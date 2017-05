SanCor: Importante movilización de los trabajadores y acompañamiento de la comunidad [VIDEO]

En la jornada de ayer, los trabajadores de la empresa SanCor en Chivilcoy marcharon “en defensa de los puestos de trabajo” con un importante acompañamiento de sus familias, vecinos, organizaciones sindicales y el propio Intendente Municipal Guillermo Britos, quien recibió en mano un petitorio de colaboración por parte de los operarios, como así también recibió al secretario adjunto de ATILRA a nivel nacional, Ricardo Pecotche, comprometiéndose a hacer todas las gestiones que estén a su alcance para que el gobierno nacional resuelva la gravísima situación que está atravesando la firma.

Los trabajadores y sus familias se concentraron a las 11hs en la Plaza España, para marchar hacia la Plaza Principal, acompañados por referentes y operarios de otras organizaciones gremiales tales como CGT, CTA Autónoma, Uticra, Municipales, Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGP), SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión y Telecomunicaciones), UOCRA, SUTEBA y Bancarios entre otros gremios y agrupaciones políticas que se acercaron a brindar su apoyo.

Walter Rivas, empleado de la empresa, leyó e hizo entrega de un petitorio al jefe comunal, solicitando que intervenga de forma urgente por la situación que están atravesando las doscientas cincuentas familias que nuclea la empresa, “queremos agradecer a todos los que están acompañando” expresó a DECHIVILCOY, “peleando por nuestros derechos, para que SanCor se quede en nuestra ciudad” y agregó, “es un motor de desarrollo económico, cultural, social para Chivilcoy” enfatizó “queremos la industrialización, que se apoye a la producción primaria, a los tamberos” enumeró entre otros aspectos.

Asimismo, Cristian Fenoglio, también trabajador de la firma, aclaró “no somos 250 empleados, somos 250 familias, más los tercerizados, todas familias de Chivilcoy que estamos en una situación totalmente desesperante, hay compañeros que por la falta de pago de sus sueldos ya no tienen para pagar el alquiler y están con órdenes de desalojo, es por eso que además le pedimos al Sr. Intendente que nos dé una mano con todo esto”.

En este sentido, el Intendente Britos, manifestó al recibirlos el apoyo de la Municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, e indicó que “vamos a atender las necesidades de las familias afectadas”, e insistió en que la Municipalidad va a hacer todo lo posible para mantener las fuentes de trabajo.

En el petitorio, leído por Rivas, los trabajadores de SanCor explicitan el pedido al jefe comunal de “hacer extensivo a los señores concejales para que abonen por nosotros ante la empresa” y agregó “es vital y de urgencia que se tome nuestra problemática como un tema de interés regional, no aislado por tratarse de una empresa del sector privado”.

Asimismo, el Intendente Britos se comprometió a acompañar y peticionar “en los tres niveles”, través del Concejo Deliberante “que estará presentando un proyecto de Resolución, pidiendo que el Gobierno Nacional se haga cargo de la situación y que preserve los puestos de trabajo de los empleados y a nivel provincial, será a través de nuestros legisladores Provinciales del Frente Renovador” y agregó que en el mismo sentido “hablé con Sergio Massa para que a través de la Cámara de Diputados de Nación nuestros legisladores presenten un pedido en el mismo sentido. Cuenten con nosotros, vamos a exigir al Gobierno Nacional una solución, esto no puede ocurrir, no se puede seguir perdiendo fuentes laborales”.

“Vamos a estar caso por caso atendiendo a través de Desarrollo Social para que las familias no pasen necesidades, como hacemos con tantas familias de nuestra ciudad” destacó el jefe comunal, “acá no hay divisiones políticas, nuestra entera disposición” finalizó.

Por último, Britos junto a varios funcionarios, se unió a la marcha de los trabajadores, alrededor de la Plaza Principal.