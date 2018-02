Publicación pedida: Debemos valorar la actitud de Ghiglieri

Ante los planteos de la consejera escolar Raquel Novelli y de los concejales Lourdes Zaccardi y José Ferro, quienes cuestionan la colaboración (por supuesto gratuita y sin designación de cargo) que el consejero Escolar, José Luis Ghiglieri, brinda a la Dirección de Deportes; después de haber trabajado cuatro años en el Consejo Escolar, dos de ellos junto a Ghiglieri, me siento en la obligación de hacer algunas consideraciones.

En principio debo valorar la capacidad de trabajo y entrega a la función de Ghiglieri.

Pero si nos atenemos al reclamo, creo que los funcionarios que hacen el planteo tienen dificultades.

En principio no hay ninguna ley que regule el trabajo gratis sin designación. Y para que quede claro, Ghiglieri no fue designado en otro cargo que no sea el de consejero escolar. Por lo tanto, nada se puede reclamar a un funcionario que además de cumplir con las obligaciones para las que fue elegido, dedica su tiempo libre a colaborar con actividades que benefician a la comunidad.

Creo que lo debemos valorar.

Por otro lado, no deja de sorprender que dos funcionarios con cargos nacionales, José Ferro (PAMI) y Lourdes Zaccardi (ANSES), que además son concejales y cobran un alto porcentaje de la dieta, cuestionen al presidente del Consejo Escolar, por colaborar con la Dirección de Deportes, sin designación de cargo y gratis.

Evidentemente tienen una singular manera de evaluar las conductas y definir comportamientos éticos.

Sin ánimo de polemizar, considero que el reclamo de los funcionarios sólo se entiende en aquellos que hacen de la función pública un espacio para satisfacer ambiciones partidarias, cuando no personales. Lo bueno es que los vecinos los empezamos a ver.

Hilda García

DNI 12152688

Nota relacionada:

Polémica en el Consejo Escolar. Raquel Novelli: Ad honorem o no, no corresponde, ni por Ley ni por Ética