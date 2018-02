Se conmemoró el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas en Chivilcoy

El miércoles por la tarde se realizó un acto frente al Palacio Municipal con motivo de conmemorar el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Dicha actividad estuvo presidida por la doctora y directora de Atención Primaria de la Salud, Silvana Rossi; la coordinadora Miriam Cardiello; y asimismo contó con la presencia del intendente, Guillermo Britos, funcionarios municipales y especialistas en el área de salud.

Cerca de las 18:30 horas, Silvana Rossi dio apertura de la jornada con un discurso introductorio sobre la fecha, seguidamente, la doctora del servicio de Neonatología, Evangelina Consilvio, explicó la importancia del diagnóstico prenatal para realizar un tratamiento más efectivo de forma inmediata al nacimiento del bebé y de esta manera poder evitar el riesgo de muerte. Por último se entregaron folletería con información a todos los presentes.

En diálogo con DECHIVILCOY, Silvana Rossi informó que en el año 1999 se eligió de forma internacional el Día de las Cardiopatías Congénitas, y manifestó que “se determinó el 14 de febrero, el día de San Valentín, porque tiene que ver con el corazón”.

Luego reveló que el acto realizado “fue a raíz de la movilización de una mamá que se acerca a nosotros para pedirnos que hiciéramos algo, y decidimos hacer esto como concientización y para empezar a hablar del tema”, y en este sentido agregó que “en muchos países hay un montón de ONG que son papás que se van juntando para ir haciendo esto que hicimos hoy: generar concientización”.

Por su parte, Miriam Cardiello explicó que dicha jornada consistió en “que la gente tome conciencia de que, si tiene algún factor de riesgo, se dirija al Hospital o a su obstetra, para ver en qué condiciones se encuentra el bebé, porque es muy importante la detección temprana. Saberlo antes puede solucionar muchas cosas”.

Además, en este contexto distinguió la lucha de Ingrid, una niña de Chivilcoy que se destaca por ser el único caso en el país con vida, y luego agregó: “el factor de riesgo era un Síndrome de DiGeorge congénito de la mamá, que en la mamá no tuvo problemas cardiovasculares y en la nena sí, severos. Ingrid es como el símbolo de Chivilcoy en las Cardiopatías”.

Finalmente, volvió a hacer hincapié en la importancia de la detención precoz, y solicitó a las madres “que no se queden con una sola consulta prenatal, que concurran a los Centros de Atención Primaria, al Hospital, porque ahí se va detectando los riesgos que puede llegar a tener el bebé”.

En relación a dicha patología, Silvana Rossi manifestó que el porcentaje es “alrededor de uno por mil, estadísticamente de acuerdo a los recién nacidos”. De este modo explicó que “hay factores de riesgo en la mamá que pueden llevar a que él bebe tenga cardiopatía: como el consumo de alcohol, cigarrillo, alguna droga durante el embarazo, diabetes, sobrepeso; y los papás y las mamás que tengan antecedentes de Cardiopatía”.

Más tarde, informó sobre el diagnóstico y los tratamientos que deben hacerse, como por ejemplo “el Ecocardio Fetal que es lo primero que se hace, después la Resonancia Magnética Nuclear, que antes no se realizaba y ahora sí; y en cuanto a tratamientos, la Cirugía Cardiovascular ha avanzado muchísimo en los últimos años, desde procedimientos no invasivos, no a corazón abierto, sino a través de la colocación de stent, etc.”.

Finalmente remarcó que el avance en los tratamientos “ha mejorado muchísimo tanto en la cuestión quirúrgica como el pronóstico de vida del paciente. Hoy todo tiende a ser lo menos invasivo posible, para que el paciente se recupere lo más rápido posible y tenga la menor cantidad de complicaciones. Realmente los avances en los últimos diez años han sido gigantescos”.