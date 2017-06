Publicación pedida: Sindicato Municipal sinónimo de ausencia

Los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad, sufrimos desde hace años una gran ausencia por parte del Sindicato Municipal.

Donde un Sindicato que hace 12 años tiene los mismos representantes gremiales, en el cual tras paso del tiempo se fue frenando y perdiendo representatividad, cayendo hoy día, en no defender los derechos de los trabajadores, ya sea aquellos que sufren la violencia laboral, persecución política, como en general.

Donde hay más de 200 pases injustificados, hoy día esos empleados figuran que están trabajando en un área en la cual no están, corriendo el riesgo de un accidente laboral en la cual la ART no les puede brindar una cobertura legal como corresponde.

Donde vemos a nuestros compañeros: empleados del Corralón, reciclado, cooperativas, espacios verdes, que no cuentan con los guantes e indumentaria adecuada para dicho trabajo.

Donde en diversas áreas municipales los trabajadores no pueden realizar horas extras, sin ser amigos o compinches del funcionario de turno.

Donde no se respeta el cargo de Supervisor que es un cargo de carrera y no político (muchos de ellos se encuentran en dependencias donde no tienen nada que ver con la función por la cual fueron designados bajo el cargo de Supervisor).

Donde hace años que no vemos una elección de delegados o delegadas donde nos puedan representar y defender los problemas y los derechos del empleado municipal.

Donde no vemos que se hayan hecho reuniones o asambleas para los afiliados y claramente nos llama poderosamente la atención porque recién este año están tramitando la personería jurídica, nos preguntamos cómo funcionaron hasta el 2017 ignorando algo tan importante para un gremio que no solo necesita un respaldo del afiliado sino también de la LEY.

Donde además nos llama la atención el libro de actas y balances, en la cual no sabemos dónde va el dinero que aportamos cada mes como afiliados, nos preguntamos donde se encuentra el auto del sindicato municipal adquirido hace unos años atrás, nuestra casa la cual funciona actualmente la secretaria del gremio que es otro misterio y ni habar del salón.

Por todo esto creemos que, bajo estos puntos aquí detallados, es necesario tener un sindicato que nos defienda, y no un sindicato como el que tenemos actualmente, donde lo podemos catalogar como IMPARCIAL (para no decir amigo del actual gobierno de turno).

Hoy es tiempo de una renovación, y es bueno que haya más de una lista para estas elecciones donde podremos elegir, entre varias opciones a quien más nos represente, y por sobre todas las cosas votar democráticamente porque el voto es un DERECHO.

LISTA LARA-GERONA