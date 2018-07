Proyecto de Resolución presentado por el bloque de concejales del PJ-Cumplir. Rechazo modificación del Plan de Estudios de la Educación Técnica – Profesional y Agraria de la Provincia de Bs. As.

Chivilcoy, 31 de Julio de 2018

VISTO

El proyecto de modificatoria del Plan de Estudios de Educación Técnica y Agraria y que el Gobierno de María Eugenia Vidal está preparando un ajuste para Educación Secundaria Técnica bajo el nombre de “readecuación del diseño curricular” , y el consecuente rechazo que ello despierta entre centros de estudiantes, inspectores, sindicatos docentes, técnicos egresados y el mundo laboral entre otros.

CONSIDERANDO

Que esta medida representa una reducción de una carga horaria en 1.400 horas cátedra, es decir un 20% menos de las actuales;

Que desde que se implementó el Fondo Nacional de la ETP, creado por la Ley de Educación Técnico- Profesional en el Año 2005, se invirtieron casi 9000 millones de pesos. En 2015, con Macri presidente y Bulrrich de Ministro de Educación, Sánchez Zinny quedó al frente del INET y desde ese momento, comenzaron a subejecutar las partidas, desfinanciando la Educación Técnico-Profesional;

Que se están destruyendo todas las líneas de acción tendientes a renovar la educación técnico profesional que se habían puesto en marcha con acuerdos federales de todas las provincias;

Que la Ley de Educación Técnica sancionada en 2005 posibilitó el crecimiento de un 6% al 15% en cantidad de egresados con Títulos de Educación Técnica. Esta ley de financiamiento posibilitó que en 10 años estemos a mitad de camino si aspiramos a la base del 30% de Técnicos con que cuentan los países industrializados;

Que toda la comunidad educativa de la Provincia de Buenos Aires ha alertado del perjuicio que representa eliminar las horas cátedra de geografía, historia, arte y construcción de la ciudadanía, como así también la reducción de horas en materia de matemáticas, educación física, prácticas profesionalizantes y talleres técnicos específicos;

Que los sindicatos docentes, inspectores de enseñanza y centros de estudiantes no fueron consultados para la elaboración de este proyecto, lo que demuestra una vez más la decisión unilateral de este Gobierno de realizar una “readecuación del diseño curricular” que no es otra cosa que ajuste en la educación;

Que los Estudiantes de la modalidad técnico-agraria, en los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) y en los Operativos Aprender mostraron valores de desempeño por encima del resto de los estudiantes de Secundarias Orientadas, y que esto es producto de una mayor inversión dado el Fondo Nacional de la ETP y de un diseño que estaba adecuado a la demanda;

POR ELLO

El Bloque del Partido Justicialista – Cumplir pone en consideración de este Honorable Cuerpo, el siguiente

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1º: Manifestar la preocupación y rechazo de este Honorable Concejo Deliberante ante la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires por el proyecto de modificación del Plan de Estudios de la Educación Técnica – Profesional y Agraria de la Provincia de Buenos Aires, que reduce significativamente las horas cátedra de formación de los nuevos profesionales y técnicos de nuestra provincia, teniendo como consecuencia la desvalorización del título del egresado; y también perjudicando a las y los trabajadores de la educación técnica profesional que prestan servicio en esta modalidad educativa.

Artículo 2°: Proponer, que de ser necesaria la modificación de la curricula técnico profesional, las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires junto al consejo general de educación, a los sindicatos docentes, a los inspectores de enseñanza, centros de estudiantes y cooperadoras discutan y consensuen ese nuevo proyecto.

Artículo 3°: Comunicar al Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires el Licenciado Gabriel Sánchez Zinny, al Consejo General de Educación y a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires la Licenciada María Eugenia Vidal.

Artículo 4°: De forma.