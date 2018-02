Publicación pedida: ¿Qué pasa con el Sindicato Municipal?

Los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad, sufrimos desde hace años una gran ausencia por parte del Sindicato Municipal.

Donde hace años que no vemos una elección de delegados o delegadas donde nos puedan representar y defender los problemas y los derechos del empleado/a municipal.

Donde además nos llama la atención el libro de actas y balances, en la cual no sabemos dónde va el dinero que aportamos cada mes como afiliado.

Lamentablemente el Sindicato de Trabajadores Municipales se encuentra acéfalo desde el 6 de junio de 2017 donde venció el periodo de García-Garrido.

Hoy en día los municipales no sabemos quienes nos representan estamos en el medio de una pelea interna por intereses personales de dos Federaciones Municipales de la Provincia de Buenos Aires.

El gremio conducido por la interventora María Inés Mora que no es una persona neutral como debería ser porque apoya desde la primera hora a la lista interna de Caminos, donde la Interventora no recorre ninguna área, donde no participa ni negocia en las paritarias, donde no llama a elecciones para que todo esto se resuelva.

Es necesario tener un sindicato que nos defienda, y no un sindicato como el que tenemos actualmente que pierde representatividad día a día.

Hoy es tiempo de una renovación, donde se tienen que dejar de pelear por intereses personales y se tienen que unir las dos Federaciones para hacer las elecciones democráticamente como corresponde y tener de verdad un Sindicato que defienda los derechos del trabajador, donde escuche y reciba a los compañeros y compañeras municipales para resolver sus inquietudes.

Da vergüenza que esto solo pase en Chivilcoy y que haya más de 1000 empleados que no nos encontramos representados.

En lo personal y como empleado municipal les pido y reitero nuevamente a los dos Sindicatos que se encuentran “funcionando” en nuestra ciudad que se unan y que luchen en unidad por todos los compañeros y compañeras de las diferentes áreas de la Municipalidad de Chivilcoy y llamen a ELECCIONES porque la unión hace la fuerza.

Sebastián García, DNI: 38.823.443