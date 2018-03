Se conmemoró el Día Mundial de los Derechos del Consumidor [Video]

En conmemoración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) llevó a cabo en el día de hoy una jornada de promoción, concientización y educación a través de folletería, en busca de fortalecer la protección de los derechos de los usuarios y consumidores; así lo dio a conocer, en dialogo con la prensa, la directora de la OMIC, Dra. Fernanda Pommarés.

Cabe destacar que dicho organismo fue puesto a disposición por la Municipalidad de Chivilcoy, y es un servicio gratuito con la finalidad de proteger los derechos del consumidor y/o usuarios utilizando como primera instancia administrativa la conciliación.

En este marco, Fernanda Pommarés explico que el objetivo de la jornada es “visibilizar más la tarea de nuestra oficina, explicarle a los vecinos cual es nuestro trabajo y en qué podemos ayudarlos, recordando que todos somos consumidores”.

Asimismo, manifestó que “los consumidores tienen derechos y obligaciones, y por eso es importante la educación al consumidor para ser consumidores responsables y obviamente la información para poder empoderarse, que sería tener el poder de saber cuáles son nuestros derechos y de esa manera hacerlos valer, poder defenderlos”.

En cuanto a los reclamos o demandas más frecuentes que recibe la OMIC, Pommarés reveló que “la que lidera el ranking de reclamos es la telefonía móvil, pero también tenemos reclamos contra compañías de seguros, tarjetas de crédito, bancos, garantías, comercios que no respetan las garantías, entre otras”

Y en este sentido enfatizó que “es muy amplia nuestra competencia, así que lo que le sugerimos a los vecinos es que ante la duda se acerquen a nuestra oficina ubicada en Av. Suarez 69, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, y ahí vamos a poder brindarle asesoramiento, información y tomarle la denuncia si es que corresponde”.

Haciendo hincapié en la defensa del consumidor expresó que “los derechos que más se vulneran son cuando no se entregan los contratos, los intereses que se cobran en préstamos son excesivos, servicios que no funcionan como corresponden, garantías que tampoco son reconocidas en un primer momento, servicios técnicos que no responden en tiempo razonable o cuando no se respetan las condiciones de contratación de un viaje, etc.”.

En contraposición apuntó a los derechos que debe tener el consumidor o usuario: “derecho a la información, a que la información sea clara precisa, detallada para poder elegir y optar antes, por ejemplo, de hacer una operación de compra; derecho a que se le entregue la documentación o el contrato que ha firmado, derecho a que se respeten las condiciones de contratación, entre otros, ya que son múltiples y variados”.

Además, con respecto al asesoramiento al consumidor ante una situación de vulneración de derechos, aclaró que “lo primero que tiene que hacer un consumidor o un usuario es ir ante la compañía, la empresa o el comercio a pedirle una respuesta o una explicación. Si estos lugares no le dan una respuesta o no es satisfactoria, ahí pueden ir a nuestra oficina a efectuar la denuncia correspondiente y para eso deben llevar la documentación que respalde su relamo, ahí se inicia todo un proceso en el que lo vamos a acompañar”.

Más tarde declaró que este año, por el Día Mundial del Consumidor, se está haciendo mucho hincapié en el comercio electrónico o mercados digitales, “porque sabemos que cada vez se incrementa más la compra online, lo que es comprar por internet. Entonces para que el consumidor este protegido, nosotros apuntamos con la educación a la prevención, una vez que el problema está estamos ahí para actuar”.

Por último, agregó que la oficina local de OMIC se encuentra participando de reuniones en conjunto con otras OMIC de la provincia de Buenos Aires “para tratar de que Educación al Consumidor sea una materia más que se incluya en la currícula escolar”, y luego concluyó: “eso nos daría los derechos y la información que necesitamos como usuarios y consumidores”.