Se realizará un censo en los barrios pertenecientes al Plan Familia Propietaria

El censo ocupacional en los barrios pertenecientes al Plan Familia Propietaria, con el propósito de confeccionar Boletos de Compraventa y posterior trámite de escrituración, se estará llevando a cabo en nuestra ciudad los días 22 y 23 de agosto.

A continuación, se detallan los barrios que serán censados:

• Quinta 39 C, que comprende las calles El Maestro Argentino, Marrone, Faverio y Gato y Mancha (Barrio Los Abuelos)

• Mza. 456 comprendida por la avenida 22 de Octubre, avenida Tschifeelly, Padre Zacarías, C. Namuncurá (Barrio Dorado)

• Mza 351 Mariano Benítez, Gral. Pirán, Roque Maceira y avenida 22 de Octubre (Barrio Independiente)

• Mza. 278 D avenida F. Laborde, Río Juramento, Valentino Rebollo (Barrio los Fresnos)

• Mza. 278 A Anastasio Cháves, Río Juramento, Alsina, Valentino Rebollo (Barrio los Fresnos)

• Mza. 24 C y D, comprendida por las calles 13, Salta, calle 11, Paso de la Patria y Yapeyú (Barrio las Catalpas)

• Mza. 355 Gral. Pirán, avenida Juan Manuel de Rosas, avenida 22 de Octubre, Pascual Grisolía y calle 102 (Barrio Los Tilos)

• Mza. 359 avenida Echeverría, avenida Monseñor De Andrea, Italia, A. Peñaloza (Barrio los Paraísos)

• Mza. 443 Gregoria Matorras, Cecilia Grierson, Suipacha, calle 97 derecho, Gral. Paz

• Mza. 168 B, C y D, comprendidas entre las calles Anastasio Cháves, Monteagudo, Augusto Krause y Paunero (Barrio las Robineas)

• Mza. 168 G, K, P, H, N, comprendidas entre las calles Eustaquia Sánchez, Chacabuco, Las Heras, Almafuerte y Brandsen (Barrio las Robineas)

La documentación que deberán tener al momento de ser censados es:

• Fotocopia de DNI de los titulares

• Fotocopia del Boleto de Compraventa (en caso de tenerlo)

• Certificado de Matrimonio

• Sentencia de Divorcio en caso de ser divorciados

• Certificado de Defunción (en caso de ser viudo)

• CUIL-CUIT de los Titulares