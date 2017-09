Se inauguró el Centro Multiagencia 911 [Video]

El Centro Multiagencia 911 fue inaugurado mediante un acto encabezado por el intendente municipal, acompañado por el diputado Provincial, Fabio Britos, el secretario de Seguridad, Carlos Perillo y su coordinador, Matías Maleichuk.

Participaron también, jefes de diferentes dependencias policiales, el ex intendente Juan Carlos Ferzola, miembros del Honorable Concejo Deliberante, consejeros escolares, funcionarios del gabinete y público en general.

En este marco, el intendente aseguró que “es un día histórico para Chivilcoy” y destacó: “Tenemos un Centro que supera ampliamente nuestra primera idea. Además 113 policías locales. Tenemos que estar todos juntos para combatir el delito, esto es un tema que tiene que ser política de estado”.

En referencia a la creación del Centro Multiagencia y el área de Seguridad, el jefe comunal expresó: “No hay ningún centro en la Provincia como este. No nos vamos a detener ante ninguna crítica, vamos a seguir trabajando. Todos los que cuestionan la inversión en Seguridad, les pido que todos los días lo critican porque después el vecino tendrá que elegir si quiere esto o lo que teníamos antes. Tenemos una meta es que haya cada vez menos delito en las calles, prometer delito cero es imposible, pero vamos a hacer es toda la prevención posible”.

Continuando con el listado de oradores, el secretario de Seguridad, Carlos Perillo manifestó que “Era un día impensado para nosotros por cómo encontramos a Chivilcoy hace un año y medio. Teníamos tres patrullero y 54 policías para todo Chivilcoy, lo que nos parecía una tarea maratónica”. Y continuó: “Contábamos con los recursos humanos, por eso lo primero que hicimos fue crear la Escuela de Policía Local, compramos handys, pusimos antenas en un campo para que la zona rural no vea imposibilitado comunicarse, reparamos móviles y compramos nuevos para policía y guardia urbana”.

Al momento de referirse al nuevo Centro, sostuvo: “En este edificio empezamos a crear la unión de todas las áreas de emergencias. Queremos que cuando no vayamos hayamos dejado un Chivilcoy que no encontramos, porque acá está en juego la vida de todos los vecinos. Confiamos en este equipo de trabajo para los que no tengo más que palabras de agradecimiento”.

El diputado Provincial Fabio Britos, consideró importante hacer hincapié en el trabajo que está realizando el municipio en materia de Seguridad y expresó: “Este centro operativo es consecuencia también de las tasas que pagan los vecinos para que de manera austera y transparente el intendente lo invierta en cosas que les interesan a la gente. Todo lo que se ha logrado en materia de Seguridad habla por sí solo que Chivilcoy está mejor. No nos detengamos en las críticas, estoy convencido de que la mayoría de la ciudad está contenta con lo que venimos haciendo”. Y concluyó: “La Seguridad la tenemos que construir entre todos, falta muchísimo por hacer todavía, pero es muchísimo también todo lo que se está trabajando desde todas las áreas del municipio. Por eso hay que seguir por este camino”.

Finalmente, el asesor comercial de la empresa SOFLEX, proveedor de la plataforma de Seguridad, Adrián Rodríguez, agradeció al intendente y sus funcionarios y expresó: “Es un honor la experiencia que estamos haciendo en Chivilcoy, nuestra tecnología hoy está siendo utilizada en esta ciudad como en otros municipios”.

Respecto de la plataforma de Seguridad, explicó: “La plataforma permite tener un análisis cierto de lo que está ocurriendo durante las 24 horas del día y tomar decisiones a raíz de un diagnóstico claro. El cambio se va a notar a corto plazo porque con estas herramientas se está gestionando constantemente”.