeros para pagar los impuestos, que los pagué hasta el 2018, y creo entonces que me merezco una respuesta más sensata”.

Por otra parte, argumentó que el funcionario municipal le ofreció “pasar la máquina” y que “no me ido a quejar en otras lluvias porque era pleno verano, pero ahora en pleno invierno tarda, con casi 100 milímetros tengo el agua hasta la canilla. Por la calle Mathus (Alejandro) está todo tapado, hace años ya que está así, el agua se traba por la calle 102 y vuelve para mi casa, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Comprarme un bote?”.

“Como ciudadano cumplo con mis deberes, la verdad es que de Britos (Intendente Municipal) no puedo decir nada, hace añares que lo conozco, pero la gente que tiene no está muy coherente con el trabajo que le han dado” puntualizó.

“Creo no estar tan lejos, no estoy en el fin del mundo, a treinta cuadras de la Plaza Principal, y nunca hubo una mejora, las máquinas pasan por la calle 92, en algunas calles la mugre tapa todo, en todos estos años nunca hicieron nada” se lamentó.