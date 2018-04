Se efectuó la reunión de alumnos y directivos de la Escuela de Servicio Social con concejales y funcionarios municipales

Cerca de las 20:30 horas del pasado jueves, se llevó a cabo en el recinto del Concejo Deliberante, una reunión extraordinaria solicitada por las autoridades y el alumnado de la Escuela Superior de Servicio Social ante el recorte del 50% del presupuesto sin previo aviso que efectuó el gobierno provincial. En la misma, el Jefe de Gabinete, Carlos Perillo, y el secretario de Gobierno, Alfredo De Lillo, aseguraron la continuidad de dicha institución contemplando, si es necesario, la cobertura del 20% del subsidio faltante.

En dicho encuentro estuvieron presentes 11 de los 18 concejales de los diferentes bloques que integran el recinto presididos por Claudia Bogliolo; también participaron funcionarios municipales; docentes, directivos, alumnos y ex alumnos de la ESSS; organizaciones sociales y vecinos de la ciudad. Cabe destacar que la institución sufre desde fines de marzo un ajuste en el subsidio para el pago de los docentes, el cual reciben de la provincia desde 1970.

Dando inicio a la reunión, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Dra. Claudia Bogliolo, emitió unas palabras de adhesión al reclamo e invitó a los presentes a hacer uso de la palabra para transmitir inquietudes y opiniones. Luego, la secretaria del HCD, Carolina Di Nápoli dio lectura al informe que presentó la institución educativa, el cual solicita la intervención del HCD a la Educación de Gestión Privada (DIEGEP) por suprimir, sin previo aviso el 50% de la subvención, y requiere “la inmediata restitución del 100% del subsidio ya que los derechos de los 38 docentes y los 190 alumnos quedan completamente vulnerados y nuestra institución en la quiebra”.

En este marco, la licenciada en Trabajo Social y directora de la ESSS, María Clara Kübler, explicó que la solicitud de reunión fue para “plantear la problemática, darle visibilidad y que todos sepan lo que nos pasa, que es terrible”. Luego opinó que “ese recorte tendría que ser pautado con tiempo y no de la manera en que se hizo, avasallante”, e hizo hincapié es los viajes que realizaron a La Plata y los contactos que efectuaron con funcionarios políticos nacionales, provinciales y municipales, logrando finalmente, a través intendente, Guillermo Britos, acceder al contacto directo con el Ministro Sánchez Zinny, a quien le entregaron el petitorio y como resultado recuperaron un 30%, elevando el subsidio a un 80%.

Por su parte, la secretaria de la Institución, Patricia Gallo, argumentó que “el 80% es favorable y nos ayuda pero no nos es suficiente para mantener en pie la escuela, es por eso que estamos acá, creo que entre todos podemos buscar la forma de subsanar esto y de que por supuesto vamos a bregar por conseguir la devolución del 100% que era un derecho adquirido después de 50 años”, y luego culminó: “no queremos que la variable de ajuste sean los alumnos, la idea es que no sean ellos los que tengan que responder, creemos que es el estado y creemos que son decisiones políticas que se pueden tomar”.

Como presidenta de la Asociación para el Trabajo Social y concejal por el Frente Renovador, la Lic. Claudia Montes felicitó y agradeció a “las autoridades de la escuela que actuaron en pos de recuperar estos derechos adquiridos”, e informó la presentación de un Proyecto de Resolución que plantea “su preocupación y acompañamiento a los docentes, alumnos y autoridades de la ESSS por la injustificada quita del 50% de la subvención estatal”, e invita a la totalidad del cuerpo de concejales “a mediar ante el Ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Sr. Gabriel Sánchez Zinny, a los efectos de que revea la situación y ordene a quien corresponda la inmediata restitución del 100% de la subvención”. Dicho Proyecto fue presentado el 10 de abril al HCD y será tratado en la primera sesión ordinaria del 26 de abril.

Más tarde, la concejal por el Frente Renovador, Liliana Varela, transmitió: “tuve la oportunidad de presenciar el reclamo sentido y potente del señor intendente en la visita del Ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, y quiero darles la seguridad y la certeza, por más que todavía no haya resolución, que Gabriel Sánchez Zinny es una persona muy expeditiva. El día de la visita el intendente fue con dos cosas de agenda: la subvención del Jardín Municipal Camilo LATAPIE y el reclamo por la Escuela Superior de Servicio Social, y Zinny le dio la palabra que él se iba a ocupar de esas dos cuestiones”.

Asimismo, Lourdes Zaccardi, concejal por el Bloque Cambiemos, enfatizó: “hoy soy concejal de Cambiemos y soy parte del espacio político que llevó adelante esta medida, por supuesto que me moviliza y estamos preocupados de esta situación. Me comunique con Juan Cruz y con María Laura para preguntar dónde estaba la tan esperada resolución, está la firma y ya se redactó. Por lo pronto es el 80% pero vamos a pelear por el 100%”. Y en este sentido finalizó: “yo no quiero que se politice porque todas las fuerzas tenemos que lograr que se recupere el 100% y que se incorpore el Progresar”.

Luego llegó el turno de uno de los alumnos de la ESSS, Julián Arbit, quién enfatizó que “queremos que nuestros docentes ganen como corresponde, no puede ser que siempre cuando haya que tocar algún presupuesto se toque la educación, esperemos que la solución llegue y se valore a esta Institución que tiene la misión de formar a personas, porque necesitamos profesionales que puedan acompañar estos momentos difíciles como los que lamentablemente nos toca vivir”.

En el mismo aspecto, Nicanor Feo, alumno de la ESSS, manifestó que “la duda que tenemos es qué va a pasar con el 20%, buscar una situación paliativa de ese 80% repercute en el sueldo de cada docente, el 20% menos de su sueldo, entonces estamos hablando igualmente de un recorte en el salario”, y en relación agregó: “creemos que el municipio podría, según la situación financiera, aportar ese 20% en carácter de subsidio, porque si le damos en carácter de beca cuando cobren el Progresar es incompatible. Creemos que el municipio tendría que tomar una decisión política”.

El Jefe de Gabinete, Carlos Perillo opinó que dicha situación “nos tiene que llamar a la reflexión porque esto va más allá del 50% o del 20%, sino lo terrible que no se haya observado que es una escuela del interior con todo lo que significa, que no se haya observado que se trate de una escuela con una temática social que sin duda va a beneficiar a todos los ciudadanos de la provincia”. Y ante esto solicitó “empoderar a los demás intendentes visibilizando la problemática. El 20%, lo dijo el intendente, está fuera de discusión, asumimos la responsabilidad porque donde hay una necesidad hay un derecho y en esta discusión que va a llevar tiempo tenemos que dar seriedad y certezas. El 20% lo va a otorgar la Municipalidad, en la lucha del reconocimiento del 100%”.

Por su parte, Carolina Zunino, una de las integrantes del cuerpo docente expresó que “ojalá prospere la recuperación del 100% del subsidio, pero también puede estar la posibilidad de que no. El derecho de los alumnos esta vulnerado y el de los docentes que tenemos el derecho a cobrar la totalidad de nuestro haber en un contexto donde nuestro salario ha ido decreciendo, por lo tanto es una preocupación ver de qué forma se piensa implementar este 20%. Me parece que hay que incorporar a la discusión de qué rumbo tomamos, a docentes y alumnos”.

Luego, la ex alumna de la Institución, Micaela Román sentenció que “los trabajadores y las trabajadoras no pueden esperar a que un ministro active y firme una resolución para que puedan cobrar sus sueldos, porque no solamente son 38 trabajadores, sino que detrás hay familias y hoy es complicado poder afrontar la situación económica del país, son familias que están trabajando y que merecen que sus derechos no sean vulnerados”.

Además, se dirigió a los estudiantes y transmitió que “la apolítica no es el rol del trabajador social, tenemos una ideología y tenemos que tener en claro que quienes están dentro de los estados y los gobiernos tienen una posición partidaria y hacen política. Que un Ministro tome la medida de recortar en educación es político”, y seguidamente culminó opinando que “está bueno poder aportar para tratar de llegar a una solución, desde el respeto y sobre todas las cosas, como habla la gestión del macrismo, sobre la sinceridad, y me parece que la sinceridad es esa: se está ajustando sobre la educación”.

Carla Tomasini, concejal del bloque PJ-Cumplir agradeció las palabras de Micaela y el compromiso de los presentes “por visibilizar lo que está sucediendo en la ESSS, que tristemente también sucede en otros institutos. Comparto la visión de que la lucha del 100% no llegue en corto plazo y que no puede quedar en formato de becas ese porcentaje restante, ese 20% que son 60 mil pesos aproximadamente”, y ante esto propuso como alternativa que ese 20% “se aborde desde el Fondo Educativo Municipal”.

En concordancia, el representante de la Defensoría del Pueblo en Chivilcoy, Facundo Venegas aseguró el apoyo de la Defensoría de la Provincia, “para gestionar todo lo que tenemos a nuestro alcance y restituir el 100% que es lo que corresponde”, luego opinó sobre la necesidad de “que el estado de la provincia revea la forma de este tipo de recorte”, y finalmente se dirigió al Jefe de Gabinete asegurando que “vamos a agotar todas las instancias legales para recuperar ese 100%, vamos a asesorar en todo lo que podamos, para que el estado municipal no sea el que tenga que soportar este tipo de cuestiones porque esto tiene que estar en cabeza del estado provincial”.

EL Secretario de Gobierno, Alfredo De Lillo enfatizó que “la lucha es recuperar el 100% porque es un derecho, y ratificando las palabras de Perillo, la decisión política de la municipalidad es que la escuela funcione, que no haya ningún motivo para que la escuela deje de funcionar, quiere decir que hasta tanto recuperemos el 100% del subsidio, que se queden tranquilos, que ese 20% la municipalidad lo va a estar cubriendo”.

Por último, el concejal del bloque Unidad Ciudadana, Fernando Poggio destacó la participación de la comunidad educativa en el recinto “porque el Concejo Deliberante es espacio de todos y se está recuperando este ejercicio de utilizar este recurso para demandar, para peticionar ante las autoridades”, y luego concluyó afirmando que “es la comunidad la que está resistiendo a este tipo de políticas, entonces ese 20% lo terminamos naturalizando porque se hace cago el municipio, pero tenemos que decir no al recorte en educación, claramente el 100% de restitución de los fondos para la Escuela de Servicio Social y lo que corresponde para cada uno de los establecimientos educativos y los trabajadores de la educación”.

Galería de imágenes