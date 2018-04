Se realizó la apertura de sesiones ordinarias con encendidos discursos de todos los espacios políticos

Cerca de las 20:25 horas del día de ayer, en el salón del Honorable Concejo Deliberante se dio inicio a la primera sesión ordinaria de 2018. De la misma participó el intendente municipal, Guillermo Britos, quien efectuó un duro discurso defendiendo la gestión, en respuesta a las críticas recibidas por los bloques Unidad Ciudadana, PJ-Cumplir y Cambiemos. También estuvieron presentes los concejales de todos los bloques; el diputado provincial, Fabio Britos; funcionarios locales, militantes de diversas organizaciones y demás vecinos de Chivilcoy.

Se contó con la totalidad del cuerpo de concejales; Claudia Bogliolo, presidenta del HCD, y además los concejales Adrián Zapata, Carla Tomasini, Patricia Mangino, Gastón Zaccardi, Fernando Laurito y Leandro Févola por el espacio PJ-Cumplir; Claudia Montes, Guillermo Pinotti, Horacio Di Paula, Leandro Crespi, Liliana Varela, Lucas Burgos y Walter Brochetto por el espacio 1PAIS; Lourdes Zaccardi y José Ferro por la alianza Cambiemos; y Fernando Poggio y Constanza Alonso, por el frente Unidad Ciudadana; y en su puesto de secretaria, Carolina Di Nápoli

Dando inicio a la sesión ordinaria, el jefe comunal, Guillermo Britos, y el diputado, Fabio Britos, izaron la bandera del mástil del recinto para luego entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. Más tarde, la secretaria del HCD, Carolina Di Nápoli, les dio la bienvenida a los concejales presentes e hizo lectura al decreto de convocatoria donde se fijó el día y horario de las sesiones ordinarias públicas y las comisiones internas para el período ordinario 2018. También se invitó a los presidentes de cada bloque a hacer uso de la palabra y al jefe comunal a pronunciar el discurso de apertura.

Comisiones

Cabe destacar que las sesiones y comisiones fueron aprobadas por unanimidad. En cuanto a las sesiones ordinarias se determinó que se realizarán el segundo y cuarto jueves de cada mes a las 20 horas y las comisiones internas quedaron constituidas de la siguiente manera: Obras y Servicios Públicos, Urbanismo, Industria, Comercio y Producción, se realizarán los días lunes a las 20:30 horas. Legislación, Interpretación y Peticiones, Abastecimiento, Hacienda y Administración, los días jueves a las 20:30 horas. Salud Pública e Higiene, Ecología Medio Ambiente, prevención y política social, prevención de adicciones, los días jueves a las 20:30 horas. Cultura y educación, prensa y difusión, deporte y recreación, los días lunes a las 20:30 horas. Derechos humanos y Digesto jurídico municipal, los jueves a las 19 horas.

Luego llegó el turno de los oradores.

Leandro Crespi

El concejal Leandro Crespi por el Frente Renovador expresó “este año tiene que ser un año de reflexión, de acercamiento de las distintas fuerzas para que podamos trabajar en forma mancomunada para nuestro querido Chivilcoy, tenemos que tener ese ánimo más allá de las diferencias que son públicas y notorias. Que este año, que no vamos a tener pasacalles propagandísticos de cuestiones electorales, podamos trabajar mancomunadamente y cuando haya una buena idea que sea para el conjunto chivilcoyano, la podamos llevar a cabo entre todas las fuerzas políticas”.

Fernando Poggio

Por su parte, el concejal por Unidad Ciudadana, Fernando Poggio mostró su claro apoyo a las conquistas obtenidas durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y en cuanto a lo local manifestó que “no venimos a poner palos en la rueda, ni a obstaculizar en la gestión del intendente, acompañaremos todas las iniciativas y medidas que resulten en beneficio o mejora en la calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas. Pero también vendremos a este recinto a expresar nuestra preocupación cada vez que veamos que el gobierno municipal se aleje de ese mandato y hoy somos testigos de cómo el estado municipal va perdiendo la tarea específica en determinadas áreas, cuando vemos por ejemplo que una persona superpone sus funciones en dos secretarias”.

En relación, también cuestionó el accionar de la gestión de Guillermo Britos, afirmando una falta de inversión en los Centros de Atención Primaria (CAPS), ausencia de programas de contención o espacios de abordaje para situaciones de violencia de género, situaciones de violencia institucional y policial, incumplimiento de la ley de Cupo Laboral Trans, incumplimiento de las obras públicas como las viviendas inconclusas, cordón cuneta y pavimentación, entre otras temáticas.

Por último, en este marco, Poggio se dirigió a Britos y apuntó: “señor intendente, construya puentes con los que piensan distinto, con los que ven aquellas cosas que deben ser mejoradas o que están faltando, es su responsabilidad gobernar, y si el gobierno nacional no le da lo que le corresponde invítenos a acompañarlo, que con gusto estaremos a su lado para pedir lo que a Chivilcoy le corresponde”.

José Ferro

Seguidamente, José Ferro por el espacio Cambiemos expresó: “solo le pido a dios que me dé la sabiduría, la templanza y la inteligencia para poder desarrollar bien este compromiso, encontrar el reconocimiento de la gente que es lo mejor que uno se puede llevar, lograr que la política deje de ser para unos pocos y sea para todos los vecinos con participación plena”. Y luego agregó: “aunque nos tilden con muchas palabras raras como cipayos, gorilas, capitalistas, me siento cada vez más orgulloso de representar a Cambiemos y con más fortaleza que nunca. Hoy la argentina crece con esfuerzo, sin atajos y sin las recetas del pasado. Nuestros jefes no están en este recinto, nuestros jefes son la gente, el pueblo porque nosotros también somos el pueblo”.

En términos locales enfatizó que “no venimos a obstruir ninguna gestión, venimos a construir, y que se entienda que construir no es sinónimo de obsecuencia o una concordancia permanente, construiremos desde el acuerdo cuando sea beneficioso para la gente y del disenso cuando estemos convencidos de lo contrario”. Más tarde cuestionó al intendente ante sus declaraciones convocando a trabajar en equipo, y en este sentido sentenció: “para querer trabajar en equipo se debe demostrar con hechos más que con palabras, y definitivamente, que desde el ejecutivo municipal traten al que piensa diferente como todólogo, opinólogo y hasta mentiroso, pareciese poco creíble la teoría del equipo”.

Carla Tomasini

Desde el bloque PJ-Cumplir, Carla Tomasini cuestionó la gestión del municipio aclarándolo como “un aporte para poder trabajar juntos por nuestra querida ciudad”, y opinó que “para nuestro espacio, el estado debe intervenir para poder garantizar derechos, y hoy le están dando al estado un rol secundario a nivel nacional, provincial y municipal, abandonando a los que menos tienen. No puede el gobierno nacional y provincial continuar gobernando para unos pocos, y desde este municipio seguir avalando estas políticas neoliberales que nos retrotraen a nuestras peores épocas. Gestionar es hacer que las cosas sucedan y lo que aquí falta es precisamente eso, faltan decisiones políticas en pos del interés general”.

Asimismo, criticó la falta de insumos en el Hospital Municipal, el incumplimiento del Cupo Laboral Trans y el cargo de un funcionario en dos secretarias. “No permitimos que el ahorro del estado se de en recortes del presupuesto de salud, cultura, deporte y educación, y por eso hemos votado en contra del presupuesto 2018. Somos la voz de los vecinos que creyeron en esta gestión austera y hoy ven a un municipio con serias dificultades financieras, con un déficit de 87 millones y no del 16 como ligeramente se estuvo diciendo hace unos días”, concluyó.

Claudia Bogliolo

En este marco, la presidenta del HCD, Claudia Bogliolo, también se dirigió a los presentes haciendo hincapié en que “este nuevo inicio del año legislativo tiene la particularidad de encontrar un Concejo Deliberante plural, integrado por cuatro fuerzas políticas, lo que nos impone un gran desafío: lograr que desde la diversidad, desde nuestras convicciones y desde nuestros puntos de coincidencia podamos, a través del diálogo, enriquecer nuestros debates en búsqueda de consensos que den como resultados una tarea legislativa que se adapte a las nuevas realidades, al crecimiento exponencial que ha tenido Chivilcoy y que beneficie a todos los vecinos”.

Luego finalizó solicitando “a todos los concejales la mayor predisposición para trabajar con responsabilidad que la banca que ocupan merece, al señor intendente pedirle su colaboración para un trabajo legislativo coordinado y armónico en el marco del procedimiento de sanción y formación de las ordenanzas municipales, y a los vecinos de Chivilcoy manifestarles que son los destinatarios de nuestros trabajos, para lo cual asumimos el compromiso de ir a los barrios y de recibirlos en este Concejo para escuchar sus inquietudes”.

Discurso del intendente, Guillermo Britos, en respuesta a las críticas de Unidad Ciudadana, PJ-Cumplir y Cambiemos

Llegado el momento del discurso de apertura del jefe comunal, Britos apuntó a las críticas de Unidad Ciudadana y afirmó que “no hay un solo centavo que se haya perdido, al Fondo de Infraestructura Municipal se le envía los fondos una vez que se rinde lo ejecutado de las obras. Los 65 millones de pesos que venían a Chivilcoy van a venir en su totalidad incluso, por una gestión que hemos hecho con el Jefe de Gabinete, se ha sumado un monto a ese fondo porque se ha tenido en cuenta el mayor costo que tienen algunas obras por la inflación y por todo lo que ha ocurrido desde 2017 hasta hoy”.

También acusó que “se habló de que yo prometí para el 4 de noviembre 184 cuadras de asfalto, está en todos los medios y lo pueden leer, lo que habíamos comprometido para el 4 de noviembre y que lo cumplimos son las mil cuadras de piedra caliza. Están cumplidas y excedimos las mil cuadras. El asfalto se va a realizar a medida que entren los fondos de provincia, y cuando la empresa vaya complementando las cuadras, quédense tranquilos que las 184 cuadras de asfalto se van a realizar este año”. En cuanto a las viviendas manifestó que “todos los vecinos saben que hay viviendas que están paradas desde hace 10 años, y vamos a seguir gestionando como lo estamos haciendo semanalmente”, y luego sentenció: “por supuesto que aceptamos todas las críticas constructivas, pero no podemos aceptar que digan que hemos perdido dinero cuando en realidad el único dinero que ha perdido Chivilcoy lo ha perdido en otra gestión y estamos intentando recuperarlo”.

Con respecto a salud expresó que “en APS no se estaba trabajando bien y por eso hicimos el cambio que hicimos. El hospital es modelo, un hospital ejemplo para toda la región, que trabaja mucho mejor que cualquiera de los Hospitales provinciales, que recibe vecinos de 7 partidos, entonces realmente decir las barbaridades que han dicho en los discursos de Cumplir y de Unidad Ciudadana sobre el Hospital Municipal es no conocer la realidad de lo que ocurre con el resto de la salud pública”.

Además, aseguró que “el primer gobierno municipal que le dio lugar al Cupo Laboral Trans, fue este gobierno, hemos incluido varios trabajadores y vamos a seguir incluyendo”. Más tarde se dirigió al PJ-Cumplir, haciendo mención a las acusaciones de reducir el presupuesto en cultura, y respondió: “está en todos los medios de Chivilcoy lo que ha ocurrido con la cultura desde el 10 de diciembre de 2015 hasta hoy, la apertura incluso de muchos militantes de su espacio que van permanentemente, que están exponiendo y trabajando en forma conjunta. Hemos dado subsidios millonarios a las actividades culturales en estos dos años”.

Por último, en respuesta a Cambiemos, expresó: “yo no necesito obsecuentes, como tampoco necesito cómplices, lo que sí necesitamos todos los chivilcoyanos es que cuando decimos algo lo cumplamos, porque decimos que vamos a trabajar en equipo, pero después por otro lado hacen operaciones que bloquean la posibilidad de la llegada de obras a Chivilcoy. Todos sabemos que a Chivilcoy no llegan obras por caprichos de un funcionario nacional”.

Finalmente realizó un amplio balance de la gestión durante estos dos años y medio de mandato, detallando secretaría por secretaría las inversiones llevadas a cabo, los trabajos y logros realizados, al que calificó como “responsable, honesto y transparente”, y más tarde concluyó: “los convoco a que al Chivilcoy que anhelamos lo hagamos entre todos, sin egoísmos ni banderas partidarias, dejando de lado posiciones personales y elevando la mirada por encima de los intereses sectoriales, ya que si hay algo que todos los presentes con vocación de servicio compartimos es el amor y el compromiso por los vecinos”.

Galería de imágenes