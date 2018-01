Régimen de Responsabilidad Fiscal: ¿El condicionante financiero para los municipios bonaerenses?

El pasado jueves 11 de enero, durante la sesión extraordinaria llevada a cabo en el Honorable Concejo Deliberante de Chivilcoy, se debatieron y votaron cinco expedientes, entre ellos la adhesión al Régimen de Responsabilidad Fiscal. El mismo fue aprobado por 9 votos de los bloques 1PAIS y Cambiemos; en disidencia, Unidad ciudadana voto en contra y Cumplir se abstuvo.

Cabe destacar que dicho Régimen de Responsabilidad Fiscal ejercita el control fiscal, entendido este como una gestión pública que vigila la labor fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado. Asimismo, los municipios que no adhieran se quedarían sin la posibilidad de recibir asistencia financiera provincial o nacional.

Ante esto, el rechazo de varios municipios u organizaciones se basa en que el nuevo régimen limita su autonomía, condicionándolos a adherirse tanto para tomar deuda como para recibir asistencia financiera, ya que por el contrario no recibirán ni adelantos de la coparticipación provincial por parte de la Gobernación, ni Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de parte del Ministerio del Interior.

Al comenzar la votación, el concejal de Cumplir, Adrián Zapata, propuso a los concejales oficialistas que realicen una defensa de dicho proyecto. En respuesta, Leandro Crespi del bloque 1PAIS expresó: “tuvimos una reunión con los miembros del Departamento Ejecutivo, el Secretario de Hacienda, contador Diego Di Renzo y el Secretario de Gobierno, Lic. Alfredo De Lillo, donde se expusieron las razones y las cuestiones. El concejal Adrián Zapata participó de la misma, coincidimos en que en distintas etapas de la vida política del ´83 para acá se trataron temas de Responsabilidad Fiscal, de ajuste de economía para que no exista el gasto público fuera de lo lógico y lo discrecional”.

En contraposición, Zapata manifestó: “tengo que coincidir en que la vida política de este país ha habido varias leyes de Responsabilidad Fiscal, pero también es verdad que jamás hubo una ley de Responsabilidad Fiscal tan drástica y que ajuste tanto. Cuando vimos de donde salían esos fondos creo que fue el ajuste más injusto y más inhumano que puede haber, que es ajustarle a los jubilados”.

Más tarde agregó que “esta cuestión también se replica a nivel municipal, pero con la gran diferencia que el intendente no tuvo la posibilidad de negociar nada. Es una forma de restringir las posibilidades de la autonomía municipal, el que adhiere le damos, el que no adhiere no le damos nada”, y luego enfatizó “no queremos votar la ley sin antes darles las paritarias y un aumento a los empleados municipales por encima de la inflación. Si adherimos seguro que estamos poniendo un techo a los incrementos salariales de los empleados municipales”.

Por último, en representación de Cumplir afirmó: “si el intendente necesita de esta ley no nos vamos a oponer porque tampoco vamos a ser los responsables si el día de mañana el municipio tiene alguna angustia financiera real, que no lo dice, y después le van a echar la culpa a los concejales de la oposición que no le dieron esta herramienta. Votar a favor desde nuestra concepción ideológica es una locura, por eso queremos fijar nuestra postura de abstenernos”.

Por su parte, Constanza Alonso, concejala de Unidad Ciudadana, sentenció: “vamos a votar en contra del pacto fiscal. Lo que cuestionamos son el origen de recursos, esta plata sale del saqueo de esta ley perversa que fue la Reforma Previsional, se ajustó sobre los jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH, madres que cobran una Asignación por embarazo y sobre los ex combatientes de Malvinas”.

Más tarde opinó: “no es una cuestión técnica de donde sale la plata, es una cuestión ideológica. Entonces nosotros no podemos convalidar el apoyo de una ley, que para que la provincia tenga más fondos saquea a sus mismos habitantes. Lo que le vamos a pedir al señor intendente es que cumpla las palabras, que no haga un ajuste sobre los empleados municipales, que no juegue con el trabajo ni con el salario de los empleados”.

En contraposición, Crespi respondió: “creo que es importante poner las cosas en contexto, sobre todo, porque se dio mucha vuelta sobre los empleados municipales. El Departamento Ejecutivo a través del actual intendente, tanto en el año 2016 como 2017, excedió los términos de los aumentos inflacionarios que hubo en el país respecto a los aumentos salariales. Cuando se hizo el acuerdo en el año 2016 se firmó la paritaria con el sindicato municipal y en el año 2017 se dio un aumento del 40 %”.

En este sentido, el concejal de Unidad Ciudadana, Fernando Poggio expresó: “nosotros reconocemos el importante aumento que dio el intendente el año pasado, superior a la inflación, pero también tenemos que recordar que el intendente municipal en declaraciones públicas hace pocos días dijo que iba a tratar de otorgar un aumento a los trabajadores municipales. Lo cierto es que ese aumento no ha sido otorgado y va a quedar condicionado a la aprobación del Pacto Fiscal”.

Luego concluyó opinando que “esta ley viene de alguna manera a planchar los aumentos salariales de los municipios por debajo de la verdadera inflación, hay una responsabilidad del gobierno de la provincia y de aquellos intendentes que adhieran”.

Por último, en representación de Cambiemos, la concejala Lourdes Zaccardi manifestó: “vamos a votar afirmativamente. Lo que busca es ordenar las cuentas del municipio, lograr que las cuentas sean homogéneas y lograr el uso responsable de los fondos municipales. Esa es su esencia, estamos seguros de que no va a afectar las negociaciones paritarias, porque es la esencia y el uso responsable no pisar ningún salario”, y posteriormente finalizó: “también hay un punto importante donde prohíbe que los últimos 6 meses de la gestión municipal se pueda contraer deuda, para dejar un municipio ordenado al futuro intendente y lograr la continuidad administrativa”.