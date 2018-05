Se aprobó la Rendición de Cuentas 2017 por 9 votos positivos

Cerca de las 20:30 horas del día de ayer se llevó a cabo, en el Honorable Concejo Deliberante una sesión pública ordinaria en la cual se trataron y se aprobaron por unanimidad más de 34 expedientes del Orden del Día. Luego se realizó una sesión especial para debatir el proyecto de Rendición de Cuentas anual del ejercicio 2017, que elevó la Secretaria de Hacienda, hasta su aprobación por nueve votos afirmativos de los Bloques Frente Renovador y Cambiemos.

Cabe destacar que dicha sesión contó con la presencia de la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Bogliolo (PJ-Cumplir); la secretaria del Concejo, Carolina Di Nápoli; los concejales Lucas Burgos, Horacio Di Paula, Liliana Varela, Claudia montes, Walter Brochetto, Guillermo Pinotti y Sofía Matteucci por el bloque Frente Renovador.

Por el bloque Cambiemos estuvieron presentes Lourdes Zaccardi y José ferro; por PJ-Cumplir Adrián Zapata, Leandro Févola, Gastón Zaccardi, Carla Tomasini y Fernando Laurito; y por Unidad Ciudadana, Fernando Poggio y Constanza Alonso. Es importante aclarar que la única ausencia fue la de la concejal Patricia Mangino del bloque PJ-Cumplir.

Asimismo, asistieron varios funcionarios, entre ellos el Secretario de Gobierno, Alfredo De Lillo; militantes de las diferentes organizaciones referenciadas en cada bloque del Concejo, y alumnos de la Universidad de Lujan pertenecientes a la carrera de Ciencias Económicas, desde la materia Contabilidad Pública, con el fin de presenciar la sesión afín a sus estudios.

Dando comienzo a la sesión Carla Tomasini izó la bandera del recinto. Luego, por Secretaria se dio lectura al primer expediente por el cual, el concejal José Ferro solicito una licencia desde el 11 de mayo al 1 de junio de 2018, siendo aprobado por unanimidad.

Finalizado el tratamiento de todos los expedientes del orden del día, se dio inicio a la sesión especial para tatar la Rendición de Cuentas del ejercicio 2017 elevada por la Secretaria de Hacienda.

En este marco, Adrián Zapata hizo un análisis de la situación económico-financiera de la municipalidad y de los registros de compromisos pendientes que tiene desde el 2017, y en este sentido sentenció: “en un presupuesto donde los recursos aumentaron un 32,5%, los gastos se dispararon un 60%. Tenemos una alarma importante, cuando empezamos a analizar los sueldos veníamos de una afectación entre el 65% y el 67% de los recursos de libre disponibilidad, hoy estamos en el 81%”.

Más tarde agregó que “tenemos un municipio que bajó considerablemente la recaudación en el ejercicio 2017”, y concluyó afirmando que “los números que nos muestran la rendición son números que se van a trasladar en el tiempo, porque son un cumulo de variables que no nos permiten pensar que a la brevedad haya un recupero del municipio, y por favor, no caigamos otra vez en el error de ir contra el vecino para tratar de zanjar este déficit municipal”.

En respuesta, Lucas Burgos expresó que “en doce años, con el apoyo de Nación que tenía el compañero Zapata cuando era contador de la municipalidad, era mucho más fácil controlar las variables, llegaba mucho dinero a Chivilcoy”.

También hizo hincapié en las falencias con las que se encontró el gobierno de Britos al asumir y sostuvo que “en el 2015 nos encontramos con 40.000.000 de déficit y no teníamos dinero ni siquiera para poder pagarle los sueldos a los compañeros laburantes de la Municipalidad, pero nos encontramos con la realidad de que los funcionarios habían cobrado el sueldo y de eso no nos olvidamos”.

Por último, explicó que desde su gestión “se está trabajando bien en materia financiera, no solo controlando lo que no se hizo, sino que hoy al 30 de abril el resultado financiero es de $22.500.000, así que lo único que me queda decirle al concejal Zapata es que la única verdad es la realidad, estos son los hechos y los pueden verificar tranquilamente”.

En contraposición, Adrián Zapata respondió que “Florencio siempre fue un facilitador, pero para contar con fondos de Nación o Provincia tiene que haber un equipo de gestión en el municipio que trabaje, que presente proyectos. Seguramente Florencio nos daba una mano abriendo puertas, pero siempre para alguna obra en particular nunca vinieron fondos frescos, siempre para fondos afectados, y sería descabellado pensar que Florencio por si solo decidía”.

Seguidamente refutó que “en el año 2016, producto de la Ley de Presupuesto de la provincia de Buenos Aires, se logró un cumulo de fondos para nuestra ciudad por el endeudamiento de la provincia, nos han mandado más de lo que mandaba Florencio y lo ha recibido esta gestión, así que también tuvieron una ayuda importante y bienvenido sea”.

Por su parte, Lourdes Zaccardi opinó que “desde nuestro bloque nos gustaría acompañar la Rendición de Cuentas porque al cerrar con un déficit grande y preocupante sabemos que es importante como herramienta para la gobernabilidad de este municipio. También sabemos que viene un déficit desde el 2015 y todavía se están pagando deudas no reconocidas en la gestión anterior, entonces lamentablemente el gasto del 2018 seguramente va a ser superior”.

Luego llegó el turno de Leandro Févola, quien aclaró que “estamos evaluando el segundo año del mandato de esta administración, así que nada tiene que ver el pasado, ya es la expresión máxima de este poder ejecutivo en cómo quiere administrar los recursos que son de todos los vecinos”.

Asimismo, se enfocó en lo que consideraba “datos alarmantes”, como la ineficacia y falta de insumos en el área de salud, una de “las áreas más críticas que tiene esta gestión”; también la situación de las tasas municipales aprobada el pasado lunes y las obras públicas mal realizadas “por falta de planificación”.

Más tarde reveló que “en asistencia a la víctima estaba presupuestado, y lo hemos tratado todos los concejales, $244.000 para gastar en el año, y se gastó $0, no es un chiste. En el programa Mejor Vivir, un programa importantísimo donde estaban las partidas aprobadas para ser ejecutadas estaba presupuestado en forma anual $250.000, y se gastó 0%. Entonces vamos encontrándole las prioridades que tiene esta gestión”, y por lo tanto aclaró que “no vamos a acompañar esta Rendición de Cuentas”.

Constanza Alonso se manifestó preocupada “por los números que hemos visto, y hoy al cierre del 2017 lo que estamos analizando es que Britos empeoro un 181% el déficit heredado de la gestión anterior que fueron $31.000.000 contra $87.000.000 de este año. Nos genera una enorme preocupación el estado de las cuentas del municipio para este año, porque el presupuesto del año 2018 prevé un superávit de $48.000.000 y ya en el primer mes de este año se ha tenido que pedir asistencia a la gobernadora Vidal”.

En relación, Fernando Poggio explicó que “no solamente es $87.000.000 el déficit, sino que además tiene $18.000.000 de déficit financiero y equilibro. Esto va a ser objetado seguramente por el Tribunal de Cuentas”. Exponiendo estos números enfatizó que “la ejecución, la administración política y económica del municipio ha sido extremadamente ineficiente durante todo el ejercicio 2017, por eso tenemos este desquicio financiero que lo vamos a pagar con el ejercicio del 2018, se gastaron la plata que acovacharon para la campaña en el 2016 y además afectaron en el 2018”.

Finalmente, Fernando Laurito convocó a los concejales de todos los bloques a concretar el diálogo y la unidad; y luego concluyó opinando que “duele ser gobierno y ser criticado, pero el verdadero error está en la falta de diálogo, lo que más me duele es la falta de gestión, todo lo que no se hizo, las cosas que se hacen mal teniendo la responsabilidad de lo que significa ser funcionario”.

