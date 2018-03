Se concretó la toma de posesión de la ex Clínica del Carmen por parte del Municipio [Video]

Hoy por la mañana se llevó a cabo la toma de posesión de la ex Clínica del Carmen por parte del Municipio, con la presencia del intendente, Guillermo Britos; el director del Hospital Municipal, Dr. Eduardo Vilalta; la directora asociada del Hospital Municipal, Dra. Marcela Conde; el secretario de Seguridad, Carlos Perillo; el director de Gobierno, Alfredo De Lillo; y demás funcionarios y autoridades municipales. Cabe destacar que en dicho espacio funcionará un Centro Materno Infantil, por lo que serán destinados 15 millones de pesos para su refacción y acondicionamiento.

En diálogo con la prensa, el jefe comunal, Guillermo Britos manifestó que “es un paso muy importante que recibamos oficialmente desde la justicia, a través del Juzgado de Paz de Chivilcoy, el edificio para empezar a trabajar y ponerlo en condiciones, fundamentalmente lo mas urgente es acomodar lo que más deteriorado esta, que es la parte que va a ser utilizada para el 107, y después a través de una licitación que vamos a realizar, finalizar todo lo que es la refacción de la parte de adelante. Va a ser un Centro modelo para la zona”.

Más tarde afirmó que “la salud pública de Chivilcoy es para destacar, ayer estuve en una reunión con gente de gobernación donde destacan y agradecen que además recibamos a vecinos de varias localidades y partidos vecinos, así que creo que está todo dicho”, y en este sentido enfatizó: “cuando se muestran hechos, las palabras quedan de lado, y nosotros desde siempre venimos trabajando para mejorar la salud pública, la educación pública, la seguridad, y todos los temas que tienen que ser políticas de estado”.

Finalmente explicó que todo el predio será refaccionado, desde la avenida Villarino hasta la salida ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen, donde va a funcionar el 107. “Es un adelanto importante y un Centro que va a ser único en toda la región. Tenemos asignados 15 millones de pesos que hemos reubicado porque estaban en un proyecto que no se pudo concretar ya que no nos autorizó la provincia a realizar, en el ex predio de DEBA, un polideportivo, por lo tanto van a ser destinados para esta refacción”.

Por su parte, Eduardo Vilalta explicó que “la idea es construir un Centro Materno Infantil, aunque tantos detalles no puedo dar porque todavía es la idea primaria que tenemos que reforzar, hay que consultar a otros lugares donde existen estos Centros para ver si podemos llevarlo a cabo de la mejor manera, lo que va a ser un grandísimo adelanto para la salud chivilcoyana”, y luego expresó: “esto recién comienza y va a llevar su tiempo, pero las autoridades municipales están dispuestas a hacer todo lo posible para que esto se concrete”.

Por último, Marcela Conde opinó que “este Centro va a ser un gran adelanto, no solo para Chivilcoy, sino para toda la zona. Hay que hacer muchas modificaciones pero la clínica está entera, solo tendríamos que modificar cosas de infraestructura y por eso vamos a trabajar con Obras Publicas en conjunto con todas las Secretarias del Municipio”, y en este marco concluyó destacando la importancia de “que se refuerce este proyecto para que Chivilcoy sea un orgullo, porque teniendo este Centro seriamos el único en toda la región”.

