Randazzo, lejos del PRO: “No me voy a hacer puto de grande”

El ex precandidato a presidente desmiente los rumores de acercamientos con el gobierno.

A pesar de que Florencio desafía el axioma peronista y no hace ningún asado, casi todas las noches comparte la cena con sus seis hermanos, que lo acompañaron a la costa, y su mujer y sus hijos. Luego de algunas copas, el nacido en Chivilcoy no tiene drama en contar su verdad. Por ejemplo, sobre los intentos del macrismo de sumarlo. “No me voy a hacer puto de grande. ¿Qué tengo que ver con el PRO? Yo soy peronista, tengo una conducta, no soy un saltimbanqui. ¡Monzó no me va a decir a mí adónde tengo que ir! Ni en pedo, que no me jodan. No me ofrecieron ser parte de ellos, aunque sé que se corrió la bola”, dijo durante una de esas comidas.

También disparó contra su antigua conductora, Cristina, y contra Daniel Scioli, quien le ganó la pulseada a Randazzo y se quedó liderando la boleta del FPV en las elecciones del 2015. “El peronismo alimenta chantas, como al chanta de Scioli. ¡Yo se lo decía a ella! Es un chanta, es la antipolítica. Es un tipo que no tiene límites, que no hizo nada en la provincia. Es una mentira. Yo con la gente así no tengo nada que ver. Por eso cuando ella no me dejó ir a la primaria yo me fui. ¡Y ella de Scioli pensaba peor que lo que pienso yo! ‘Conseguite un candidato’, le dije. Que se vayan a cagar, yo me voy a mi casa”.

[Fuente: noticias.perfil.com]