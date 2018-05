Publicación pedida: No al Golpe Institucional en el HCD Chivilcoy

Es clave el hecho de que todas las personas deben cumplir las leyes vigentes, incluidas las autoridades que existan en dicho Estado, por muy alto que sea su cargo. Nadie puede estar exento de cumplir las leyes y si existiere un grupo de personas que no cumplan las leyes, no puede hablarse de estado de derecho, sino de alguna forma de autoritarismo.

En los últimos meses la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Dra. Claudia Bogliolo viene recibiendo actitudes de autoritarismo por parte del oficialismo, al querer éste mismo la destitución de las autoridades del Concejo de nuestra ciudad junto a la Alianza Cambiemos.

Esta falta de respeto a las instituciones y a la voluntad de la mayoría no sorprende de quienes, han estafado incluso a su propio electorado pidiendo la licencia de todos los concejales que deberían haber asumido. Eso lo juzgarán sus electores, pero como chivilcoyanos no podemos permitir este atropello a las instituciones.

Estos hechos se han vivido hace algunas décadas atrás utilizando otras fuerzas nefastas, hoy en día volvemos a ver esta situación. Los concejales de 1País-Frente Renovador liderados por Guillermo Britos y Sergio Massa y la Alianza Cambiemos liderados por García De Luca y Vidal atentan contra la Democracia. Por parte del oficialismo se recibió como respuesta que “no daban argumentos porque la ley no lo exige.”

Parecen que quedaron en el olvido las palabras del Intendente Municipal, Dr. Guillermo Britos cuando hablaba hacia los vecinos que pensemos como pensemos, tengamos la ideología que tengamos tenemos que trabajar todos juntos por Chivilcoy mejor, quedo atrás el pensamiento del Intendente que quería construir unidad con todas las fuerzas políticas, quedo atrás las declaraciones del Concejal Lucas Burgos cuando decía que él era un hombre de dialogo y estaba a disposición para ayudar a las autoridades del Concejo. Los dobles discursos de Lourdes Zaccardi y José Ferro que un día aman a Chivilcoy y al otro lo quieren ver prendido fuego.

Parece que la ambición personal y no aceptar que el Poder Legislativo lo conduce el Peronismo lo tienen mal tanto a Britos y a García De Luca se les hace difícil entender que la presidenta es del espacio del PJ-Cumplir y que la Secretaria es del espacio de Unidad Ciudadana, no respetan y vuelven a instalan el Golpe Institucional por segunda vez.

Es un atropello a la Democracia no aceptar la diversidad de fuerza política en el Ejecutivo y Legislativo, los vecinos lo votaron para que Chivilcoy sigan creciendo no para que querer derrocar a cualquiera que piense diferente.

Es por ello que no vamos a permitir más violencia institucional, vamos a apoyar a las autoridades y a velar por el cumplimiento de las normas de la democracia, aunque a algunos eso les cueste aceptarlo, como también les cuesta aceptar la derrota, y entender que el pueblo no quiere violentos en el poder, sino dirigentes que resuelvan sus problemas, que los escuchen y por sobre todas las cosas no los engañen.

Desde nuestro espacio, queremos darles nuestro apoyo total a las autoridades del HCD elegidas legítimamente; y rechazamos todo acto en contra del pleno ejercicio de la democracia y le pedimos al Intendente Municipal Guillermo Britos, al ex Diputado Sergio Massa, al Secretario del Ministerio del Interior, Sebastián García De Luca, a la Gobernadora María Eugenia Vidal y a sus Concejales de esas fuerzas que recapaciten por el bien de la ciudad y dejen de provocar un Golpe Institucional.

Militantes Justicialistas y Juventud Peronista Chivilcoy