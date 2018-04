Publicación pedida: Comunicado en apoyo al posicionamiento de los profesionales del Servicio Local de Chivilcoy

Mercedes, 16 de abril de 2018

COMUNICADO EN APOYO AL POSICIONAMIENTO DE LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO LOCAL DE CHIVILCOY

En el pasado mes de marzo, el equipo técnico profesional del Servicio de Promoción y Protección de Derechos de la ciudad de Chivilcoy realiza un pronunciamiento que pone en conocimiento a la comunidad acerca de la imposibilidad material de dar las respuestas que se le encomiendan en el marco de la función social que se encuentran desempeñando. Fundando sus intervenciones en el corpus normativo vigente en la materia y alertando acerca de que sus intervenciones estarían siendo “interferidas” por órdenes que no hacen al posicionamiento ético que requiere un desempeño profesional en un ámbito de tal complejidad y especificidad.

Asimismo es necesario señalar, tal como pronuncia el equipo de profesionales, que el Sistema de Promoción y Protección de Derechos, que es la articulación ordenada por ley de todas las áreas y organizaciones que abordan en algún aspecto a la infancia, es decir, del conjunto de los actores que trabajan con niños, niñas y adolescentes de manera corresponsable, “nos vemos interpeladas a visibilizar y dimensionar la existencia de intereses políticos partidarios que priman por sobre la atención al padecimiento de los sujetos que son destinatarios inmediatos de nuestra práctica. En este contexto, nos enfrentamos como trabajadoras de niñez a situaciones dilemáticas, dónde entran en contradicción los principios éticos que fundan nuestra identidad profesional, con nuestra condición de trabajadoras de niñez asalariadas.”

En este sentido, es necesario señalar que la situación descripta denota la limitación, obstaculización y/o amenaza hacia la autonomía del ejercicio profesional, máxime en ámbitos donde es deber velar por la protección de derechos, éstas son vulneraciones que, a su vez, vulneran derechos de la comunidad toda.

Por ello, es de nuestro interés como Colegio Profesional avalar el posicionamiento de las profesionales del Servicio Local, teniendo en cuenta el objetivo de nuestra Ley Federal de Trabajo Social 27.072, el cual señala en primer término sobre nuestra profesión: “Promover la jerarquización de la profesión de trabajo social por su relevancia social y su contribución a la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos humanos, la construcción de ciudadanía y la democratización de las relaciones sociales;”

Asimismo, es imperioso encomendar a las autoridades locales a que se conformen los organismos que la Ley 13.298 y 13.634 de la provincia de Buenos Aires que en materia de Niñez respecta para el ámbito local. Entre ellos podemos destacar:

Llamase a la conformación activa de un Sistema de Protección y Promoción de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que es la articulación ordenada por ley (13.298 Art. 14) de todos los actores que trabajan con niños, niñas y adolescentes y que tiene encomendado evaluar dispositivos y proponer intervenciones en función de la realidad de cada barrio, para definir un área fundamental como es Programas y Medidas del Servicio Local, y servirse los profesionales actuantes de esta herramienta para la restitución de derechos.

La convocatoria al Consejo Local de promoción de los Derechos del Niño para definir un plan de acción sostenido en la corresponsabilidad la política de Niñez local tal como plantea la citada ley en su Artículo 15.- “Las políticas de promoción y protección integral de derechos de todos los niños, son el conjunto de orientaciones y directrices de carácter público dictadas por los órganos competentes, a fin de guiar las acciones dirigidas a asegurar los derechos y garantías de los niños. Las políticas de promoción y protección integral de derechos de todos los niños se implementarán mediante una concertación de acciones de la Provincia, los municipios y las organizaciones de atención a la niñez, tendientes a lograr la vigencia y el disfrute pleno de los derechos y garantías de los niños. A tal fin se invita a los municipios a promover la desconcentración de las acciones de promoción, protección y restablecimiento de derechos en el ámbito municipal, con participación activa de las organizaciones no gubernamentales de atención a la niñez.”Artículos 15 y 16.2 del Anexo I – Decreto de Reglamentación de la mencionada Ley.

Art 16.3 del Anexo I. No hay transparencia ni informes sobre el uso del Fondo de Fortalecimiento Familiar.

Las profesionales no tienen siempre, a quién recurrir en caso de que se necesite un vehículo para una urgencia, debiendo en ocasiones pedirlo a las fuerzas policiales, que no tienen como misión específica ese tipo de traslados, precisamente por no ser lo adecuado para una intervención de carácter social.

Sin omitir la realidad de Precarización de las condiciones de trabajo y falta de apoyos materiales y profesionales para su trabajo. Se destaca que como forma de contratación predominante es la “Locación de Obra” trimestral y cuatrimestral, con demoras de hasta dos meses para la firma de los decretos correspondientes lo que ocasiona problemas de continuidad del cobro en cada renovación. Esta forma de contratación requiere facturación por parte del profesional, que como cualquier monotributista, debe pagarse sus aportes jubilatorios y seguro de accidentes de trabajo.

Corresponde que se generen las acciones necesarias para superar la precarización laboral, – Concursos-, el pase a Carrera Hospitalaria Ley 10471, de profesionales en condiciones de hacerlo y de pase Planta Permanente, de las trabajadoras precarizadas, considerando que la mayoría son mujeres y jefas de hogar.

Es dable aclarar que este Servicio cuenta con guardias pasivas y activas los 365 días del año, a través de un teléfono abierto las 24 horas y debiendo salir los profesionales en cualquier momento y horario en caso de situaciones urgentes y extremas y con sus propios medios. Estas guardias deben pagarse como tales ajustándose al régimen laboral vigente.

En relación a estas problemáticas mencionadas el Foro Provincial por los Derechos de Niñas, niños y adolescentes ha señalado: “La respuesta estatal se encuentra lejos de los principios de calidad y universalidad, y está caracterizada por fondos insuficientes o subejecución presupuestaria, por una distribución inequitativa de recursos, por la ausencia de estadística e información pública, entre otras; articulada con precarias condiciones laborales -modalidad de contratación, inestabilidad laboral, sobrecarga de tareas por falta de trabajadores/as, salarios por debajo del SMVM, deplorable infraestructura edilicia, escasos recursos materiales e institucionales, etc. La precarización así planteada, no sólo de los programas y servicios sino de las condiciones laborales en que trabajadores/as desarrollan la tarea de promover, proteger y restablecer derechos, tienen como resultado la profundización del deterioro en las condiciones de vida de niños/as, adolescentes, jóvenes y sus familias. Y la consecuente estigmatización de la niñez y juventud más desfavorecida socialmente que se traduce en un avance de políticas represivas y punitivas hacia ese sector.”

De este modo, como Colegio Profesional convocamos a las autoridades correspondientes, a los colegios profesionales y asociaciones gremiales a tomar cartas en el asunto. Desde nuestro ámbito se espera y se ofrece colaboración para que se puedan encarar los cambios de orientación y estructura funcional en Políticas Sociales en materia de Infancia, de forma que se reorganicen y coordinen las tareas y los correspondientes equipos profesionales de ésta y las distintas áreas involucradas en su articulación, optimizando recursos y brindando la cobertura prescripta por los criterios técnicos modernos y las leyes vigentes.

Descontamos que se puedan arbitrar los medios necesarios a los fines de poder contribuir a la solución de las demandas planteadas y quedamos a vuestra disposición para ampliar la información en caso de ser necesario ya que entendemos que son problemáticas específicas de un sector, pero con impacto en toda la comunidad.

