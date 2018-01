Publicación pedida: Sin democracia bien ejercida, adiós a las instituciones

Con gran zozobra y mucho dolor, venimos asistiendo desde hace casi un mes a la opereta orquestada por los concejales del oficialismo local, quienes, ante la impotencia, bronca y quién sabe que otros intereses más oscuros aún, intentan avasallar, desprestigiar, y destituir a las autoridades que hoy presiden el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad.

Fue en principio un ataque parcial, que incumbía a la Secretaria del Concejo, pero no obstante haberse tratado en la sesión extraordinaria del día 11/01/2018 su suspensión, desde el jueves próximo pasado, este ataque feroz, sin sentido y carente de toda lógica democrática, ha tocado en forma directa a todas las autoridades correcta y legítimamente electas el día 7 de diciembre de 2017 en la sesión pública preparatoria realizada a efectos de que asumieran tanto los nuevos concejales, como también se eligieran las autoridades del Concejo que durante los próximos dos años iban a dirigir la administración del mismo.-

Nos preguntamos con asombro, y con mucha preocupación también, el porqué de tantos ataques sistemáticos a las nuevas autoridades.

¿Cuál es el motivo que ha llevado a los concejales del oficialismo a realizar actos propios de otros tiempos, de tiempos que creemos superados en nuestro país y por supuesto en nuestra ciudad?

Amedrentar con actitudes que hasta podrían compararse no solo con actos antidemocráticos sino también, y teniendo en cuenta el poder ejercido por una mujer, con actos de violencia de género, y que se entienda claramente, la violencia de género no solo son agresiones físicas, las verbales también lo son.

Nosotros en el año 2015 perdimos las elecciones en forma democrática, y fuimos siempre, y aun hoy lo somos, respetuosos de la decisión de las mayorías, por ello, y el gobierno local no puede decir lo contrario, hemos realizado una transición pacífica, pese a lo cual, y aun hoy sin pruebas que lo demuestren, fuimos atacados, perseguidos, y difamados con los más bajos argumentos para ello.

Dejamos que pasara el tiempo, que la gente fuera quien tuviera la decisión de elegirnos nuevamente o no, y en octubre último ratificamos nuestro compromiso con el pueblo, de manera limpia, transparente, sin ofrecer lo que no se puede cumplir, y teniendo como norte el lema de nuestro conductor Florencio Randazzo, CUMPLIR, EL VALOR DE LA PALABRA.

Hoy que otra vez estamos ejerciendo el poder, bien entendido, en el Concejo Deliberante, tenemos que asistir, como más arriba hemos expuesto, a atropellos y canalladas que no son propias de la democracia, en contra de las autoridades del HCD, en especial en esta última instancia en contra de la presidenta del cuerpo quien ha consensuado y tomado cada decisión siempre en la búsqueda del bien común del pueblo de Chivilcoy, de no ser así no se habría dado la sesión extraordinaria a fin de dar tratamiento a temas pendientes, los cuales sin haberse resuelto hubieran perjudicado no solo al ejecutivo de turno, sino a todos los chivilcoyanos.

Es por ello que no vamos a permitir más violencia institucional, vamos a apoyar a las autoridades y a velar por el cumplimiento de las normas de la democracia, aunque a algunos eso les cueste aceptarlo, como también les cuesta aceptar la derrota, y entender que el pueblo no quiere violentos en el poder, sino dirigentes que resuelvan sus problemas, que los escuchen y por sobre todas las cosas no los engañen….

Por todo lo antes expresado, manifestamos públicamente nuestro TOTAL RESPALDO a las autoridades del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CHIVILCOY, especialmente a la Dra. Claudia Bogliolo como presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Chivilcoy y militante de nuestro espacio.

PARTIDO JUSTICIALISTA DE CHIVILCOY