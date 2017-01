Publicación pedida. SI NO SE EJECUTA NO SE GOBIERNA

La última sesión del Concejo Deliberante, abrió una serie de informaciones y publicaciones que tuvieron que ver con visibilizar algunas cuestiones de lo allí ocurrido. Pero, nos vemos en la obligación de aclarar algunos motivos fundamentales por los que, desde nuestro espacio político, sostenemos que el Gobierno local no ha gestionado, no ha planificado y no ha ejecutado acciones efectivas durante el año 2016.

Toda asignación de recursos en un Gobierno -eso es el Presupuesto-, siempre tiene que ver con la ideología que le da un marco. Nadie que esté en un Gobierno, que haya sido electo por el voto y represente un proyecto político, desde ese lugar, puede negar su ideología y la política como instrumento necesario para su acción de gobierno. Quien dice lo contrario, manipula a la población a través de mitos y conceptos prejuiciosos.

Nuestro proyecto político persigue ejes fundamentales que entendemos necesarios para transformar la realidad, que siempre tienen como norte la inclusión, la integralidad y los derechos humanos. Son éstos -y no otros- los que fundan las políticas públicas que proyectamos y el cómo “distribuir” los recursos existentes.

Esta es la base más sólida, para pretender un Presupuesto bien distinto al que se discutió en el recinto la semana pasada. El Presupuesto que se vota es a año adelantado, porque es el Concejo Deliberante, quien cumple con la función de “control y observación” del Ejecutivo. Esta, es la acción política por excelencia y esto, en sí mismo no ataca la gobernabilidad, aunque se esmeren en intentar hacer ver otra cosa.

Debe saber la sociedad de Chivilcoy, que el Intendente Britos tuvo a su favor un presupuesto que avalaba, por ejemplo, 5 millones 312 mil pesos para política habitacional y que lo ejecutado en el 2016 fue de 0 pesos (cero pesos). Esto en sí mismo, es aberrante. Si hay un eje sensible por sí mismo es la vivienda como derecho fundamental de toda persona. Si se disponían de cinco millones para ejecutar: ¿Por qué no se hizo?

Además, observamos con gran preocupación, que de 16 millones 800 mil pesos presupuestados para el 2016 para el área de Cultura, se hayan ejecutado tan sólo 7 millones 700 mil pesos, porque sostenemos que la cultura es una clave fundamental de incentivo a la participación y a la construcción de lazos sociales.

También, nos asombra cada día al recorrer la ciudad, la falta de mantenimiento en diferentes lugares públicos, más aún si sabemos que para el 2016 se habían presupuestado 51 millones de pesos y tan sólo se ejecutaron 38 millones 500 mil pesos.

Resaltamos que hubo también prevista para el área de seguridad una partida de 35 millones 700 mil pesos, la cual fue sobre ejecutada por 2 millones 500 mil pesos, o sea que se ejecutó 37 millones 500 mil pesos en 2016. Entonces, en Seguridad se sobreejecutó, mientras que en prácticamente todas las demás áreas se subejecutó lo presupuestado.

Vale aclarar que los datos antes mencionados, surgen de la información aportada por el Gobierno Municipal, ante el requerimiento de los Sres. Concejales, previo al tratamiento en el recinto del presupuesto 2017.

La ejecución empobrecida del presupuesto 2016, la falta de planificación de políticas integrales, la ponderación de los recursos hacia sectores de control y la carencia de proyección, intentando plasmar la misma lógica para el año que corre, nos encuentra en la obligación de esclarecer que nuestro espacio, considera otras alternativas de gestión inexistentes hasta aquí, porque básicamente posee otras lógicas de lectura y análisis de la realidad y no podía menos, que negar el voto a este presupuesto.

Estos son los fundamentos más sólidos, ideológicos, políticos y de gestión con los que, además, reclamamos a quien no estuvo a la altura de la circunstancia. Y no es basado en ninguna historia personal, ni nombre, ni padrinazgo. Lo reclamamos desde este espacio en el más profundo criterio político. Desde ahí, lo que quieran discutir, en otros términos -será para empobrecer el verdadero sentido de esta acción. Dar debate ideológico, político y mostrar las alternativas que consideramos imprescindibles para nuestra ciudad. Porque sostenemos que un Estado presente no debe dejar de gestionar y accionar con políticas públicas integrales y transversales de cara al conjunto de la sociedad.

Nuevo Encuentro Chivilcoy, La Cámpora, Militantes Independientes del Frente para la Victoria

Foto: de izquierda a derecha: Daniel Rabazza (Nuevo Encuentro) – Carolina Di Nápoli (Militantes Independientes FPV) – Gabriel Deiure (La Campora) – Aluminé Kwist (Militantes Independientes FPV) – Evangelina Solano (Nuevo Encuentro) e Ignacio Gorraiz (Militanes Independientes FPV).