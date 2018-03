Se realizó la primera jornada de donación voluntaria de sangre en Chivilcoy para el banco del Hospital Posadas

[VIDEO] Ayer por la mañana se llevó a cabo en las instalaciones de Estadio Centro, la primera jornada del año de donación voluntaria de sangre para el banco del Hospital Posadas y el Hospital Municipal, organizada por la Municipalidad de Chivilcoy y por el equipo de Defensa Civil coordinado por Esteban Genaro. Cabe destacar, que además de la campaña de concientización previa y la colecta de sangre, también se hará un registro de donantes de médula ósea.

En este sentido, en diálogo con la prensa, el responsable del servicio de Hemoterapia de Chivilcoy, Dr. Ignacio Ledesma manifestó que “esta jornada surgió de una inquietud que salió desde Defensa Civil, se contactaron con nosotros y ya había una idea de organizar una colecta para nuestros colegas del Posadas, que tienen un servicio de hemoterapia y hematología muy grande, con una complejidad del máximo nivel, y por supuesto que no podíamos quedar afuera”.

Además, destacó la labor de Defensa Civil por realizar las inscripciones y agregó que “aprovechando la posibilidad de colaborar con nuestros colegas de un Hospital tan reconocido y tan prestigioso, me parece que es un logro muy grande de todos, del Hospital nuestro al Hospital Posadas, y por supuesto de Defensa Civil y la Municipalidad que nos dio la posibilidad de articularlo”.

Por su parte, la médica del servicio de Hemoterapia del Hospital Posadas, Gabriela Miguez, explicó que “las colectas de sangre son sumamente importantes, no solamente con fines recaudatorios de unidades de sangre, sino que también hacemos promoción y concientización en la población de lo importante que es la donación de sangre y el hecho de registrarse domo donante de médula ósea, porque hay mucha gente que está en listas de espera y que su única salida es un trasplante”.

Más tarde reveló que “una persona encuentra en sus familiares un donante cada cuatro que sea compatible, y algunos no tienen, así que tienen que acudir al registro internacional que se puede encontrar compatible uno en 40.000, o sea, los registros tienen que ser muy grandes para que una persona que no tiene un familiar compatible pueda encontrar a su alma gemela en ese registro internacional, por eso la idea es que todos los que podamos nos anotemos”.

Con respecto a la donación de sangre, Miguez expresó que “la gente se va concientizando, de hecho, hay lugares que hacemos colectas dos o tres veces al año y la gente vuelve a donar”, y luego explicó que “el hombre puede donar hasta 4 veces en el año y tres veces la mujer, con un intervalo mínimo de 8 semanas entre donación y donación”.

Por último, enfatizó que “la gente se va concientizando, pierde el miedo y además le gusta porque siente que está haciendo un bien y que está salvando vidas, y realmente se salvan vidas. Realizamos cerca de cien colectas al año por ahora y todavía nos falta, porque la idea es hacer un switch con el tipo de donante, no apuntar al donante de reposición que es aquel que va a donar porque si no al familiar no lo pueden atender, operar o tratar, sino a cambiarlo por el donante voluntario que es mucho más seguro”.

En el mismo sentido, el Promotor de Salud, Daniel, opinó que el espacio donde el voluntario va a donar sangre “tiene que ser agradable, el que viene voluntariamente tiene que sentirse bien y cómodo, tiene que tener las condiciones más básicas y fundamentales para estar bien, tranquilo y relajado, tiene que estar desayunado, bien alimentado, y en un lugar agradable y afectivo”.

Y luego afirmó que “lo importante es la concientización, que se hace a través de las escuelas, sociedades de fomento, charlas, porque esto es un acto generoso y altruista, la sangre no se fabrica, la tenemos todos y ojalá que todos la tuviéramos bien sana para poder donar sangre y que no haga falta salir a buscar”.

Asimismo, el Jefe de Gabinete, Carlos Perillo agradeció al Club Gimnasia por ceder el espacio y se mostró “orgulloso de tener un día como hoy, sobre todo por la concientización de los ciudadanos de Chivilcoy sobre la importancia de donar sangre, de asistir a lo que significa un listado de donación de órganos tan importante para aquellos que lo necesitan”.

Mas tarde destacó el valor “de este trabajo en equipo que inicio Defensa Civil, interactuando dos Hospitales tan importantes como es el de Chivilcoy y el Hospital Posadas. Es importante que nos reconozcamos entre nosotros, que estamos interactuando, pero por sobre todo destacar que los ciudadanos de Chivilcoy tuvieron la importancia de tener hoy dos equipos de salud trabajando mancomunados en este esfuerzo que ha hecho Defensa Civil”.

Por último, el coordinador de Defensa Civil, Esteban Genaro apuntó: “lo más importante es que nos va a quedar un registro de voluntarios para un futuro, para cuando la situación así lo necesite vamos a tener a quien llamar para conseguir sangre de forma urgente”, y luego concluyó: “donar sangre es donar vida, asique es un día de festejo. La idea es concientizar y que la gente se sienta realmente cómoda y contenta al donar sangre”.

Galería de imágenes