Publicación pedida: A los vecinos de Chivilcoy

Fui democráticamente elegida y ocupo mi banca de concejal desde el 10 de diciembre de 2015. Por mayoría de concejales fui elegida presidenta del Honorable Concejo Deliberante, cargo que asumí y desempeño con total responsabilidad y disponibilidad desde 7 de diciembre pasado.

Desde el primer día y habiéndolo adelantado al asumir, me puse a entera disposición del cuerpo de concejales y del Intendente Municipal, en lo que de la presidencia dependa, para garantizar la toma de decisiones. Tal es así que al segundo día de estar en funciones el Dr. Guillermo Britos solicitó mi presencia en su despacho, hablamos de la forma armónica en la que deben funcionar ambos poderes del Estado Municipal, siempre teniendo como norte mejorar la calidad de vida de todos los chivilcoyanos. Reuniones de este tipo se sucedieron en varias oportunidades en el transcurso de este mes, por distintas cuestiones relativas al desempeño de las respectivas funciones.

No es menos cierto que desde el día que entré al despacho de presidencia, para mi sorpresa, comencé a recibir visitas de concejales del oficialismo para avisarme que no era nada personal conmigo pero que me cuide ya que ellos en cuanto pudieran iban a ir “por mi cabeza”.

En mi lógica de Mujer Luchadora, que me caracteriza, que parió con amor y crio con responsabilidad dos hijos, hoy adultos, excelentes personas estudiantes y trabajadores; Mujer Luchadora que ha enfrentado y superado en su vida situaciones límites muy duras; Mujer Luchadora que ha salido fortalecida de todas esas situaciones por las que le ha tocado atravesar; Mujer Luchadora que nació y vive en esta querida ciudad, que trabaja desde hace 30 años del ejercicio de la profesión liberal de la abogacía y la docencia; lucha que hago extensiva al respeto de la ley, la verdad, la justicia, la ética, la transparencia y las convicciones, especialmente cuando se trata del funcionamiento de las instituciones en un Estado de Derecho.

Desde esa lógica no entiendo y me preocupa la desesperada e inescrupulosa carrera por ocupar un cargo y pretender revocar autoridades legítimamente constituidas.

Mi lógica de Mujer Luchadora me dice que las autoridades elegidas por el pueblo se deben a su pueblo, deben ser claras frente a quien las eligió. En este caso sería bueno que se explique a los chivilcoyanos qué intereses mueven a querer retomar, a como dé lugar, cargos en el legislativo municipal.

En mi lógica de Mujer Luchadora les digo a los Chivilcoyanos, a los que me votaron y a los que no me votaron, que juré y ocupé la banca de concejal desde el 10 de diciembre del 2015 y actualmente el cargo de presidenta del Honorable Concejo Deliberante con un único objetivo: el de SERVIR a los vecinos de mi querida ciudad.

La gente está muy preocupada por los problemas que afectan su calidad de vida, porque no llegan a fin de mes, por los despidos o el temor a ser despedidos, la falta de trabajo, las facturas de luz, gas, agua, tasas municipales que parece que se multiplicaran por miles y son imposibles de pagar.

Al vecino de Chivilcoy le preocupa que el hospital funcione, que haya medicamentos, médicos disponibles, la calidad del transporte público, el orden en el tránsito, la limpieza de las calles, la seguridad, que se le pague puntualmente a los empleados municipales sin los cuales el municipio no puede prestar servicios y tantos otros temas de igual importancia.

Por eso les digo a los vecinos de Chivilcoy que los concejales del oficialismo que están tan preocupados por remover a las autoridades del Honorable Concejo Deliberante tienen hoy una inmejorable oportunidad para demostrarles que están del lado de la gente, que les preocupa el éxito de la gestión del Intendente Guillermo Britos, porque ese éxito, será el éxito que todos queremos.

Por último, también les digo a los vecinos de Chivilcoy, que en modo alguno estoy aferrada a un cargo, que acepté con mucho orgullo desempeñarme como presidenta de este honorable cuerpo, para continuar trabajando por los intereses de todos los chivilcoyanos.

Dra. Claudia P. Bogliolo

Presidenta del HCD